Home & Garden reinigings- en verzorgingsmiddelen

De perfecte toevoeging: reinigings- en verzorgingsmiddelen

Al meer dan 30 jaar hecht Kärcher bij de ontwikkeling, grondstoffenkeuze en productie van haar reinigings- en verzorgingsmiddelen veel waarde aan een verantwoorde omgang met milieu en hulpbronnen. De exact op de apparaten afgestemde reinigingsmiddelen staan niet alleen garant voor een optimaal reinigingsresultaat, ze besparen bovendien water, tijd en energie. En vanzelfsprekend zijn ze eenvoudig biologisch afbreekbaar. Bij de nieuwe allesreiniger eco!ogic gaat Kärcher echter nog een stap verder. Voor de productie worden uitsluitend tensiden gebruikt van 100% hernieuwbare grondstoffen en een fles van >96% plantaardige kunststof. Een volgende stap in onze zorg om het milieu.