Industriële stofzuigers
Van industriële stofzuigers tot turnkey afzuig- of dedusting systemen! Hoge zuigkracht voor alle eisen: met het juiste toebehoren kunnen onze stof-/waterstofzuigers zelfs vloeistoffen en brandbaar stof in de industrie opzuigen.
In de industrie heeft u een systeem nodig dat bestaat uit machines, accessoires en diensten die gemakkelijk in uw bedrijfsvoering kunnen worden geïntegreerd en toegevoegde waarde bieden. Een systeem waarbij alle producten speciaal zijn ontwikkeld om te voldoen aan de zware industriële eisen. Wij hebben het systeem dat voor u het verschil maakt!
De voordelen van industriële stofzuigers
• Flexibel mobiel of stationair opgestelde industriële vacuümsystemen
• Ideaal voor het opzuigen van grote of kleine hoeveelheden
• Volledige verwijdering van vaste stoffen en vloeistoffen, evenals grote hoeveelheden stof
• Veilig stofzuigen en afvoeren van gevaarlijk zuigafval
• Ontworpen voor langdurig en intensief industrieel gebruik
Ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf en vraag ons om een vrijblijvend advies of demonstratie.
INDUSTRIEZUIGERS VOOR VLOEISTOFFEN/SPANEN
INDUSTRIEZUIGERS VOOR GROTE HOEVEELHEDEN SPANEN EN SMEERMIDDELEN
In de industrie zijn stofzuigers nodig die dagelijks moeiteloos enkele uren of 24/7 continu kunnen werken. Het spectrum aan stoffen reikt van kleine tot zeer grote hoeveelheden slijpspanen en grove deeltjes, via afgevoerde media tot vloeistoffen zoals olie, koelemulsie en water.
INDUSTRIËLE STOFZUIGERS VOOR VASTE STOFFEN/STOF
DE STOFZUIGERS MET DE SPECIALE FILTERTECHNIEK
In de verschillende industrieën moeten diverse stoffen en media worden opgezogen. Afgevoerde media, gevaarlijk stof, fijn en grof spanen, zand, spuitmiddelen, alle soorten vezels, voedselresten, organische stoffen, zeer lichte tot zeer zware materialen stellen hoge eisen aan de gebruikte filtertechniek. In ons industrievacuümsysteem van Kärcher vindt u voor elke taak het optimale filter, ongeacht of dit dagelijks, met tussenpozen van een uur of 24/7 continu in bedrijf is.
EX INDUSTRIËLE STOFZUIGEN
GECERTIFICEERDE VEILIGHEID VOOR POTENTIEEL EXPLOSIEVE ATMOSFEREN
Het stofzuigen in potentieel explosieve atmosferen stelt de hoogste eisen aan de machinekwaliteit. Kärcher industriële Ex-stofzuigers voldoen aan deze normen en sommige zijn gecertificeerd door TÜV Süd en IBExU.
INDUSTRIËLE STOFAFZUIGERS
VOOR EFFECTIEVE VERZAMELING VAN ZWANGENDE DEELTJES
Zwevende deeltjes kunnen sterk variëren: fijn stof, gevaarlijk stof, fijn spanen en allerlei soorten slijtage. In veel industrieën is het continu opzuigen van processtof uit metalen, glas, steen, textielvezels, landbouwproducten of chemicaliën direct in het proces essentieel. Onze industriële stofafzuigers vangen zwevende deeltjes betrouwbaar op, zelfs in grote hoeveelheden, bij continu gebruik, 24/7, rechtstreeks op aangesloten bewerkingscentra of vulinstallaties.
EX INDUSTRIËLE STOFAFZUIGERS
VOOR ALLES DAT IN DE LUCHT HEEFT EN MOGELIJK EXPLOSIEF IS
Het continu afzuigen van zwevende, explosieve deeltjes direct op de plaats van oorsprong in het proces stelt extreem hoge eisen aan industriële stofafzuigers. Onze ontstoffers en Ex-ontstoffers bewijzen zich al vele jaren bij continu stationair gebruik 24/7 in vele industriële sectoren, met name in de metaal- en houtverwerking, in de automobiel-, chemische en farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie, papierproductie, in de rubberindustrie en kunststofverwerkende industrie, evenals in zone 22.
