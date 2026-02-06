Robotmaaiers

Intelligent. Sterk. Autonoom.

Onze robotmaaiers uit de RCX-serie zijn slimme hulptroepen als je echt een mooi onderhouden gazon wilt. De installatie is eenvoudig en zo voor elkaar dankzij de RTK-antenne. Met de intelligente navigatie rijden de maairobots geheel zelfstandig door je tuin, maaien ze netjes en nauwkeurig het gras en overwinnen ze moeiteloos gazonverhogingen zonder maaikwaliteit in te leveren. Lekker van je vrije tijd genieten terwijl de RCX volledig automatisch voor een perfect gazon zorgt. Dankzij de handige app en de intuïtieve bediening heb je overal en altijd de volledige controle over je robotmaaier.

Highlights

Methodisch maaien

De Kärcher RCX maait je gazon niet zomaar uit de losse pols, maar op basis van een slim gekozen systeem. Baan voor baan glijdt hij als het ware over het oppervlak voor een mooi gelijkmatig maaibeeld. Je hebt de volledige controle: bepaal zelf de mate van overlapping tussen de banen en optimaliseer zo de efficiëntie van het maaiproces. Of kies voor alternatieve maaipatronen, zoals dambord- of diagonaalbanen, zodat de maaibanen niet opvallen. Met de Kärcher robotmaaiers lever je perfect werk af, geheel afgestemd op jouw persoonlijke behoeften.

Kärcher robotmaaiers maaien systematisch

Navigatie tot op de centimeter nauwkeurig

Dankzij GPS en de krachtige Long-Distance-RTK-Antenne weet de maairobot tot op de centimeter nauwkeurig waar hij zich in de tuin bevindt. Zelfs over afstanden van enkele honderden meters of met objecten ertussen, is een nauwkeurige navigatie gegarandeerd. Er staat dan niets meer in de weg voor een perfect maairesultaat.

Navigatie tot op de centimeter nauwkeurig, voor perfecte maairesultaten

Superieure tractie

De RCX kan hellingen tot 70 procent aan dankzij de krachtige aandrijving op alle wielen. Dit zorgt ervoor dat elk stukje gazon probleemloos en nauwkeurig wordt gemaaid, zelfs op uitdagende oppervlakken. Tegelijkertijd beschermt de 'Allrad'-aandrijving (aandrijving op alle wielen) je gazon, omdat hij tijdens het draaien geen schade aan de grasmat toebrengt. Geniet van een indrukwekkend goed onderhouden gazon – zonder compromissen.

Kärcher robotmaaiers zijn schuine grasmatten de baas

Intelligente AI-camera

De RCX robotmaaier navigeert veilig en betrouwbaar door je tuin dankzij kunstmatige intelligentie (AI). De camera kan door AI onderscheid maken tussen verschillende obstakels en bodemsoorten, waardoor hij zelfs in complexe tuinlandschappen de juiste beslissingen kan nemen. De AI ondersteunt je zelfs tijdens de installatie: plaats de RCX simpelweg op het gazon en laat de camera de buitengrenzen van je tuin detecteren. Dit betekent dat het plaatsen van een grensdraad niet meer nodig is. Makkelijker kan het niet!

Kärcher robotmaaier met intelligente camera
Kärcher robotmaaier met regensensor

Regensensor

Door de geïntegreerde regensensor weet de RCX meteen of het regent en keert hij automatisch terug naar het laadstation totdat het weer droog is. Deze instelling kan afzonderlijk worden aangepast of uitgeschakeld.

Kärcher robotmaaier met afstandsbediening

Afstandsbediening

Via de app heb je direct controle over de RCX. Hiermee kun je specifieke gazongedeeltes maaien of de RCX naar andere locaties manoeuvreren.

Kärcher robotmaaier heel gebruiksvriendelijk

Intuïtieve bediening

Met het overzichtelijke LCD-scherm kun je de RCX rechtstreeks op het apparaat bedienen. Je kan eenvoudig instellingen en maaitijden veranderen en bovendien alle belangrijke informatie in één oogopslag aflezen.

Kärcher robotmaaier met laadstation

Laadstation

Wanneer het maaien is voltooid of de accu bijna leeg is, keert de RCX automatisch terug naar het laadstation om zichzelf weer op te laden. Zodra hij klaar is voor gebruik, gaat hij automatisch verder vanaf het punt waar hij gestopt was.

Kärcher robotmaaier met maaihoogteverstelling

Maaihoogte aanpassen

Bij de Kärcher RCX 6 kun je met behulp van de app de maaihoogte gemakkelijk tussen 2 en 10 centimeter verstellen. Zo heb je automatisch de optimale maaihoogte voor elk gazongedeelte.

Leun ontspannen achterover en geniet van een perfect gemaaid gazon!

De intelligente RCX 6 robotmaaier doet al het werk voor jou – zonder enige grensbedrading. Uitgerust met GPS, RTK-antenne en AI-camera navigeert hij nauwkeurig en efficiënt, zelfs over hele grote oppervlakken tot wel 3.000 vierkante meter. Geniet van de vrijheid en pas de maaihoogte (2–10 cm)persoonlijk aan via de app. De RCX 6 detecteert en ontwijkt obstakels op intelligente wijze, beschermt dieren en overwint hellingen met stijgingen tot wel 70 procent dankzij de aandrijving op alle wielen. Definieer via de app afzonderlijke gazongedeeltes en No-Go-zones en pas het maaischema, rijgedrag en nog veel meer op jouw wensen aan. Ervaar een geheel nieuw comfortniveau met de RCX 6!

DE OUTDOOR ROBOTS APP

Je kunt je RCX eenvoudig via Wi-Fi en Bluetooth koppelen met de Outdoor Robots-app op je smartphone. Profiteer van de diverse functies en deskundige tips. De Kärcher Outdoor Robots app is de ideale oplossing om je RCX robotmaaier eenvoudig en comfortabel in te stellen. Hij is essentieel voor een snelle installatie en begeleidt je stap voor stap door het proces. Download de app, maak verbinding met je RCX en je kunt meteen aan de slag!

Kärcher robotmaaier plattegrond aanmaken

Een plattegrond aanmaken

Met de Kärcher RCX maak je in een handomdraai een plattegrond van je tuin. Om dit te doen bedien je de RCX eenvoudig via de app en rijd je langs de buitengrenzen terwijl de robot de plattegrond aanmaakt. Als alternatief kan de RCX het gazon met zijn camera detecteren om zelfstandig een plattegrond aan te maken.

Kärcher robotmaaier voor optimaal maaien

Optimaal maairesultaat voor je gazon

Pas het maaigedrag eenvoudig aan je wensen aan. Stel bijvoorbeeld in hoeveel de maaibanen elkaar moeten overlappen, bepaal de maaihoogte en -richting of activeer de kantmaaifunctie. Ook de regenstop kan eenvoudig worden aangepast.

Kärcher maairobot maaitijden instellen

Flexibiliteit in je maaischema

Zet de maaitijden voor de Kärcher RCX volledig naar je eigen hand. Stel vaste maaidagen in of pas de tijden dat er gemaaid wordt aan op jouw wensen. Met maximaal 2 tijdslots per dag maait de RCX je gazon precies dan wanneer het jou het beste uitkomt.

RCX common use

Gemeenschappelijk gebruik van apparaten

Via de app kun je de robotmaaier eenvoudig delen met andere mensen. Dit betekent dat ieder gezinslid de RCX kan bedienen en de instellingen kan aanpassen.

Kärcher robotmaaier met afstandsbediening

Doelgericht maaien met afstandsbediening

Verander je smartphone in een afstandsbediening voor je gazon! Met de Kärcher RCX kun je de robotmaaier handmatig bedienen en specifieke gazongedeeltes maaien.

FAQ's RCX robotmaaiers

installatie

De installatie kun je heel makkelijk zelf doen. Volg simpelweg de instructies in de bijgeleverde installatiehandleiding en in de app, die je stap voor stap zullen begeleiden. Afhankelijk van de grootte en de vorm van het gazon en je ervaring kan het proces ongeveer 1 tot 3 uur duren.

Je kan in de app meerdere maaizones aanmaken, die je afzonderlijk kunt aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld met de RCX 6 het gazon voor het huis tot 2 cm en achter het huis tot 4 cm laten maaien.

Zolang de maaizones met elkaar verbonden zijn door een pad zonder obstakels, bijvoorbeeld met vlakke tegels, kun je in de app een pad (corridor) voor de RCX-maairobot aanmaken, die de robotmaaier alleen zal gebruiken als hij tussen de zones wisselt.

Als norm voor robotmaaiers wordt het maximale oppervlak gedefinieerd op basis van de productspecificaties, zoals maaibreedte en accuduur (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Met onze robotmaaiers heb je een marge van + 10% van het oppervlak, die je in de app in kaart kan brengen.

Voor gazons groter dan 3000 m² kunnen 2 of meer robotmaaiers tegelijkertijd worden gebruikt. Deze kun je via hetzelfde account in de app beheren.

Door de aandrijving op alle wielen kan de RCX 6 hellingen tot 70% beklimmen, wat overeenkomt met een hellingshoek van 35°.

Een garage heb je voor robotmaaier niet per se nodig, maar wordt wel aanbevolen. Deze beschermt de robotmaaier beter tegen extreme weersomstandigheden. Je verlengd dan de levensduur van de robotmaaier en de accu. Wij adviseren dan ook om onze Kärcher robotmaaiergarage (bestelnr. 2.269-703.0) te gebruiken.

De RCX-robotmaaier is voorzien van een AI-camera en een impactsensor en kan daarmee obstakels detecteren en vermijden. Daarnaast kunnen gevoelige objecten/obstakels, zoals open bloemenbedden of vijvers, in de app in kaart worden gebracht zodat ze niet gemaaid gaan worden. Ook kan er een No-Go-zone of virtuele muur worden aangemaakt die de robot niet zal passeren.

De RCX robotmaaier is dankzij zijn formaat, grote wielen en aandrijving op alle wielen geschikt voor oneffen gazons. Problemen kunnen alleen ontstaan bij diepe gaten, waarin de robotmaaier vast kan komen te zitten.

Ja, de robotmaaier kan ook door smallere doorgangen van 80 cm breed rijden.

Het belangrijkste bij het opstellen van de RTK antenne is het vrije zicht op de lucht boven de maaier. Om een stabiele verbinding met GPS-satellieten tot stand te brengen, moet een vrij zicht van 100° naar boven gegarandeerd zijn. De antenne mag niet onder afdaken, tussen hoge muren of onder bomen worden geplaatst. Bij het aansluiten van de RTK-antenne op de robotmaaier is een 'zichtlijn' aanbevolen, maar niet noodzakelijk. Het signaal kan ook door obstakels en gebouwen heen worden overgedragen.

Voor meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne kan de Kärcher RCX-muurbeugel (bestelnr. 2.269-701.0), beugel met klem (bestelnr. 2.269-701.0) of verlengkabel (bestelnr. 2.269-704.0) worden gebruikt.

 

Zonder geïnstalleerde RTK-antenne kan de RCX-robotmaaier niet nauwkeurig navigeren en is deze dus noodzakelijk voor een goede werking.

Het laadstation kan op of naast het gazon worden geplaatst, zolang de robotmaaier maar toegang heeft tot het gazon. Via de app kan er een route van het laadstation naar het gazon worden geprogrammeerd. De verlengkabel kan worden gebruikt voor een meer flexibele installatie verder weg van een stroombron (bestelnr. 2.269-704.0).

Omdat het laadstation tevens als referentiepunt voor het positiesignaal van de maairobot functioneert, moet de maaier in het laadstation een vrije zichtlijn hebben op de lucht.

Omdat er een veiligheidsruimte zit tussen de behuizing en de messen, kan de robotmaaier niet helemaal tot aan de rand maaien. Dus afhankelijk van de situatie van het werkgebied en de installatie, kan het zijn dat er een grastrimmer nodig is voor de afwerking langs de randen. Als alternatief kunnen ook graskantstenen worden gebruikt, waar de maairobot overheen kan rijden, zodat de hij helemaal tot aan de rand van het gazon kan maaien.

Om de robotmaaier en de RTK-antenne met de wifi-router te kunnen verbinden, moet de wifi-router de 2,4 GHz-band ondersteunen. Een verbinding via 5 GHz is niet mogelijk.

Om een goede werking te garanderen moet je ervoor zorgen dat je een moderne router gebruikt en deze up-to-date houdt met nieuwe updates.

Bediening

Het maaisel van de robotmaaier blijft als mulch op het gazon liggen omdat de robotmaaier geen grasopvangbak heeft. Het fijngesneden gras valt tussen de grassprieten en fungeert als een natuurlijke meststof. Het beschermt het gazon tegen uitdroging en zorgt ervoor dat het weelderiger en groener wordt. Het maaisel hoeft dus niet weggeharkt of afgevoerd te worden.

