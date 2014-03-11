professionele hogedrukreinigers
Onverslaanbare veelzijdigheid - de professionele hogedrukreinigers van Kärcher. Kärcher heeft de hogedrukreiniger uitgevonden in 1950 en is sindsdien het principe van hogedrukreiniging blijven verfijnen. Betere prestaties met een lager verbruik. Een langere levensduur met kortere reinigingstijden. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een assortiment producten dat niets te wensen overlaat op het gebied van technische verfijning en veelzijdigheid – werkend met verwarmd of onverwarmd water, aangedreven door elektromotoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair. Ontdek hier meer over de verschillende toepassingsgebieden.
Voordelen van onze professionele hogedrukreinigers:
- Beter reinigingsresultaat.
- Verminderd gebruik van reinigingsmiddelen.
- Verbeterde hygiëne.
- Inzetbaar voor diverse veeleisende reinigingstaken.
- Voor elke branche de juiste oplossing en machine. Van stationaire en compacte machines tot aan hogedruk-trailers.
- Nieuw: de innovatieve eco!Booster. Bespaar water, energie en tijd!
Professionele hogedrukreinigers voor diverse reinigingswerkzaamheden
Of het nu gaat om koud of warm water, een grote watertank of een constante werkdruk, wij hebben de ideale oplossing voor alle professionele schoonmaakklussen.
Onze koudwater-hogedrukreinigers zijn geschikt voor de reiniging van o.a. gebouwen, voertuigen en apparatuur. De waterdruk garandeert dat je zelfs stevig vuil los kunt maken zonder gevoelig materiaal te beschadigen.
Onze warmwater-hogedrukreinigers verhogen de watertemperatuur van ca. 12 °C naar maximaal 155 °C - perfect voor het verwijderen van hardnekkig, vastzittend vuil zoals olie, vet en roet. Dit maakt een afname van de werkdruk, de benodigde tijd en de hoeveelheid reinigingsmiddel mogelijk.
Reinigingsmiddelen en accessoires.
Onze reinigings- en onderhoudsmiddelen voor hogedrukreinigers zijn ideaal voor o.a. de industrie en levensmiddelenbranche. Hiermee bereikt u altijd optimale reinigingsresultaten en bent u een minimum aan energie en tijd kwijt. Tegelijkertijd vermindert u door uw specifieke, eenvoudig te scheiden recepturen de belasting door afvoerwater als gevolg van minerale olieresten.
Met ons uitgebreide assortiment accessoires kunt u het vermogen van onze professionele hogedrukreinigers optimaal benutten zodat u ze kunt inzetten voor uw specifieke reinigingstaak. Bent u op zoek naar bepaalde professionele hogedrukreiniger-onderdelen of speciale accessoires voor uw apparaat? Ga dan nu verder naar de pagina hieronder.
Welke hogedrukreiniger heb ik nodig?
Warmwater hogedrukreinigers
Met warm water reinigen de hogedrukreinigers nog beter met dezelfde hoeveelheid druk. De Kärcher machines imponeren door het hoogste niveau van gebruikscomfort en de meest up-to-date technologieën.
Koudwater hogedrukreinigers
Dagelijks schone machines, voertuigen en gebouwen: met druk en een hoge capaciteit kunnen de koudwater hogedrukreinigers ook hardnekkig vuil verwijderen. Ideaal voor plaatsen met grote oppervlakken.
Ultra-hogedrukreinigingssystemen
Wanneer de prestaties van traditionele hogedrukreinigers niet langer voldoende zijn, komt de Kärcher ultra hogedrukreiniger in beeld. Dankzij ultra hogedruk (UHP) verwijderen ze het meest hardnekkige vuil en vuillagen zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen.
Stationaire hogedrukreinigers
De Kärcher stationaire hogedrukreinigers zijn geschikt voor gebruik overal waar verschillende gebieden op een plaatsbesparende manier schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden.
Krachtige hogedruktrailers
De mobiele allrounders en zelfvoorziendende oplossing voor professioneel gebruik in gemeentediensten, de bouw en de industrie. Naar wens te configureren, uiterst efficiënt, betrouwbaar, eenvoudig te bedienen en inzetbaar voor de meest veeleisende reinigingstaken. Zonder afhankelijk te zijn van een elektriciteits- of wateraansluiting.
De Professional productzoeker voor onze hogedrukreinigers
Hard werken gemakkelijk gemaakt: de Kärcher Professional hogedrukreinigers voltooien een breed scala aan taken snel en efficiënt. Dit omvat alle koud- en warmwatermachines en wasmiddelen. Vind nu gemakkelijk de hogedrukreiniger die u nodig heeft!
