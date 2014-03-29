Tapijten en bekleding hygiënisch en grondig schoonmaken met Kärcher tapijtreinigers.
Kärcher tapijt- en bekledingsreinigers voor het hygiënisch reinigen van tapijten, bekleding, matrassen, autostoelen en andere textiele oppervlakken. Deze apparaten zijn zeer geschikt voor mensen met een allergie en huishoudens met huisdieren. Dankzij de reiniging tot diep in de vezels wordt je stoel, tapijt, matras en vanaf nu ook je sneakers (dankzij ons nieuwe toebehoren dé Shoe!Cleaner) écht goed schoon.
DE GECERTIFICEERDE OPLOSSING VOOR ALLERGIEPATIËNTEN
Ervaar een nieuw niveau van reinheid met onze sproeireinigingsreinigers, die officieel gecertificeerd zijn als allergievriendelijk door het gerenommeerde European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) in Berlijn.
Het ECARF-keurmerk is sinds 2006 het internationaal erkende en betrouwbare keurmerk voor producten die aantoonbaar het leven van mensen met allergieën verbeteren. Deze certificering is uw bewijs dat onze sproeireinigingsreinigers niet alleen reinigen, maar ook actief bijdragen aan een gezonder binnenklimaat. Het is wetenschappelijk bewezen dat ze:
Actief allergenen verwijderen uit tapijten, meubels en de lucht.
Triggers zoals pollen en stof veilig opvangen, waardoor hooikoorts en astmaklachten langdurig worden verlicht.
Die jou en je gezin een hygiënisch schoon huis en een betere levenskwaliteit bieden.
Geldig voor SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (vloer), SE 5, SE 6 en SE 4 (uitsluitend in sproeireinigingsmodus).
PERFECT VOOR FAMILIES EN DIERENLIEFHEBBERS
Je hoeft je geen zorgen meer te maken over gemorste drankjes of modderige poten. De uitstekende reinigingsprestaties van onze sproei-extractiereinigers zorgen ervoor dat alle textieloppervlakken snel weer schoon zijn en alle vlekken worden verwijderd. Door de intensieve vezeldiepe reiniging zien je bekleding en tapijt er weer als nieuw uit. Ze zijn ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. Onze sproei-extractiereinigers zijn speciaal ontworpen om hardnekkig vuil te bestrijden, waardoor je jezelf helemaal op je gemak voelt in huis.
HET NIEUWE SCHOON
De bijzondere probleemoplosser: Met onze sproei-extractiereinigers verwijder je zelfs het meest hardnekkige vuil, op vrijwel alle textieloppervlakken en zelfs op moeilijk toegangelijke locaties danzij de accu aangedreven modellen. Van autostoelen en tapijten, deurmatten tot sneakers, bekleding of stoffen bekleding – de sproei-extractiereinigers van Kärcher bieden een breed scala aan toepassingen binnen en buiten. Vet, vuil en geurtjes? Ze hebben geen kans meer!
TOT IN DE KLEINSTE VEZEL.
Vezeldiepe reiniging om enthousiast van te worden: onze tapijtreinigers zorgen er voor. Zo verwijder je zelfs hardnekkig vuil in een handomdraai. Voor absorberende en toch energiezuinige en hygiënische reiniging. Vooral mensen met een allergie kunnen opgelucht ademhalen. Bovendien overtuigen onze tapijtreinigers door hun lange levensduur, hoge kwaliteit en robuustheid. We beloven je: je hebt nog nooit zo tevreden een emmer vies water door de afvoer gespoeld!
VOOR ELKE UITDAGING
Breid je schoonmaakmogelijkheden uit met ons gevarieerde assortiment accessoires. Wij bieden een ruime keuze, van de sproei-extractie spleetzuigmond voor moeilijk bereikbare plaatsen tot de sproei-extractie meubelzuigmond voor gestoffeerde meubels en de sproei-extractie vloerzuigmond voor tapijten en grote textieloppervlakken. De steunhandgreep vergemakkelijkt ook het gebruik tijdens het reinigen van de vloer. Ontdek bovendien onze uitgebreide accessoires voor het stofzuigen van vloeren, textieloppervlakken en kieren. Alle accessoires zijn compatibel met onze accessoires voor nat- en droogzuigers.
SNELLE EN DRUPPELVRIJE SCHOENREINIGING
De Shoe!Cleaner is hét perfecte accessoire voor alle Kärcher tapijt-/ en bekledingsreinigers waarmee je grondig, gemakkelijk en zonder smeerboel verschillende soorten sport- en vrijetijdsschoenen kunt reinigen. Door eenvoudig van ronde borstel naar voegenborstel te wisselen, is een volledige schoenreiniging van de zool tot aan de bovenkant mogelijk. Dankzij de innovatieve zelfreinigende functie is de Shoe!Cleaner altijd schoon en klaar voor gebruik. Ontdek nu de Shoe!Cleaner als perfecte accessoire voor de SE 3-18 Compact tapijt-/ en bekledingsreinigers of de variant voor de SE 3 Compact, 4, 5 en 6 tapijt-/ en bekledingsreiningers.
ZO WERKT HET: STAP VOOR STAP
Volg deze stappen bij het reinigen van je tapijt, bank, autostoel of elk ander textiele oppervlak met een Kärcher tapijtreiniger en je bent verzekerd van een schoon resultaat!
1. Zuig losse resten op van het te reinigen oppervlak
2. Vul de schoonwatertank met warm water en het juiste reinigingsmiddel in de aanbevolen dosering.
3. Reinig het oppervlak in vloeiende bewegingen van voor naar achter in licht overlappende banen.
4. In detail: water wordt in de vezels gesproeid en vervuiling wordt opgezogen. Het resultaat is schone en opgefriste vezels.
5. Giet het vieze water weg en spoel de vuilwatertank schoon.
6. Herhaal de reiniging eventueel nog een keer, maar dan met ALLEEN WATER. Zo verwijder je achtergebleven zeepresten en geniet je langer van een schoon resultaat.
7. Laat het gereinigde oppervlak goed drogen tot het helemaal droog is en berg het apparaat op.