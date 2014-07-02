Droogijsstraalmachine IB 15/120

De nieuwe IB 15/120 droogijsreiniger is nog krachtiger dan zijn voorganger en is uitergerust met een robuust design en een uiterst betrouwbare technologie.

De nieuwe IB 15/120 droogijsreiniger is krachtig, robuust en uiterst betrouwbaar. De intelligente detailoplossingen, zoals een sproeierkoffer, restijs-lediging, beugels om vast te houde en opbergruimte vergroten zijn positieve indruk nog, zorgen voor een groter gebruikgemak en een grotere werkvreugde. Er zijn ook tal van technische wijzigingen uitgevoerd. De luchtstroom in het toestel, de slang, het pistool en de sproeier zijn beduidend beter. Met als resultaat : een duidelijk verbeterede prestatie. Ondanks zijn grote afmetingen, is de IB 15/120 toch zeer mobiel en kan hij gemakkelijk worden vervoerd door één persoon, bijvoorbeeld over trappen.

Kenmerken en voordelen
Droogijsstraalmachine IB 15/120: Houder voor sproeierkoffer
Houder voor sproeierkoffer
Straalsproeiers en werktuigen bevinden zich steeds binnen handbereik in de machine. De sproeierkoffer is aan de zijkant van het apparaat aangebracht als bescherming tegen vuil.
Droogijsstraalmachine IB 15/120: Grootste mobiliteit
Grootste mobiliteit
Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren. Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.
Droogijsstraalmachine IB 15/120: Automatische lediging van het resterende droogijs
Automatische lediging van het resterende droogijs
De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest. De machine bevriest niet.
Droogijsreservoir van GVK
  • Optimale isolatie van het droogijs
  • Geen vorming van condenswater.
  • Machine bevriest niet.
Efficiënte ventilatie in het apparaat
  • Het droogijs wordt onbeschadigd van het apparaat naar de sproeier getransporteerd.
  • Maximale reinigingscapaciteit bij de sproeier.
Geïntegreerd oprolmechanisme aardingskabel
  • Eenvoudig aarden van het gestraalde voorwerp.
  • Beveiliging tegen vonkoverslag van de gebruiker op het voorwerp.
  • Verbetering van het straalcomfort.
Geïntegreerde olie- en waterafscheiders
  • Het apparaat bevriest niet.
Geraffineerde pistoolhouder
  • Het pistool is altijd perfect opgeborgen.
  • Ideale positie (bijv. voor vervanging van sproeiers).
Geïntegreerd opbergvak voor sproeiers en werktuigen
  • Altijd alles binnen handbereik - direct aan het apparaat.
Specificaties

Technische gegevens

Vermogen (kW) 0,6
Persluchtaansluiting Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame HDPE - kunststof
Kabellengte (m) 7
Luchtdruk (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Luchtkwaliteit Droog en olievrij
Luchtstroom (m³/min) 2 - 12
geluidsniveau (dB(A)) 125
Capaciteit droogijs (kg) 40
Droogijspellets (diameter) (mm) 3
Droogijs verbruik (kg/u) 30 - 120
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Frequentie (Hz) 50 - 60
Spanning (V) 220 - 240
Gewicht zonder accessoires (kg) 91
Gewicht (met accessoires) (kg) 101,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1000 x 800 x 1300

Verpakkingsinhoud

  • Sproeierkoffer met schuimplastic inzetstuk
  • Siliconevet voor sproeiers
  • Vlakstraalsproeier
  • Vlakstraalsproeier inzetstuk: 8 mm
  • Sleutel (voor sproeierwissel): 2 Stuk(s)
  • Rondstraalsproeier, XL, lang
  • Spuitslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
  • Spuitpistool (ergonomisch en veilig)

Uitvoering

  • Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool
  • elektronische controle
  • Incl. Oprolmechanisme aardingskabel
  • Olie- en waterafscheider
Toepassingen
  • Reiniging van gietvormen en gietgereedschap.
  • Braam verwijderen van plastieken onderdelen
  • Reiniging van smeedgereedschap
  • Reinigen van vulsystemen en menginstallaties
  • Reiniging van lopende band-, transport- en handlingsystemen
  • Reiniging van ovens
  • Reiniging van drukpersen en hun omgeving
  • Reiniging van houtverwerkingsmachines
  • Reiniging van generatoren, turbines, switch-cabines en warmtewisselaars
