Droogijsreiniger / Ice blaster
Vervuilde oppervlakken, onderdelen of machines zijn dikwijls moeilijk schoon te krijgen. Gritstralen, of zandstralen, biedt dan niet altijd de ideale oplossing. Na het zandstralen blijven er bijvoorbeeld straalmiddelen, zoals zand of glasgranulaat achter. Wat er dan vaak gebeurt, is dat er na het reinigen nog gepoetst wordt. Bij het droogijsstralen met de krachtige ice blasters van Kärcher zijn deze extra handelingen overbodig. De droogijspellets lossen na het stralen volledig in kooldioxide (CO2) op. Wat overblijft, is een schoon product.
Wat zijn de voordelen van een droogijsreiniger
- Reinigen zonder water
- Milieuvriendelijke reiniging
- Breed toepasbaar
- Wordt bij aanschaf beloond met fiscaal voordeel
Kärcher droogijsreinigers: Innovatieve en milieuvriendelijke reinigingsoplossing
Droogijsstralen is vaak veel effectiever, milieuvriendelijker en efficiënter dan andere manieren van oppervlaktereiniging. Kärcher droogijsreinigers gebruiken namelijk geen chemicaliën en zijn uitermate geschikt voor gebruik in ruimtes waar reiniging d.m.v. waterstralen of zandstralen niet is toegestaan of onmogelijk is. Droogijsreiniging combineert krachtige reinigingsprestaties met de maximale bescherming van (gevoelige) oppervlakken. Met droogijs zijn veel materialen zoals metalen, kunststoffen, hout, glas of textiel grondig te reinigen met onberispelijke resultaten.
Bij droogijsstralen worden geen giftige of milieubelastende chemicaliën of oplosmiddelen gebruikt. Hierdoor komen er geen giftige of schadelijke dampen vrij en is er dus geen risico voor werknemers bij het gebruik van gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het losgeraakte vuil valt op de grond en kan eenvoudig worden opgeveegd. Alleen het vuil dat ontstaat als gevolg van de reinigingsprocedure hoeft te worden afgevoerd.
Daarnaast beschikken we met onze nieuwe gepatenteerde droogijsreiniger, IB 10/8 L2P, over de eerste droogijsstraler met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.
Het reinigingsproces van de droogijsreiniger
Ja het kan echt! Droogijsstralen is in een groot aantal gevallen effectiever en efficiënter dan andere manieren van oppervlakte reiniging. Maar wat is droogijsstralen nu eigenlijk en wat zijn de toepassingen? De droogijsreiniger of ook wel genoemd 'ice blaster' versnelt de droogijspellets van max. 2,5 milimeter met een straal perslucht tot meer dan 150 m/s. Het vuil bevriest en verbrokkelt door de lage temperatuur van -79 ° C. Vervolgens wordt het vuil eenvoudig verwijderd dankzij de hoge snelheid van de droogijspellets. Een zeer efectieve methode dus voor het verwijderen van bijna alle soorten vuil waarbij het oppervlak beschermd (onaangetast) blijft.
De reinigende werking van droogijsstralen is gebaseerd op 3 stappen
- Stap 1: Inslageffect
De persluchtstroom die het droogijs versnelt en het ontwerp van de straalpijp zorgen voor een grote kinetische energieoverdracht.
- Stap 2: Thermoshock
Door het temperatuursverschil tussen het te behandelen oppervlak en het droogijs ontstaat een grote temperatuurgradiënt. Deze temperatuurgradiënt veroorzaakt microscopische scheurtjes in de te verwijderen laag, waardoor deze makkelijker loskomt.
- Stap 3: Micro-explosie
Op het moment dat een droogijsdeeltje het te behandelen oppervlak raakt, wordt het omgezet in gas. Het volume van het gas is ongeveer 800 keer groter dan het droogijsdeeltje. Dit veroorzaakt een liftende kracht waardoor het vuil verwijderd wordt.
Droogijsreiniger IB 10/8 L2P
- Compacte en mobiele constructie
- Intuïtieve en eenvoudige bediening
- Eerste droogijsstraalapparaat ter wereld met geïntegreerde droogijsproductie
De IB 10/8 L2P is 's werelds eerste droogijsstraalapparaat met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.
Droogijsreiniger IB 15/120
- Zeer robuust en mobiel.
- Automatische lediging van resterend droogijs.
- Machine bevriest niet.
De IB 15/120 droogijsreiniger is krachtig, robuust en uiterst betrouwbaar. De intelligente detailoplossingen, zoals een sproeierkoffer, restijs-lediging en opbergruimte zorgen allen voor een groter gebruiksgemak. Daarnaast is de IB 15/120 zeer mobiel en kan hij gemakkelijk worden vervoerd door één persoon.
Droogijsreiniger IB 7/40 Classic
- Laag geluidsniveau.
- Automatische lediging van resterend droogijs.
- Zeer comfortabel te manoeuvreren.
De KÄRCHER droogijsreiniger IB 7/40 Classic heeft een indrukwekkende reinigingskracht. Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom behaald hij ook bij een lage luchtdruk uitstekende reinigingsresultaten. Een handige functie is het geïntegreerde systeem om de tank te ledigen met een druk op de knop. Zeer compact, daardoor geschikt voor gebruik in kleine ruimtes.
Droogijsreiniger IB 7/40 Advanced
- Compacte en mobiele constructie.
- Gebruiksvriendelijke bediening.
- Automatische lediging van het resterende droogijs.
De Kärcher Ice Blaster IB 7/40 Advanced droogijsreiniger heeft een straalpistool met geïntegreerde afstandsbediening en garandeert de beste resultaten bij reiniging met lage luchtdruk. De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest.
“Ik was verrast, dat Kärcher ook droogijsstralers heeft.”
- Alfred Weber, werkplaatschef Zentralwerkstatt bij BMW Group Werk München
