Manuele Schoonmaakartikelen
Tact is onvervangbaar. Handmatige reinigingsapparatuur is essentieel voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van vloeren, oppervlakken of ramen. Vooral in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn met machines. Wij bieden oplossingen op maat voor efficiënte, professionele reinigingsprocessen en de hoogste normen. Hoogwaardige, ergonomische handgereedschappen maken absolute reinheid mogelijk.
Werkwagens en Emmersystemen
Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische opbouw en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakwagens maken een efficiënte en economische onderhoudsreiniging mogelijk.
Droogwissen
Onze kwaliteitsproducten maken het chemisch reinigen van oppervlakken en vloeren heel eenvoudig. Dankzij de handige assistent is het schoonmaken in een mum van tijd gedaan – moeiteloos en eenvoudig.
(Microvezel-) moppen, mopsystemen en toebehoren
De juiste uitrusting voor het economisch en effectief nat reinigen van vloeren – vooral op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn met machines.
Microvezeldoeken
Ergonomisch ontworpen producten voor het handmatig nat reinigen van oppervlakken. Gekenmerkt door topkwaliteit voor uitstekende vuilopname. Garandeert betrouwbare netheid.
Glasbewassing
Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vraagt om een ergonomisch design, veilige verbindingsdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en economisch werken.
Overige manuale materialen
Meer tijd voor de belangrijke dingen: perfect op elkaar afgestemde schoonmaakspullen voor handmatige reiniging. Voor meer efficiëntie en snelheid in een oogwenk.