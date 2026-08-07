Microvezeldoeken

Ergonomisch ontworpen producten voor het handmatig nat reinigen van oppervlakken. Gekenmerkt door topkwaliteit voor uitstekende vuilopname. Garandeert betrouwbare netheid.

Kärcher Microvezeldoeken

Microvezeldoeken

Alles behalve oppervlakkig: ons perfect op elkaar afgestemde textiel kan elke uitdaging bij de oppervlaktereiniging aan en zorgt voor een betrouwbare reiniging van verontreinigde gebieden.

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Kärcher Glasmicrovezel reiniging

Glasmicrovezel reiniging

Glashelder: ons omvangrijke assortiment voor de vochtige en natte reiniging van glasoppervlakken biedt altijd de optimale oplossing voor alle toepassingsgebieden op glas.

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Kärcher Houders

Houders

Voor een optimale grip: de juiste reinigingsmachines voor het nat reinigen van oppervlakken zijn doorslaggevend voor briljant schone ruimtes. Een ergonomisch design en productiviteit staan hierbij voorop.

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Kärcher