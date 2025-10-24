Patio cleaner pcl 4
Nooit meer dat vermoeiende schrobben van je terras. Met de PCL 4 is het met de hand reinigen van houten en stenen oppervlakken rondom huis voor altijd verleden tijd. Want door de roterende borstels en de regelbare watertoevoer wordt vuil zoals groene aanslag, mos en bladeren op terrasoppervlakken grondig en moeiteloos verwijderd.
Alle voordelen
Efficiënte en gelijkmatige reiniging
Innovatieve, achterwaarts roterende walsborstels zorgen voor een grondige en gelijkmatige reiniging van houten patio's – en voor een uitstekend reinigingsresultaat.
Intelligenter verbruik in plaats van waterverspilling
Door de handmatige waterregeling wordt slechts zoveel water verbruikt als nodig is voor de reinigingstaak.
Reiniging tot aan de rand
Omdat de motor in het midden is geplaatst, reinigen de walsborstels tot aan de rand. Zo kan ook vuil langs huismuren eenvoudig worden verwijderd.
Ergonomische werkhouding
De PCL 4 is ergonomisch zo vormgegeven dat ook bij verschillende lichaamslengtes altijd een rechtopstaande werkhouding mogelijk is.
Veelzijdig inzetbaar op diverse buitenoppervlakken
De meegeleverde borstels, voor gebruik op houten patio, kunnen zonder gereedschap worden omgewisseld. Zo zet je er snel en gemakkelijk de optionele borstels voor gebruik op stenen oppervlakken op.
Efficiënte en gelijkmatige terrasreiniger
De PCL 4 verwijdert zelfs hardnekkig vuil grondig en gelijkmatig dankzij de combinatie van roterende walsborstels, regelbare waterhoeveelheid en krachtige motor.
De meegeleverde walsborstels zijn perfect voor het reinigen van houten buitenoppervlakken. Borstels voor het reinigen van stenen tegels zijn los verkrijgbaar.