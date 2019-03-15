nu gratis 3 jaar garantie!
Op producten uit het Home & Garden (consumenten) assortiment
Ontvang nu gratis 3 jaar garantie op Home & Garden producten die zijn gekocht in de Kärcher Webshop of een Kärcher Center!
Als je nu in de Kärcher webshop of bij een Kärcher Center een product uit het Home & Garden assortiment koopt, ontvang je geen 2 jaar maar 3 jaar garantie op je aankoop! Zo ben je verzekerd van een jaar extra onbezorgd werken met je nieuwe Kärcher aankoop.
Je maakt automatisch gebruik van deze actie na aankoop van een Home & Garden-product (consumenten) in onze webshop. Je hoeft dus verder helemaal niets te doen. Deze actie is enkel geldig bij aankoop in de Kärcher webshop en bij Kärcher Centers (raadpleeg de Dealer Search voor de vestigingen), niet bij aankopen bij andere retailers.
Hoe werkt het
- Deze actie is geldig op alle Home & Garden apparaten, exclusief accessoires en reinigingsmiddel, die vanaf 1 januari 2022 worden gekocht in de Kärcher webshop bieden we nu gratis 3 jaar garantie (i.p.v. 2 jaar).
- De extra garantie is dus alléén geldig op producten die zijn gekocht in de Kärcher webshop.
- Je factuur is tevens je garantiebewijs. Bewaar deze dus goed!
- De factuurdatum is de aanvangsdatum van de garantieperiode. Vanaf die datum heeft je product dus 3 jaar garantie.
- Deze actie is niet van toepassing op Kärcher Professional producten.
- Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere garantieverlengingen zoals de “5 jaar garantie”-actie op hogedrukreinigers en pompen.
- Op het extra jaar garantie zijn de reguliere Kärcher garantievoorwaarden van toepassing.