Home & Garden reinigings- en verzorgingsmiddelen
Schoon met de juiste middelen. In combinatie met precies op het doel afgestemde reinigingsmiddelen staan Kärcher reinigingsapparaten garant voor een uitstekend resultaat. Ons assortiment omvat daarom een breed scala aan middelen voor alle reinigingstaken rondom huis en tuin.
Ontdek ons veelzijdige programma reinigings- en verzorgingsmiddelen
De perfecte toevoeging: reinigings- en verzorgingsmiddelen
Al meer dan 30 jaar hecht Kärcher bij de ontwikkeling, grondstoffenkeuze en productie van haar reinigings- en verzorgingsmiddelen veel waarde aan een verantwoorde omgang met milieu en hulpbronnen. De exact op de apparaten afgestemde reinigingsmiddelen staan niet alleen garant voor een optimaal reinigingsresultaat, ze besparen bovendien water, tijd en energie. En vanzelfsprekend zijn ze eenvoudig biologisch afbreekbaar. Bij de nieuwe allesreiniger eco!ogic gaat Kärcher echter nog een stap verder. Voor de productie worden uitsluitend tensiden gebruikt van 100% hernieuwbare grondstoffen en een fles van >96% plantaardige kunststof. Een volgende stap in onze zorg om het milieu.
Kärcher is lid van NVZ
De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is sinds haar oprichting in 1948 uitgegroeid tot de Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. De afkorting van NVZ komt van oudsher van Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. In de huidige tijd is deze naam te eenduidig en gaat de NVZ door het leven als NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam.