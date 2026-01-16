Nat- en droogzuigers
Of het nu als werkplaatsstofzuiger of als autostofzuiger is. Of het nu nat, droog, grof of fijn vuil is. De nat- en droogzuigers van Kärcher zijn veelzijdig inzetbaar, zowel binnen als buiten. Ze overtuigen door een uitstekende zuigkracht bij slechts beperkt stroomverbruik en een robuuste constructie. Veel handige functies en een uitgebreid assortiment accessoires maken de allrounders tot echte probleemoplossers voor huis, tuin, auto en hobbywerkplaats. Zelfs op plekken zonder stopcontact, daar bieden onze zuigers op accu uitkomst!
Welk model past het beste bij jou?
Al onze nat-/droogzuigers zijn krachtig. Maar welk model voor jou het beste is, hangt vooral ook af van je persoonlijke wensen en behoeftes. Wil je vooral je auto regelmatig stofzuigen of krijgt je stofzuiger een vaste plek in je hobbyruimte? Klik en selecteer jouw perfecte model.
Autoreiniging
De auto wordt grondig gestofzuigd met een Kärcher nat- en droogzuiger. Een breed scala aan accessoires maakt reiniging tussen stoelen, grote oppervlakken zoals de kofferbak en moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.
Klussen
De alleszuigers van Kärcher kunnen ook grover puin verwijderen. Het innovatieve filtersysteem en de constant hoge zuigkracht vereenvoudigen het reinigingsproces en maken werken met een laag energieverbruik mogelijk. Ook vuil dat nat of vochtig is, is geen probleem voor de krachtige nat- en droogzuigers.
Werkplaats
Comfortabele stofverwijdering in de werkplaats en tijdens het doe-het-zelven. Bij modellen met ingebouwd stopcontact kunnen elektrische apparaten direct op de nat- en droogzuiger worden aangesloten en worden bijvoorbeeld automatisch de houtsnippers opgezogen zodra de zaag wordt gestart.
Vloeistoffen en gebroken glas
Bij onze nat- en droogzuigers zegt de naam het al: zelfs kapotte drinkflessen, kleine plassen of vochtig vuil zijn geen probleem dankzij de hoge zuigkracht, de robuuste vuilcontainers en de mogelijkheid om zonder filterzak te stofzuigen.
Gemorst water
Lekkende wasmachine of een overstroming in de kelder; grotere plassen kunnen door verschillende redenen ontstaan, maar worden met de Kärcher nat- en droogzuigers altijd grondig verwijderd. De grote container garandeert lang stofzuigen zodat ook grotere waterhoeveelheden snel en moeiteloos kunnen worden gereinigd.
Tuin
Werken met een nat- en droogzuiger is een echte verademing en hij kan zelfs in de tuin worden gebruikt. Kleine twijgen, kiezels, bladeren: gewoon opzuigen of opzij blazen dankzij de blaasfunctie.
Buitenruimte
Terrassen, garages, (huis)ingangen en trappen zijn in een mum van tijd weer schoon met een Kärcher nat- en droogzuiger.
Binnen
Kärcher nat- en droogzuigers kunnen als normale stofzuigers worden gebruikt voor het stofzuigen in woonkamers en bieden de beste reinigingsresultaten dankzij speciale accessoires zoals het tapijtmondstuk (standaard bij 'Home' modellen).
De vele voordelen van een Kärcher nat- & droogzuiger.
Diverse toepassingsmogelijkheden
Multifunctionaliteit zit in het DNA van onze nat- en droogzuigers. Deze sterke allrounders leveren overal schoon werk: in de kelder, in de werkplaats, in de garage of in de tuin. Voor renovatiewerkzaamheden, het stofzuigen van auto's, het verwijderen van glasscherven of gemorst water. Het maakt niet uit of het vuil droog, nat, grof of fijn is - de krachtpatsers nemen betrouwbaar grote hoeveelheden vuil en water op. Onze accu-aangedreven alleszuigers presteren zelfs op plaatsen waar geen stroom beschikbaar is!
Uitstekende reinigingsprestaties en zuigkracht
Waar normale huishoudelijke stofzuigers hun grenzen bereiken, komen Kärcher nat- en droogzuigers pas echt tot hun recht. Krachtig en toch energiezuinig, de multifunctionele alleszuigers zorgen voor een optimale vuilopname dankzij perfect op elkaar afgestemde apparaten en accessoires. Dit zorgt voor een grondig en snel reinigingsresultaat. En door de afzuiging tijdens het zagen, slijpen en vele andere werkzaamheden verminder je bovendien de blootstelling aan stof en spanen en zorg je voor schone werkomstandigheden.
Ingebouwd stopcontact
Voor werken met elektrisch gereedschap zijn de 'P modellen' met ingebouwd stopcontact ideaal, hierbij start de nat- en droogzuiger namelijk automatisch met zuigen wanneer je het aangesloten elektrische gereedschap aan zet. Wanneer je je zaag/schuurmachine/... weer uit zet blijft de nat- en droogzuiger nog een paar seconden nazuigen zodat de slang ook volledig schoon is. De troep die je niet maakt, hoef je naderhand immers ook niet op te ruimen. Wel zo handig.
Nog meer comfort
Ultiem gebruiksgemak: het compacte ontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk. De slang en accessoires kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen. Dankzij innovatieve filterconcepten kunnen de nat- en droogzuigers comfortabel worden gebruikt - zonder contact met het vuil te hoeven hebben. Bovendien overtuigen de Kärcher nat- en droogzuigers door hun lange levensduur dankzij hun hoge kwaliteit en robuustheid.
Functies
Betekenis namen nat- en droogzuigers
De benaming lijkt misschien complex, maar er zit logica in ;)
Veelgestelde vragen over nat-/droogzuigers
Accu-aangedreven nat- en droogzuiger
De krachtige accu-aangedreven nat- en droogzuigers van Kärcher reinigen ook grondig waar bekabelde alleszuigers niet of moeilijk inzetbaar zijn - in de auto, onder de carport, in het tuinhuisje of op tuinpaden. Ze bieden dezelfde functionaliteit als een apparaat met een kabel. Geen kabel, geen beperking: de WD 3 Battery met een grote container van 17 liter en de WD 1 Compact Battery in een compact, draagbaar ontwerp.
Accessoires voor nat- en droogzuigers: nog praktischer, nog grondiger.
De accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Kärcher nat- en droogzuigers. In combinatie met de apparaten staan ze garant voor ongekende reinigingsresultaten en breiden ze de toepassingsmogelijkheden uit.