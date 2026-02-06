electric wiping mop EWM 2 - dweilen met vers water

De Electric Wiping Mop EWM 2

Het gebruik van de ouderwetse dweil is met de draadloze dweil "Electric Wiping Mop EWM 2" verleden tijd. De roterende rollers worden continu aangevuld met schoon water en het vuil wordt direct verwijderd, met 20% betere reinigingsprestaties tot gevolg. Dankzij het zeer compacte en flexibele design is de EWM 2 extreem manouvreerbaar, waardoor je makkelijk onder het meubilair of in lastige hoeken kunt reinigen. Bovendien reinigt de EWM 2 helemaal tot aan de plinten. Door het lage waterverbruik kan hij voor alle harde vloeren gebruikt worden, ook gevoelige vloeren zoals parket en laminaat. Een ander voordeel van dit zuinige waterverbuik is dat de vloer na reiniging alweer binnen 2 minuten droog en begaanbaar is!

Dankzij het grote aanbod aan accessoires voor deze draadloze elektrische dweil, kun je de reiniging perfect op maat aanpassen aan de eisen van je vloer. Het standaard reinigingsmiddel is bijvoorbeeld geschikt voor elke harde vloer, terwijl de speciale reinigingsmiddelen voor hout en steen deze vloeren een extra verzorging en bescherming bieden.

De accu-aandrijving zorgt ervoor dat je supersnel aan de slag bent en overal in huis kunt komen. Met 1 acculading kun je ca 60 tot 80 m2 reinigen (afhankelijk van ondergrond en vervuilingsgraad). Sluit de EWM 2 na gebruik aan op de acculader en je elektrische dweil is de volgende keer altijd direct gebruiksklaar.

Ontdek nu zelf het nieuwe dweilen!