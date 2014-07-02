Industriële stofzuigers

Van industriële stofzuigers tot turnkey afzuig- of dedusting systemen! Hoge zuigkracht voor alle eisen: met het juiste toebehoren kunnen onze stof-/waterstofzuigers zelfs vloeistoffen en brandbaar stof in de industrie opzuigen.

In de industrie heeft u een systeem nodig dat bestaat uit machines, accessoires en diensten die gemakkelijk in uw bedrijfsvoering kunnen worden geïntegreerd en toegevoegde waarde bieden. Een systeem waarbij alle producten speciaal zijn ontwikkeld om te voldoen aan de zware industriële eisen. Wij hebben het systeem dat voor u het verschil maakt!