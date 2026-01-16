Nat- en droogzuigers

Droogzuigen

Voor apparaten met een schuimfilter (WD 2) is het altijd aan te raden om een ​​extra filterzak te gebruiken.

Bij apparaten met patroon- of vlakfilter (WD 3 - WD 6) moet bij het opzuigen van fijnstof een filterzak worden gebruikt. Bij andere toepassingen is het ook mogelijk om zonder filterzak te stofzuigen.