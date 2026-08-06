Manuele Schoonmaakartikelen

Tact is onvervangbaar. Handmatige reinigingsapparatuur is essentieel voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van vloeren, oppervlakken of ramen. Vooral in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn met machines. Wij bieden oplossingen op maat voor efficiënte, professionele reinigingsprocessen en de hoogste normen. Hoogwaardige, ergonomische handgereedschappen maken absolute reinheid mogelijk.

Kärcher Werkwagens en Emmersystemen

Werkwagens en Emmersystemen

Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische opbouw en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakwagens maken een efficiënte en economische onderhoudsreiniging mogelijk.

Ga naar overzicht
Kärcher Droogwissen

Droogwissen

Onze kwaliteitsproducten maken het chemisch reinigen van oppervlakken en vloeren heel eenvoudig. Dankzij de handige assistent is het schoonmaken in een mum van tijd gedaan – moeiteloos en eenvoudig.

Ga naar overzicht
Kärcher (Microvezel-) moppen, mopsystemen en toebehoren

(Microvezel-) moppen, mopsystemen en toebehoren

De juiste uitrusting voor het economisch en effectief nat reinigen van vloeren – vooral op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn met machines.

Ga naar overzicht
Kärcher Microvezeldoeken

Microvezeldoeken

Ergonomisch ontworpen producten voor het handmatig nat reinigen van oppervlakken. Gekenmerkt door topkwaliteit voor uitstekende vuilopname. Garandeert betrouwbare netheid.

Ga naar overzicht
Kärcher Glasbewassing

Glasbewassing

Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vraagt om een ergonomisch design, veilige verbindingsdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en economisch werken.

Ga naar overzicht
Kärcher Overige manuale materialen

Overige manuale materialen

Meer tijd voor de belangrijke dingen: perfect op elkaar afgestemde schoonmaakspullen voor handmatige reiniging. Voor meer efficiëntie en snelheid in een oogwenk.

Ga naar overzicht

Vraag ons om advies of een offerte.

    * verplicht veld