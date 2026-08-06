Generatoren en vuilwater pomp

Geen elektriciteit? Veel vuil water? Maak jezelf volledig onafhankelijk. Met onze benzine-aangedreven generatoren en vuilwaterpomp los je dit professioneel op. Onze op benzine-aangedreven generatoren PGG 3/1, 6/1 en 8/3 zijn de eerste keuze voor onafhankelijke stroomvoorziening en de werking van hogedrukreinigers voor koud en warm water op bouwplaatsen, in gemeenten, in de land- en bosbouw en in de tuinbouw. Onze WWP 45 vuilwaterpomp verwijdert zonder moeite grote hoeveelheden water uit bouwputten, kelders, ondergrondse garages of goten.