Droogijsstraalmachine IB 15/120
De nieuwe IB 15/120 droogijsreiniger is nog krachtiger dan zijn voorganger en is uitergerust met een robuust design en een uiterst betrouwbare technologie.
De nieuwe IB 15/120 droogijsreiniger is krachtig, robuust en uiterst betrouwbaar. De intelligente detailoplossingen, zoals een sproeierkoffer, restijs-lediging, beugels om vast te houde en opbergruimte vergroten zijn positieve indruk nog, zorgen voor een groter gebruikgemak en een grotere werkvreugde. Er zijn ook tal van technische wijzigingen uitgevoerd. De luchtstroom in het toestel, de slang, het pistool en de sproeier zijn beduidend beter. Met als resultaat : een duidelijk verbeterede prestatie. Ondanks zijn grote afmetingen, is de IB 15/120 toch zeer mobiel en kan hij gemakkelijk worden vervoerd door één persoon, bijvoorbeeld over trappen.
Kenmerken en voordelen
Houder voor sproeierkofferStraalsproeiers en werktuigen bevinden zich steeds binnen handbereik in de machine. De sproeierkoffer is aan de zijkant van het apparaat aangebracht als bescherming tegen vuil.
Grootste mobiliteitOptimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren. Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.
Automatische lediging van het resterende droogijsDe restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest. De machine bevriest niet.
Droogijsreservoir van GVK
- Optimale isolatie van het droogijs
- Geen vorming van condenswater.
- Machine bevriest niet.
Efficiënte ventilatie in het apparaat
- Het droogijs wordt onbeschadigd van het apparaat naar de sproeier getransporteerd.
- Maximale reinigingscapaciteit bij de sproeier.
Geïntegreerd oprolmechanisme aardingskabel
- Eenvoudig aarden van het gestraalde voorwerp.
- Beveiliging tegen vonkoverslag van de gebruiker op het voorwerp.
- Verbetering van het straalcomfort.
Geïntegreerde olie- en waterafscheiders
- Het apparaat bevriest niet.
Geraffineerde pistoolhouder
- Het pistool is altijd perfect opgeborgen.
- Ideale positie (bijv. voor vervanging van sproeiers).
Geïntegreerd opbergvak voor sproeiers en werktuigen
- Altijd alles binnen handbereik - direct aan het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (kW)
|0,6
|Persluchtaansluiting
|Klauwkoppeling (DIN 3238)
|Behuizing / frame
|HDPE - kunststof
|Kabellengte (m)
|7
|Luchtdruk (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Luchtkwaliteit
|Droog en olievrij
|Luchtstroom (m³/min)
|2 - 12
|geluidsniveau (dB(A))
|125
|Capaciteit droogijs (kg)
|40
|Droogijspellets (diameter) (mm)
|3
|Droogijs verbruik (kg/u)
|30 - 120
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Spanning (V)
|220 - 240
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|91
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|101,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Verpakkingsinhoud
- Sproeierkoffer met schuimplastic inzetstuk
- Siliconevet voor sproeiers
- Vlakstraalsproeier
- Vlakstraalsproeier inzetstuk: 8 mm
- Sleutel (voor sproeierwissel): 2 Stuk(s)
- Rondstraalsproeier, XL, lang
- Spuitslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spuitpistool (ergonomisch en veilig)
Uitvoering
- Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool
- elektronische controle
- Incl. Oprolmechanisme aardingskabel
- Olie- en waterafscheider
Videos
Toepassingen
- Reiniging van gietvormen en gietgereedschap.
- Braam verwijderen van plastieken onderdelen
- Reiniging van smeedgereedschap
- Reinigen van vulsystemen en menginstallaties
- Reiniging van lopende band-, transport- en handlingsystemen
- Reiniging van ovens
- Reiniging van drukpersen en hun omgeving
- Reiniging van houtverwerkingsmachines
- Reiniging van generatoren, turbines, switch-cabines en warmtewisselaars