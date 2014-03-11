STOOMSTOFZUIGERS
Stoomreiniging en nat- en droogzuigen - dat is drievoudige reiniging met Kärcher stoomstofzuigers, indien gewenst zelfs in één handeling. De allround apparaten houden je huishouden schoon en onder controle. Schoonmaken is eenvoudig, handig, snel en zonder chemische reinigingsmiddelen; de toepassingsgebieden zijn veelzijdig.
3-in-1: stomen, stofzuigen en drogen
De Kärcher SV 7 stoomstofzuiger combineert de voordelen van stoomreinigers met de sterke punten van stofzuigers. Hij zuigt bijvoorbeeld kruimels van de vloer, veegt af met een vochtige doek en droogt vervolgens zelfs de vloer. Dit alles in één enkele beweging. Dit indrukwekkende allround apparaat met bijpassende accessoires zorgt ervoor dat elk huishouden schoon en onder controle blijft - eenvoudig, handig, snel en zonder chemicaliën.
Non-stop stoom met twee-tank systeem
De tank kan op elk moment snel en eenvoudig worden gevuld voor ononderbroken werken. Zo hoef je niet meer te wachten tot de tank is afgekoeld voordat je hem bijvult.
Extreem hygiënisch
Dankzij de stoomstroomregeling in vijf stappen kan de stoomhoeveelheid individueel worden aangepast aan elk oppervlak en niveau van vervuiling. Dankzij de hoge stoomtemperatuur zien dingen er niet alleen schoon uit - de Kärcher SV 7 maakt ze ook écht brandschoon en hygiënisch.
Mensen met een allergie kunnen opgelucht ademhalen
Stofzuigen met het 4-filtersysteem, maar zonder stofzak. Het stof is gebonden in het waterfilter. Het HEPA-filter (EN 1822: 1998) verwijdert inadembare deeltjes. De afgevoerde lucht is daardoor schoner dan de omgevingslucht.
Handige bediening
De Kärcher SV 7 stoomstofzuiger maakt indruk met zijn eenvoudige bediening. De zuigkracht is via de handgreep in vier standen te regelen. De stoomhoeveelheid is op het apparaat in vijf fasen te regelen.
Toepassingsgebieden voor de Kärcher stoomstofzuiger SV 7
Dankzij uitgebreide accessoires is de Kärcher SV 7 stoomstofzuiger geschikt voor gebruik in en rond het huis, zonder gebruik van chemicaliën. Verschillende opzetstukken maken stoomreiniging en stofzuigen van vloeren, oppervlakken en gestoffeerde meubels mogelijk. Je kunt de SV 7 ook gebruiken om tapijten op te frissen en ramen, voegen en kieren te reinigen.
Woongedeelte
De Kärcher SV 7 biedt een eenvoudige, comfortabele en tijdbesparende oplossing voor alle uitdagingen in de woonomgeving. Of het nu gaat om harde vloeren, gestoffeerde meubels of tapijten - de Kärcher stoomstofzuiger SV 7 is robuust en effectief op elke ondergrond.
Keuken
De keuken kampt met de dagelijkse vervuiling die niet te vermijden is door te koken en te leven. Omdat de Kärcher SV 7 zo veelzijdig is, is hij de perfecte partner om de glans in de keuken en op verschillende oppervlakken te herstellen. De kracht van de stoom verwijdert zelfs ingebrande en vettige vervuiling effectief, zonder chemicaliën.
Badkamer
Met de stoom van de Kärcher SV 7 kan ook in de badkamer een efficiënte en grondige reiniging van kranen, spiegel en tegels worden gegarandeerd. De stoom dringt door tot in de laatste spleet en reinigt deze grondig en zonder chemische reinigingsmiddelen. Puur water.
Toepassingsvideo voor SV 7 stoomstofzuiger
Accessoires voor de Kärcher stoomstofzuiger SV 7
Met de bijbehorende accessoires wordt de SV 7 een echte allrounder en krijgt zelfs hardnekkig vuil geen kans meer. Er zijn verschillende opzetstukken verkrijgbaar voor gebruik op harde vloeren en tapijt. Ronde borstels, verschillende opzetstukken voor de handsproeier, bekledingssproeiers en nog veel meer bieden meer toepassingsmogelijkheden en maken het reinigen effectiever, tijdbesparend en handiger.