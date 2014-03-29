DE GECERTIFICEERDE OPLOSSING VOOR ALLERGIEPATIËNTEN

Ervaar een nieuw niveau van reinheid met onze sproeireinigingsreinigers, die officieel gecertificeerd zijn als allergievriendelijk door het gerenommeerde European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) in Berlijn.

Het ECARF-keurmerk is sinds 2006 het internationaal erkende en betrouwbare keurmerk voor producten die aantoonbaar het leven van mensen met allergieën verbeteren. Deze certificering is uw bewijs dat onze sproeireinigingsreinigers niet alleen reinigen, maar ook actief bijdragen aan een gezonder binnenklimaat. Het is wetenschappelijk bewezen dat ze:

Actief allergenen verwijderen uit tapijten, meubels en de lucht.

Triggers zoals pollen en stof veilig opvangen, waardoor hooikoorts en astmaklachten langdurig worden verlicht.

Die jou en je gezin een hygiënisch schoon huis en een betere levenskwaliteit bieden.

Geldig voor SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (vloer), SE 5, SE 6 en SE 4 (uitsluitend in sproeireinigingsmodus).