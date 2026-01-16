Nat- en droogzuigers

Of het nu als werkplaatsstofzuiger of als autostofzuiger is. Of het nu nat, droog, grof of fijn vuil is. De nat- en droogzuigers van Kärcher zijn veelzijdig inzetbaar, zowel binnen als buiten. Ze overtuigen door een uitstekende zuigkracht bij slechts beperkt stroomverbruik en een robuuste constructie. Veel handige functies en een uitgebreid assortiment accessoires maken de allrounders tot echte probleemoplossers voor huis, tuin, auto en hobbywerkplaats. Zelfs op plekken zonder stopcontact, daar bieden onze zuigers op accu uitkomst!

Welk model past het beste bij jou?

Al onze nat-/droogzuigers zijn krachtig. Maar welk model voor jou het beste is, hangt vooral ook af van je persoonlijke wensen en behoeftes. Wil je vooral je auto regelmatig stofzuigen of krijgt je stofzuiger een vaste plek in je hobbyruimte? Klik en selecteer jouw perfecte model.

BRING BACK THE WOW. WAT ER OOK GEBEURT

Persoon reinigt auto met Kärcher alleszuiger

Autoreiniging

De auto wordt grondig gestofzuigd met een Kärcher nat- en droogzuiger. Een breed scala aan accessoires maakt reiniging tussen stoelen, grote oppervlakken zoals de kofferbak en moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Man gebruik nat-/droogzuiger tijdens het klussen

Klussen

De alleszuigers van Kärcher kunnen ook grover puin verwijderen. Het innovatieve filtersysteem en de constant hoge zuigkracht vereenvoudigen het reinigingsproces en maken werken met een laag energieverbruik mogelijk. Ook vuil dat nat of vochtig is, is geen probleem voor de krachtige nat- en droogzuigers.

Man zuigt met alleszuiger zaagsel en stof op in werkplaats

Werkplaats

Comfortabele stofverwijdering in de werkplaats en tijdens het doe-het-zelven. Bij modellen met ingebouwd stopcontact kunnen elektrische apparaten direct op de nat- en droogzuiger worden aangesloten en worden bijvoorbeeld automatisch de houtsnippers opgezogen zodra de zaag wordt gestart.

zuig vloeistof en gebroken glas snel op met Kärcher alleszuiger

Vloeistoffen en gebroken glas

Bij onze nat- en droogzuigers zegt de naam het al: zelfs kapotte drinkflessen, kleine plassen of vochtig vuil zijn geen probleem dankzij de hoge zuigkracht, de robuuste vuilcontainers en de mogelijkheid om zonder filterzak te stofzuigen.

Man zuigt natte vloer na lekkage wasmachine

Gemorst water

Lekkende wasmachine of een overstroming in de kelder; grotere plassen kunnen door verschillende redenen ontstaan, maar worden met de Kärcher nat- en droogzuigers altijd grondig verwijderd. De grote container garandeert lang stofzuigen zodat ook grotere waterhoeveelheden snel en moeiteloos kunnen worden gereinigd.

Persoon gebruikt de blaasfunctie van de Kärcher alleszuiger

Tuin

Werken met een nat- en droogzuiger is een echte verademing en hij kan zelfs in de tuin worden gebruikt. Kleine twijgen, kiezels, bladeren: gewoon opzuigen of opzij blazen dankzij de blaasfunctie.

Persoon stofzuigt bladeren en zand voor de deur

Buitenruimte

Terrassen, garages, (huis)ingangen en trappen zijn in een mum van tijd weer schoon met een Kärcher nat- en droogzuiger.

Vrouw stofzuigt in woonkamer met alleszuiger

Binnen

Kärcher nat- en droogzuigers kunnen als normale stofzuigers worden gebruikt voor het stofzuigen in woonkamers en bieden de beste reinigingsresultaten dankzij speciale accessoires zoals het tapijtmondstuk (standaard bij 'Home' modellen).

De vele voordelen van een Kärcher nat- & droogzuiger.

Diverse toepassingsmogelijkheden

Multifunctionaliteit zit in het DNA van onze nat- en droogzuigers. Deze sterke allrounders leveren overal schoon werk: in de kelder, in de werkplaats, in de garage of in de tuin. Voor renovatiewerkzaamheden, het stofzuigen van auto's, het verwijderen van glasscherven of gemorst water. Het maakt niet uit of het vuil droog, nat, grof of fijn is - de krachtpatsers nemen betrouwbaar grote hoeveelheden vuil en water op. Onze accu-aangedreven alleszuigers presteren zelfs op plaatsen waar geen stroom beschikbaar is!

Kärcher alleszuiger

Uitstekende reinigingsprestaties en zuigkracht

Waar normale huishoudelijke stofzuigers hun grenzen bereiken, komen Kärcher nat- en droogzuigers pas echt tot hun recht. Krachtig en toch energiezuinig, de multifunctionele alleszuigers zorgen voor een optimale vuilopname dankzij perfect op elkaar afgestemde apparaten en accessoires. Dit zorgt voor een grondig en snel reinigingsresultaat. En door de afzuiging tijdens het zagen, slijpen en vele andere werkzaamheden verminder je bovendien de blootstelling aan stof en spanen en zorg je voor schone werkomstandigheden.

