Ontvang nu gratis 3 jaar garantie op Home & Garden producten die zijn gekocht in de Kärcher Webshop of een Kärcher Center!

Als je nu in de Kärcher webshop of bij een Kärcher Center een product uit het Home & Garden assortiment koopt, ontvang je geen 2 jaar maar 3 jaar garantie op je aankoop! Zo ben je verzekerd van een jaar extra onbezorgd werken met je nieuwe Kärcher aankoop.

Je maakt automatisch gebruik van deze actie na aankoop van een Home & Garden-product (consumenten) in onze webshop. Je hoeft dus verder helemaal niets te doen. Deze actie is enkel geldig bij aankoop in de Kärcher webshop en bij Kärcher Centers (raadpleeg de Dealer Search voor de vestigingen), niet bij aankopen bij andere retailers.

Hoe werkt het