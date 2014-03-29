AS- EN DROOGZUIGERS

Highlights

De as- en droogzuiger met 1200 watt turbine staat garant voor een hoge en langdurige zuigkracht en voor maximale veiligheid bij het opzuigen van as. Het apparaat is getest en gecertificeerd door TÜV Süd. Zo kunt u eenvoudig en zonder risico as verwijderen uit haard en barbecue. De AD 3.200 kan met de meegeleverde zuigbuis en vloerzuigmond worden gebruikt als volwaardige droogzuiger.