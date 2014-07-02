Ultra hogedrukreinigers

Ultra hogedrukreinigingssystemen Wanneer de stripprestaties van de traditionele hogedrukreinigers niet langer voldoende zijn, komt de Kärcher ultra hogedrukreiniger in beeld. Met warm of koud water en met een druk van 600 - 2500 bar verwijderen ze het meest hardnekkige vuil en vuillagen zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen.