Ultra hogedrukreinigers
Ultra hogedrukreinigingssystemen Wanneer de stripprestaties van de traditionele hogedrukreinigers niet langer voldoende zijn, komt de Kärcher ultra hogedrukreiniger in beeld. Met warm of koud water en met een druk van 600 - 2500 bar verwijderen ze het meest hardnekkige vuil en vuillagen zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen.
UHP compactklasse
De machines in de UHP Compact-klasse vormen het instapniveau in de UHP-klassen. Een hoog vermogen en een compact ontwerp bieden maximale flexibiliteit voor verschillende toepassingsgebieden.