electric wiping mop EWM 2 - dweilen met vers water
Weg met die vieze dweil! De Electric Wiping Mop EWM 2 met accu-aandrijving dweilt altijd met schoon water. Het vuil wordt continu van de rollen verwijderd en in de vuilwatertank verzameld. Door zijn slanke en wendbare design maakt hij moeiteloos schoon onder kasten, in hoeken en langs plinten. Zo heb je altijd binnen een handomdraai een gedweilde, stralend schone vloer.
De Electric Wiping Mop EWM 2
Het gebruik van de ouderwetse dweil is met de draadloze dweil "Electric Wiping Mop EWM 2" verleden tijd. De roterende rollers worden continu aangevuld met schoon water en het vuil wordt direct verwijderd, met 20% betere reinigingsprestaties tot gevolg. Dankzij het zeer compacte en flexibele design is de EWM 2 extreem manouvreerbaar, waardoor je makkelijk onder het meubilair of in lastige hoeken kunt reinigen. Bovendien reinigt de EWM 2 helemaal tot aan de plinten. Door het lage waterverbruik kan hij voor alle harde vloeren gebruikt worden, ook gevoelige vloeren zoals parket en laminaat. Een ander voordeel van dit zuinige waterverbuik is dat de vloer na reiniging alweer binnen 2 minuten droog en begaanbaar is!
Dankzij het grote aanbod aan accessoires voor deze draadloze elektrische dweil, kun je de reiniging perfect op maat aanpassen aan de eisen van je vloer. Het standaard reinigingsmiddel is bijvoorbeeld geschikt voor elke harde vloer, terwijl de speciale reinigingsmiddelen voor hout en steen deze vloeren een extra verzorging en bescherming bieden.
De accu-aandrijving zorgt ervoor dat je supersnel aan de slag bent en overal in huis kunt komen. Met 1 acculading kun je ca 60 tot 80 m2 reinigen (afhankelijk van ondergrond en vervuilingsgraad). Sluit de EWM 2 na gebruik aan op de acculader en je elektrische dweil is de volgende keer altijd direct gebruiksklaar.
Ontdek nu zelf het nieuwe dweilen!
Alle voordelen van de Electric Wiping Mop EWM 2 op een rij
Altijd dweilen met schoon water
- Constante toevoer van schoon water; zelfreinigende technologie
- Het vuile water wordt direct afgevoerd naar de vuilwatertank
- 20% beter reinigingsresultaat
Makkelijk onder meubels dankzij slank ontwerp
- Zeer manouvreerbaar dankzij het flexibele gewricht
- Makkelijk reinigen onder lage meubels en op lastige plaatsen zoals onder hangend toilet
- Reinigen volledig tot aan de randen, zelfs in lastige hoeken en kanten
Geschikt voor alle harde vloeren
- Geschikt voor alle harde vloeren – inclusief gevoelige oppervlakken zoals parket, laminaat en steen.
- Dankzij het lage waterverbruik is de vloer binnen 2 minuten alweer droog en begaanbaar.
- Uitgebreid assortiment van reinigingsmiddelen
Maximale bewegingsvrijheid
- Sterke lithium-ion accu met een werkduur van ca. 20 minuten / 60m2
- Maximale bewegingsvrijheid; niet wisselen van stopcontact
- Led-display met 3 lampjes voor indicatie accu-niveau
Dweilen zonder enige moeite
- Dankzij de automatisch aangedreven rollen hoef je niet langer te schrobben
- Geen gesjouw met emmers en dweilen
- Geen contact met het vieze water of uitwringen van dweil, de rollen kunnen gewoon in de wasmachine
Waterbesparend
- 90% waterbesparend – vergeleken met traditionele reinigingsmethodes
- Hierdoor vloer ook binnen 2 minuten al droog en begaanbaar
De werking van de EWM 2
De draaiende rollen worden steeds aangevuld met schoon water. Het vuil wordt verwijderd en verzameld in de vuilwater tank. Dat betekent dat je altijd dweilt met schoon water en het vuil zich niet kan verspreiden zoals dat wel het geval is bij een ouderwetse dweil. Wel zo hygiënisch!
In de filmpjes hieronder is te zien hoe makkelijk het is om de EWM 2 in elkaar te zetten, te reinigen en na gebruik op te bergen.
De EWM 2 gebruiksklaar maken.
Reinigen na gebruik.
De EWM 2 opbergen.
Hoe gebruik je de EWM 2
1. Plaats de 2 rollen
3. Vergeet niet om de FoamStop toe te voegen! (meegeleverd in doos en verkrijgbaar in onze webshop)
4. Reinig je vloer
7. Berg de EWM 2 eenvoudig op
Reinigingsmiddelen & accessoires
Dankzij het ruime assortiment aan reinigingsmiddelen voor de Kärcher Electric Wiping Mop EWM 2, kan je de reiniging perfect op maat aanpassen aan de eisen van de betreffende vloer(en). Het standaard reinigingsmiddel, bijvoorbeeld, is geschikt voor elke harde vloer, terwijl de speciale reinigingsmiddelen voor hout en steen deze vloeren een extra verzorging en bescherming bieden. Foam Stop antischuimmiddel is essentieel voor optimaal gebruik, dit middel voorkomt schuimvorming in (en als gevolg overlopen van) de vuilwatertank
Verschillende rollen hebben verschillende kleuren die gebruikt kunnen worden voor verschillende reinigingstaken: zo kan bijvoorbeeld één rol worden gebruikt in de badkamer en de andere in de keuken.