Takken en fruit moeten regelmatig van het gazon worden verwijderd omdat de messen van de robotmaaier anders sneller bot kunnen worden. Hoewel bladeren geen schade aanrichten aan de robotmaaier kunnen ze het maairesultaat wel belemmeren en de messen sneller doen slijten. De bladeren worden niet gemulcht door de robotmaaier en moeten nog steeds bijeen worden geharkt.

Onze RCX robotmaaier beschikt over een functie, dankzij de AI-camera, die objecten op het gazon herkent en zal vervolgens omdraaien om te voorkomen dat hij de objecten raakt. Het is echter aan te raden om het gazon vrij te houden van voorwerpen om schade aan voorwerpen en messen van de maaier te voorkomen. Verwijder alle kleine voorwerpen van het gazon voordat je de RCX robotmaaier start.

Hoe vaak de robotmaaier moet maaien, hangt af van verschillende factoren zoals weersomstandigheden, bodemgesteldheid en type gazon. De gebruiker kan de robotmaaier aanpassen aan de specifieke eisen van zijn gazon met behulp van schema's die kunnen worden ingesteld via de app of op het display van de robot.

Het gazon moet minstens een keer per week worden gemaaid. Het is echter aan te raden om dit vaker te doen om het maaisel zo kort mogelijk te houden en te zorgen voor een gezonde groei van het gazon.

De robotmaaier kan zowel in parallelle banen als in afwisselende patronen maaien. De richting waarin de robot de paden maait, kan door de robot zelf worden berekend of door de gebruiker worden ingesteld via de app. 

De robotmaaier kan in de regen maaien, maar dit wordt afgeraden vanwege het risico op vervuiling van de robotmaaier en om het natte gazon te ontzien. Bij hagel en storm moet de robotmaaier in een garage worden geparkeerd.

Wanneer de regensensor wordt geactiveerd, onderbreekt de robotmaaier het maaien en start pas weer op als de regensensor is opgedroogd en de ingestelde wachttijd is verstreken.

Het is mogelijk om 's nachts te maaien, maar dit wordt afgeraden vanwege het risico op nachtdieren en de verminderde camerafunctie in het donker.

Omdat de RCX robotmaaiers erg stil zijn, is maaien over het algemeen geen probleem in de rustigere periodes. In Nederland is er geen wettelijke middagrust en is elektrisch grasmaaien over het algemeen geen probleem van 07:00 uur 's ochtends tot 20:00 uur 's avonds. Meer gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de landelijke en gemeentelijke regelgeving.

Hoewel de robotmaaier over veiligheidsvoorzieningen beschikt zoals automatische uitschakeling van de messen bij het optillen of omvallen en een veilige ruimte tussen de behuizing en de messen, bestaat er nog steeds een risico op snijwonden. Het is daarom raadzaam om de robotmaaier niet te gebruiken als er kinderen of dieren op het gazon aanwezig zijn.

De levensduur van de accu is afhankelijk van de omstandigheden van het gazon, zoals het soort gras, de dichtheid van het gazon of de hoogteverschillen. Voor gemiddelde cijfers verwijzen we naar het informatieblad.

Wanneer de accu leeg is, keert de robotmaaier automatisch terug naar het laadstation. Wanneer de accu volledig is opgeladen, maait hij precies verder waar hij gebleven was.

De maaihoogte van de RCX 6 robotmaaier kun je via de app of het display instellen tussen 2 en 10 cm. Bij de RCX 4 wordt de maaihoogte handmatig op het apparaat ingesteld en bedraagt tussen 2 en 6 cm.

De messen van de grasmaaier moeten gemiddeld om de 1 tot 2 maanden vervangen worden afhankelijk van factoren zoals het gazonoppervlak, de bodemsoort, het soort gras en de weersomstandigheden. Als de maaisnede niet mooi meer is of de messen zijn beschadigd dan moeten ze meteen vervangen worden. Je kan de vervanging eenvoudig zelf doen, de instructies hiervoor vind je in de gebruikershandleiding. Reservemessen zijn los verkrijgbaar (bestelnr. 2.269-701.0).

Onze robotmaaiers zijn beveiligd tegen diefstal door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Elke robotmaaier heeft een pincode die nodig is voor de bediening. Bovendien zijn de robotmaaiers gekoppeld aan een gebruikersaccount en kunnen ze niet zonder toestemming van de vorige eigenaar naar een ander account worden overgezet.

