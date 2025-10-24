Patio cleaner pcl 4

Nooit meer dat vermoeiende schrobben van je terras. Met de PCL 4 is het met de hand reinigen van houten en stenen oppervlakken rondom huis voor altijd verleden tijd. Want door de roterende borstels en de regelbare watertoevoer wordt vuil zoals groene aanslag, mos en bladeren op terrasoppervlakken grondig en moeiteloos verwijderd.

Alle voordelen

Patio cleaner application rooftop

Efficiënte en gelijkmatige reiniging

Innovatieve, achterwaarts roterende walsborstels zorgen voor een grondige en gelijkmatige reiniging van houten patio's – en voor een uitstekend reinigingsresultaat.

Patio cleaner application water

Intelligenter verbruik in plaats van waterverspilling

Door de handmatige waterregeling wordt slechts zoveel water verbruikt als nodig is voor de reinigingstaak.

Patio cleaner edge cleaning

Reiniging tot aan de rand

Omdat de motor in het midden is geplaatst, reinigen de walsborstels tot aan de rand. Zo kan ook vuil langs huismuren eenvoudig worden verwijderd.

patio cleaner ergonomic

Ergonomische werkhouding

De PCL 4 is ergonomisch zo vormgegeven dat ook bij verschillende lichaamslengtes altijd een rechtopstaande werkhouding mogelijk is.

Patio cleaner stone application

Veelzijdig inzetbaar op diverse buitenoppervlakken

De meegeleverde borstels, voor gebruik op houten patio, kunnen zonder gereedschap worden omgewisseld. Zo zet je er snel en gemakkelijk de optionele borstels voor gebruik op stenen oppervlakken op. 

Efficiënte en gelijkmatige terrasreiniger

De PCL 4 verwijdert zelfs hardnekkig vuil grondig en gelijkmatig dankzij de combinatie van roterende walsborstels, regelbare waterhoeveelheid en krachtige motor.

De meegeleverde walsborstels zijn perfect voor het reinigen van houten buitenoppervlakken. Borstels voor het reinigen van stenen tegels zijn los verkrijgbaar.

Voor een mooi schoon houten terras

Elk jaar moet het terras weer schoongemaakt worden. Zon, regen en sneeuw laten hun sporen achter en onkruid, mos en ander vuil blijven achter op het oppervlak. Gelukkig kunnen de bezem, schrobber en emmer kunnen in de kast blijven. Schoonmaken gaat niet alleen sneller maar ook grondiger en gemakkelijker met de PCL 4 terrasreiniger van Kärcher.

