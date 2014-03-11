STOOMSTOFZUIGERS

3-in-1: stomen, stofzuigen en drogen

De Kärcher SV 7 stoomstofzuiger combineert de voordelen van stoomreinigers met de sterke punten van stofzuigers. Hij zuigt bijvoorbeeld kruimels van de vloer, veegt af met een vochtige doek en droogt vervolgens zelfs de vloer. Dit alles in één enkele beweging. Dit indrukwekkende allround apparaat met bijpassende accessoires zorgt ervoor dat elk huishouden schoon en onder controle blijft - eenvoudig, handig, snel en zonder chemicaliën.