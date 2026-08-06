Window Vac Professional | WVP 10

Gemakkelijker, sneller, handiger

Onze nieuwe, op accu werkende, handheld WVP 10 waterzuiger kunt u gebruiken om alle gladde oppervlakken zoals ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken of een ander soort glad oppervlak te reinigen. Doorslaggevend is dat u met de dit lichte en handzame apparaat in elke positie streepvrije reinigingsresultaten behaald. Horizontaal, verticaal, diagonaal, bovenhoofds en elke andere richting die u nodig hebt: de WVP 10 levert streepvrije reinigingsresultaten in elke positie. Bovendien kunt u dankzij de handmatig instelbare houder gemakkelijk tot aan de randen reinigen.