De perfecte schoonmaakoplossing voor de industrie
De industriële stofzuigers en industriële dedusting systemen van Kärcher bieden u oplossingen voor elke industriële stofzuigtaak: flexibel en mobiel of stationair, voor het opzuigen van alles, van grof spanen tot de kleinste zwevende deeltjes, voor kleine of grote hoeveelheden, voor vloeistoffen of vaste stoffen en voor explosief of gevaarlijk materiaal.
Welke industriële stofzuiger heb ik nodig?
Met zijn verschillende sectoren stelt de industrie bijzondere eisen aan schoonmaakoplossingen: procesintegratie, grote hoeveelheden, gevaarlijke stoffen, krappe tijdspanne en nog veel meer. Hier zijn zowel universele als speciale machines en systemen nodig. We hebben voor elke toepassing een industrie stofzuiger.
Industriële stofzuigers voor vloeistoffen en vaste stoffen
De stofzuigers uit de IVR-L-serie zijn betrouwbare "meesters in uithoudingsvermogen" als het gaat om het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Speciaal ontworpen voor continu gebruik in zware industriële toepassingen en verkrijgbaar met diverse aandrijvingen.
Industriële stofzuigers voor stof en vaste stoffen (L, M)
De stofzuigers met speciale filtertechniek. In verschillende sectoren moet een grote verscheidenheid aan vaste stoffen en stof worden opgezogen. In ons Kärcher productportfolio vindt u voor elke taak de optimale machine, ongeacht of deze elk uur of 24/7 tijdens het proces wordt gebruikt.
Veiligheidsstofzuiger (H, ACD, Z22)
Het assortiment industriële veiligheidsstofzuigers van Kärcher voldoet aan hoge veiligheidsnormen. Voor het veilig afzuigen van brandbaar stof, zowel binnen als buiten Atex-zone 22, voor stofklassen M en H.
Dedusters
Stofafzuigers zijn machines die zwevende deeltjes zoals stof, met name fijnstof, uit de lucht halen. Industriële stofafzuigers werken met een laag vacuüm en een relatief hoge luchtstroom. Het assortiment stofafzuigers omvat machines voor gebruik binnen en buiten een Atex zone 22.
Klantspecifieke oplossingen
Hoge kwaliteit geproduceerd in Duitsland.
Hoogwaardige componenten, uitgebreide expertise, een hoge toegevoegde waarde en professioneel opgeleid personeel zorgen ervoor dat onze beproefde producten al tientallen jaren een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid bieden.
Wij zien onszelf als een partner aan uw zijde bij de uitdagingen van stofzuigen en ontstoffen in industriële omgevingen. Uw ervaring en feedback zijn waardevol voor ons, omdat we hetzelfde doel nastreven: innovaties en producten ontwikkelen waarmee u uw doelen sneller en efficiënter kunt bereiken.
De eisen aan stofzuig- en ontstoffingssystemen in de industrie kunnen zeer specifiek zijn. We plannen elk systeem individueel op uw specifieke behoeften.
Onze diensten variëren van eenvoudige mobiele oplossingen tot zeer complexe, specifiek aangepaste en permanent aangesloten stofzuigoplossingen.
Industriële dedusting systemen
Onze industriële dedusting systemen zijn geschikt voor alle soorten stof en fijne spanen die ontstaan tijdens het bewerkingsproces. De dust removers kunnen in bewerkingsstations worden gebruikt om het daar gevormde stof en spanen continu en veilig op te zuigen. Mobiele stofverwijderaars zorgen voor een optimale werkveiligheid door naleving van de maximaal toelaatbare concentratie. Bij elke stofzuiger ontvangt u een breed scala aan optionele zuigmonden.