Product finder voor Kärcher Professional machines

Vind razendsnel een breed scala aan reinigingsoplossingen.

Wat uw toepassing ook is, wij hebben de juiste Professional-machine voor u. Met onze productzoeker vindt u in een mum van tijd precies het juiste apparaat voor uw specifieke reinigingstaak.

High-pressure cleaners

Professional hogedrukreinigers

Hard werken gemakkelijk gemaakt: onze professionele hogedrukreinigers voltooien een breed scala aan taken snel en efficiënt. Dit omvat alle koud- en warmwatermachines en wasmiddelen.

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Wet and dry vacuum cleaners for the automotive sector

Professional stof- en waterzuigers

Of het nu nat of droog is, grof of fijn: onze professionele nat- en droogzuigers zijn opgewassen tegen elk soort vuil en zijn onmisbaar in veel industrieën, ook in speciale toepassingen.

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dry vacuum cleaners

Professional stofzuigers

Of het nu gaat om ketelstofzuigers, steelborstelstofzuigers, accustofzuigers of elektrische bezems: ons Professional-assortiment biedt krachtige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor elk toepassingsgebied.

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Industrial sweepers

Professional veeg- en veegzuigmachines

Ergonomisch en stofarm reinigen: onze professionele veeg- en veegzuigmachines krijgen elk hoekje schoon – zowel binnen als buiten, met de hand geduwd of met tractieaandrijving.

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Aspiración de Viruta

Professional industriële stofzuigzuigers en dedusting-systemen

Een systeem dat het verschil maakt: wij bieden industriële stofzuig-/ontstoffingsoplossingen in al hun varianten – van draagbare machines tot kant-en-klare stofzuig- en ontstoffingssystemen.

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