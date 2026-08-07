Microvezeldoeken
Ergonomisch ontworpen producten voor het handmatig nat reinigen van oppervlakken. Gekenmerkt door topkwaliteit voor uitstekende vuilopname. Garandeert betrouwbare netheid.
Microvezeldoeken
Alles behalve oppervlakkig: ons perfect op elkaar afgestemde textiel kan elke uitdaging bij de oppervlaktereiniging aan en zorgt voor een betrouwbare reiniging van verontreinigde gebieden.
Glasmicrovezel reiniging
Glashelder: ons omvangrijke assortiment voor de vochtige en natte reiniging van glasoppervlakken biedt altijd de optimale oplossing voor alle toepassingsgebieden op glas.
Houders
Voor een optimale grip: de juiste reinigingsmachines voor het nat reinigen van oppervlakken zijn doorslaggevend voor briljant schone ruimtes. Een ergonomisch design en productiviteit staan hierbij voorop.