 

Kärcher multifunctionele alleszuiger

Ingebouwd stopcontact

Voor werken met elektrisch gereedschap zijn de 'P modellen' met ingebouwd stopcontact ideaal, hierbij start de nat- en droogzuiger namelijk automatisch met zuigen wanneer je het aangesloten elektrische gereedschap aan zet. Wanneer je je zaag/schuurmachine/... weer uit zet blijft de nat- en droogzuiger nog een paar seconden nazuigen zodat de slang ook volledig schoon is. De troep die je niet maakt, hoef je naderhand immers ook niet op te ruimen. Wel zo handig.

ingebouwd stopcontact alleszuiger

Nog meer comfort

Ultiem gebruiksgemak: het compacte ontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk. De slang en accessoires kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen. Dankzij innovatieve filterconcepten kunnen de nat- en droogzuigers comfortabel worden gebruikt - zonder contact met het vuil te hoeven hebben. Bovendien overtuigen de Kärcher nat- en droogzuigers door hun lange levensduur dankzij hun hoge kwaliteit en robuustheid.

Nat-/droogzuiger compact opgeborgen in garage

Functies

Betekenis namen nat- en droogzuigers

Veelgestelde vragen over nat-/droogzuigers

Hoe werkt de Kärcher nat- en droogzuiger filterreiniging?

Hoe vervang je een patroonfilter (WD 2 - WD 3)?

Hoe vervang je een vlakfilter (WD 4 - WD 6)?

Hoe wordt de filterzak gebruikt in Kärcher nat- en droogzuigers (WD 2 - WD 6)?

Hoe berg je de slang van de Kärcher nat- en droogzuiger (WD 3 - WD 6) op?

De topmodellen uit de WD 4,5 en 6 serie zijn voorzien van een vlakfilter. Dit type heeft een groter filteroppervlak, waardoor het simpelweg meer stof kan filteren en langer hogere zuigkracht behoudt. Daarnaast is de vlakfilter bij deze WD modellen boven in de apparaatkop verwerkt, wat zorgt voor een grotere effectieve inhoud van de vuilcontainer. Dit is vooral handig bij het opzuigen van water.

Dankzij de geïntegreerde filterreinigingsfunctie kunnen vuile filters op alle topapparaten van de WD 5-6-serie snel en efficiënt worden gereinigd door op de reinigingsknop te drukken. Hierdoor werk je ook bij lastige schoonmaakklussen met een constant hoge zuigkracht.

Of het nu droog of nat, fijn of grof vuil is - de speciaal ontwikkelde vloerzuigmonden garanderen een perfecte vuilopname, overtuigen door hun optimale glijgedrag en kunnen eenvoudig en snel worden aangepast aan nat of droog vuil: met de omschakelbare vloerzuigmond kan de omschakelen is erg handig met een voetschakelaar. De speciale vloerzuigmonden garanderen een rondom aangenaam zuigproces.

Droogzuigen

Voor apparaten met een schuimfilter (WD 2) is het altijd aan te raden om een ​​extra filterzak te gebruiken.

Bij apparaten met patroon- of vlakfilter (WD 3 - WD 6) moet bij het opzuigen van fijnstof een filterzak worden gebruikt. Bij andere toepassingen is het ook mogelijk om zonder filterzak te stofzuigen.

 

Natzuigen

Bij het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil raden wij aan om zonder filterzak te zuigen. Schuimfilters, patroonfilters en vlakfilters worden door natzuigen niet beschadigd.

Reinig indien nodig het schuimfilter en het patroonfilter onder stromend water. Niet wrijven of afborstelen. Laat het filter volledig drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.

De multifunctionele stofzuigers van Kärcher zijn niet geschikt voor het opzuigen van as. Koude as kan worden aangezogen met behulp van een asvoorafscheider of je kunt een speciale Kärcher aszuiger gebruiken. As mag enkel met deze speciale zuigers worden opgezogen, dus ook niet met reguliere huishoudstofzuiger. De zeer fijne asdeeltjes kunnen in combinatie met de elektrisch geladen motor in het ergste geval leiden tot een steekvlam of explosie. 

De verschillende Kärcher-modellen hebben verschillende vulvolumes, dus het maximale vulvolume is afhankelijk van het apparaatmodel. Zodra het maximale vulvolume is bereikt, sluit een vlotter de aanzuigopening en kan het afzuigen niet meer doorgaan. Het apparaat schakelt niet automatisch uit, maar draait op verhoogde snelheid. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak de container leeg.

De min. / max. Watt-specificatie van het stopcontact kan in de handleiding van het apparaat worden achterhaald.

 

 

snoerloze alleszuiger op accu van Kärcher vooraanzicht

Accu-aangedreven nat- en droogzuiger

De krachtige accu-aangedreven nat- en droogzuigers van Kärcher reinigen ook grondig waar bekabelde alleszuigers niet of moeilijk inzetbaar zijn - in de auto, onder de carport, in het tuinhuisje of op tuinpaden. Ze bieden dezelfde functionaliteit als een apparaat met een kabel. Geen kabel, geen beperking: de WD 3 Battery met een grote container van 17 liter en de WD 1 Compact Battery in een compact, draagbaar ontwerp.

Accessoires voor Kärcher alleszuigers

Accessoires voor nat- en droogzuigers: nog praktischer, nog grondiger.

De accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Kärcher nat- en droogzuigers. In combinatie met de apparaten staan ze garant voor ongekende reinigingsresultaten en breiden ze de toepassingsmogelijkheden uit.

