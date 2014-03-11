Professionele hogedrukreinigers voor diverse reinigingswerkzaamheden

Of het nu gaat om koud of warm water, een grote watertank of een constante werkdruk, wij hebben de ideale oplossing voor alle professionele schoonmaakklussen.

Onze koudwater-hogedrukreinigers zijn geschikt voor de reiniging van o.a. gebouwen, voertuigen en apparatuur. De waterdruk garandeert dat je zelfs stevig vuil los kunt maken zonder gevoelig materiaal te beschadigen.

Onze warmwater-hogedrukreinigers verhogen de watertemperatuur van ca. 12 °C naar maximaal 155 °C - perfect voor het verwijderen van hardnekkig, vastzittend vuil zoals olie, vet en roet. Dit maakt een afname van de werkdruk, de benodigde tijd en de hoeveelheid reinigingsmiddel mogelijk.

Reinigingsmiddelen en accessoires.

Onze reinigings- en onderhoudsmiddelen voor hogedrukreinigers zijn ideaal voor o.a. de industrie en levensmiddelenbranche. Hiermee bereikt u altijd optimale reinigingsresultaten en bent u een minimum aan energie en tijd kwijt. Tegelijkertijd vermindert u door uw specifieke, eenvoudig te scheiden recepturen de belasting door afvoerwater als gevolg van minerale olieresten.

Met ons uitgebreide assortiment accessoires kunt u het vermogen van onze professionele hogedrukreinigers optimaal benutten zodat u ze kunt inzetten voor uw specifieke reinigingstaak. Bent u op zoek naar bepaalde professionele hogedrukreiniger-onderdelen of speciale accessoires voor uw apparaat? Ga dan nu verder naar de pagina hieronder.