Je kan ook de Kärcher LTE/GPS-module aanschaffen (binnenkort verkrijgbaar) waarmee je de robotmaaier kunt lokaliseren met behulp van je smartphone.

De robotmaaier moet regelmatig met een borstel worden schoongemaakt om gras en vuil te verwijderen. Als je het gras vaak in de regen maait verwijder dan het natte gras direct na het maaien om eventuele slijtage tot een minimum te beperken. Schoonmaken doe je met een gewone waterslang, puntstraal- en hogedrukreinigers zijn niet toegestaan. Wielen en mesbladen moeten extra goed worden schoongemaakt om te voorkomen dat ze vastlopen.

Ja, de robotmaaier moet tijdens de winter binnen worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt. Voordat je het apparaat opbergt, moet hij volledig worden opgeladen, schoongemaakt en drooggemaakt. Ook het laadstation moet in de winter naar binnen worden gehaald. 

Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de plaatselijke Kärcher-leverancier voor meer informatie over winterservice.

Neem contact op met onze klantenservice. Zij helpen je graag verder om de pincode van je robotmaaier opnieuw in te stellen.

De robotmaaier kan op 2 manieren worden ingeschakeld:

  • door hem in het aangesloten laadstation te plaatsen.
  • Door de aan/uitknop op het apparaat 3 seconden ingedrukt te houden. 
    Als je de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt houdt terwijl het apparaat is ingeschakeld, schakel je hem weer uit.

De RCX robotmaaier kan rechtstreeks via de digitale joystick in de app worden bediend. Hiermee kunnen de te maaien gazondelen in kaart worden gebracht. Je kan het maaien ook via de directe besturing uitvoeren.

Net als elk IoT-apparaat heeft de RCX-robotmaaier regelmatige software-updates nodig om nieuwe functies en verbeteringen te installeren.

De updates worden gratis via de app aangeboden en via Wi-Fi geïnstalleerd. Volg de instructies in de app of controleer het optiemenu voor de nieuwste firmwareversie voor de robotmaaier en RTK-antenne.

App

Voor het gebruik van de RCX-robotmaaier heb je de Kärcher Outdoor Robots app nodig. Het is echter niet mogelijk om de RCX te bedienen via de Kärcher Indoor Robots-app of de Kärcher Home & Garden-app.

Om de robotmaaier te installeren, heb je de app nodig. Het wordt ook aangeraden voor het gebruik later, maar het is niet absoluut noodzakelijk. De robotmaaier werkt geheel autonoom en via het bedieningspaneel op het apparaat kan hij bediend worden. Alle RCX-robotmaaiers kunnen worden geïntegreerd in de Kärcher Outdoor Robots-app. Bovendien kunnen meerdere robotmaaiers aan één account worden gekoppeld.

Meerdere mensen kunnen één app-account delen en deze op verschillende smartphones gebruiken.

Een robotmaaier kan ook met een ander account worden gedeeld via de functie ‘Delen’ in de app.

Er kunnen meerdere RCX robotmaaiers worden gekoppeld aan één account.

Om je wachtwoord in de app te wijzigen, ga je naar Persoonlijke instellingen → App-instellingen → Wachtwoord wijzigen. Voer je oude en nieuwe wachtwoord in en bevestig de wijziging.

Er zijn 2 manieren om koppeling met de RCX-robotmaaier te verwijderen/verbreken:

  • Afzonderlijke koppeling verwijderen: In de app kun je de koppeling met je account verbreken onder ‘Robotinstellingen’ of de koppeling met een ander gebruikersaccount verwijderen in de ‘Gebruikerslijst’.
  • Alle koppelingen verwijderen: Je kunt de maairobot via het display op de robotmaaier onder 'Menu' → 'Instellingen' → 'Resetten' terugzetten naar de fabrieksinstellingen en zo alle koppelingen verwijderen of je kunt de maairobot in de app onder “Geavanceerde instellingen” terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Tip: wanneer je een gebruikte RCX robotmaaier verkoopt of koopt, moeten alle bestaande koppelingen/verbindingen worden verwijderd.

Als je het wachtwoord van je app vergeten bent, klik je op 'Wachtwoord vergeten' in het inloggedeelte en voer je het e-mailadres in dat aan je account is gekoppeld. Je ontvangt dan via de e-mail een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen.