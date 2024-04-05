Product finder voor Kärcher Professional machines
Vind razendsnel een breed scala aan reinigingsoplossingen.
Wat uw toepassing ook is, wij hebben de juiste Professional-machine voor u. Met onze productzoeker vindt u in een mum van tijd precies het juiste apparaat voor uw specifieke reinigingstaak.
Professional hogedrukreinigers
Hard werken gemakkelijk gemaakt: onze professionele hogedrukreinigers voltooien een breed scala aan taken snel en efficiënt. Dit omvat alle koud- en warmwatermachines en wasmiddelen.
Professional stof- en waterzuigers
Of het nu nat of droog is, grof of fijn: onze professionele nat- en droogzuigers zijn opgewassen tegen elk soort vuil en zijn onmisbaar in veel industrieën, ook in speciale toepassingen.
Professional stofzuigers
Of het nu gaat om ketelstofzuigers, steelborstelstofzuigers, accustofzuigers of elektrische bezems: ons Professional-assortiment biedt krachtige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor elk toepassingsgebied.
Professional veeg- en veegzuigmachines
Ergonomisch en stofarm reinigen: onze professionele veeg- en veegzuigmachines krijgen elk hoekje schoon – zowel binnen als buiten, met de hand geduwd of met tractieaandrijving.
Professional industriële stofzuigzuigers en dedusting-systemen
Een systeem dat het verschil maakt: wij bieden industriële stofzuig-/ontstoffingsoplossingen in al hun varianten – van draagbare machines tot kant-en-klare stofzuig- en ontstoffingssystemen.