Droogijsreiniger / Ice blaster

Kärcher droogijsreinigers: Innovatieve en milieuvriendelijke reinigingsoplossing

Droogijsstralen is vaak veel effectiever, milieuvriendelijker en efficiënter dan andere manieren van oppervlaktereiniging. Kärcher droogijsreinigers gebruiken namelijk geen chemicaliën en zijn uitermate geschikt voor gebruik in ruimtes waar reiniging d.m.v. waterstralen of zandstralen niet is toegestaan of onmogelijk is. Droogijsreiniging combineert krachtige reinigingsprestaties met de maximale bescherming van (gevoelige) oppervlakken. Met droogijs zijn veel materialen zoals metalen, kunststoffen, hout, glas of textiel grondig te reinigen met onberispelijke resultaten.

Bij droogijsstralen worden geen giftige of milieubelastende chemicaliën of oplosmiddelen gebruikt. Hierdoor komen er geen giftige of schadelijke dampen vrij en is er dus geen risico voor werknemers bij het gebruik van gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het losgeraakte vuil valt op de grond en kan eenvoudig worden opgeveegd. Alleen het vuil dat ontstaat als gevolg van de reinigingsprocedure hoeft te worden afgevoerd.

Daarnaast beschikken we met onze nieuwe gepatenteerde droogijsreiniger, IB 10/8 L2P, over de eerste droogijsstraler met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.