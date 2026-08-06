Window Vac Professional | WVP 10

Onze Window Vac Professional WVP 10 is een lichtgewicht waterzuiger voor alle soorten gladde oppervlakken. Met dit robuuste, professionele handheld-apparaat, kunt u moeiteloos en zonder strepen reinigen: horizontaal, verticaal en zelfs boven het hoofd. Perfect voor het reinigen van ramen, tegels, vitrines, wijnkasten enz.

WVP 10

    Gemakkelijker, sneller, handiger

    Onze nieuwe, op accu werkende, handheld WVP 10 waterzuiger kunt u gebruiken om alle gladde oppervlakken zoals ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken of een ander soort glad oppervlak te reinigen. Doorslaggevend is dat u met de dit lichte en handzame apparaat in elke positie streepvrije reinigingsresultaten behaald. Horizontaal, verticaal, diagonaal, bovenhoofds en elke andere richting die u nodig hebt: de WVP 10 levert streepvrije reinigingsresultaten in elke positie. Bovendien kunt u dankzij de handmatig instelbare houder gemakkelijk tot aan de randen reinigen.

    Accessoires en Reinigingsmiddelen

    WVp reinigung

    Reinigingsmiddel

    Oppervlakte- of glasreiniger voor dagelijks gebruik: wij bieden u een volledig assortiment kant-en-klare reinigingsmiddelen. Voor snel en streeploos drogen, zacht voor gevoelige materialen en milieuvriendelijk.

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    Batterijen en batterijladers

    De extra accu zorgt ervoor dat u ongehinderd kunt blijven werken. Is de ene accu leeg dan vervangt u hem gewoon voor de volle. In principe kunt u met de snellader de hele dag door blijven werken.

    WVP zubehör

    Handige accessoires

    Met extra zuigmonden en strips in verschillende breedtes, spuitfleskits of extra microvezeldoeken, kunt u nuttige accessoires aan uw machine toevoegen om zo aan alle reinigingstaken te kunnen voldoen.

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