De nieuwe IB 15/120 droogijsreiniger is krachtig, robuust en uiterst betrouwbaar. De intelligente detailoplossingen, zoals een sproeierkoffer, restijs-lediging, beugels om vast te houde en opbergruimte vergroten zijn positieve indruk nog, zorgen voor een groter gebruikgemak en een grotere werkvreugde. Er zijn ook tal van technische wijzigingen uitgevoerd. De luchtstroom in het toestel, de slang, het pistool en de sproeier zijn beduidend beter. Met als resultaat : een duidelijk verbeterede prestatie. Ondanks zijn grote afmetingen, is de IB 15/120 toch zeer mobiel en kan hij gemakkelijk worden vervoerd door één persoon, bijvoorbeeld over trappen.