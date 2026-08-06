Window Vac Professional | WVP 10
Onze Window Vac Professional WVP 10 is een lichtgewicht waterzuiger voor alle soorten gladde oppervlakken. Met dit robuuste, professionele handheld-apparaat, kunt u moeiteloos en zonder strepen reinigen: horizontaal, verticaal en zelfs boven het hoofd. Perfect voor het reinigen van ramen, tegels, vitrines, wijnkasten enz.
Gemakkelijker, sneller, handiger
Onze nieuwe, op accu werkende, handheld WVP 10 waterzuiger kunt u gebruiken om alle gladde oppervlakken zoals ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken of een ander soort glad oppervlak te reinigen. Doorslaggevend is dat u met de dit lichte en handzame apparaat in elke positie streepvrije reinigingsresultaten behaald. Horizontaal, verticaal, diagonaal, bovenhoofds en elke andere richting die u nodig hebt: de WVP 10 levert streepvrije reinigingsresultaten in elke positie. Bovendien kunt u dankzij de handmatig instelbare houder gemakkelijk tot aan de randen reinigen.
Accessoires en Reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddel
Oppervlakte- of glasreiniger voor dagelijks gebruik: wij bieden u een volledig assortiment kant-en-klare reinigingsmiddelen. Voor snel en streeploos drogen, zacht voor gevoelige materialen en milieuvriendelijk.
Batterijen en batterijladers
De extra accu zorgt ervoor dat u ongehinderd kunt blijven werken. Is de ene accu leeg dan vervangt u hem gewoon voor de volle. In principe kunt u met de snellader de hele dag door blijven werken.
Handige accessoires
Met extra zuigmonden en strips in verschillende breedtes, spuitfleskits of extra microvezeldoeken, kunt u nuttige accessoires aan uw machine toevoegen om zo aan alle reinigingstaken te kunnen voldoen.