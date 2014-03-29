AS- EN DROOGZUIGERS
As van de barbecue in de zomer of as uit de open haard in de winter- Kärcher as- en droogzuigers verwijderen alle asresten moeiteloos en grondig. Een speciaal ontwikkelde testprocedure staat garant voor de hoogst mogelijke veiligheid. En dankzij de grote en lang aanhoudende zuigkracht en het unieke filtersysteem kunt u ook grote hoeveelheden vuil snel opzuigen.
Highlights
De as- en droogzuiger met 1200 watt turbine staat garant voor een hoge en langdurige zuigkracht en voor maximale veiligheid bij het opzuigen van as. Het apparaat is getest en gecertificeerd door TÜV Süd. Zo kunt u eenvoudig en zonder risico as verwijderen uit haard en barbecue. De AD 3.200 kan met de meegeleverde zuigbuis en vloerzuigmond worden gebruikt als volwaardige droogzuiger.
Effectief filtersysteem
Het unieke filtersysteem, bestaande uit een vlakfilter en een grofvuilfilter, zorgt ervoor dat grote hoeveelheden as zonder moeite worden opgezogen.
TÜV-getest
TÜV Süd bevestigde in het kader van een speciaal voor Kärcher ontwikkelde testprocedure dat de as- en droogzuiger maximale veiligheid biedt bij het opzuigen van as.
Volwaardige droogzuiger
De levering is inclusief vloerzuigmond. In combinatie met de hoogwaardig verchroomde zuigbuizen is de AD 3.200 een rasechte droogzuiger.
Toebehoren op orde
In het praktische opbergvak kunnen kabel en alle meegeleverde toebehoren snel en ruimtebesparend worden opgeborgen.