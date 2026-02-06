Robotmaaiers

Je kan in de app meerdere maaizones aanmaken, die je afzonderlijk kunt aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld met de RCX 6 het gazon voor het huis tot 2 cm en achter het huis tot 4 cm laten maaien.

Zolang de maaizones met elkaar verbonden zijn door een pad zonder obstakels, bijvoorbeeld met vlakke tegels, kun je in de app een pad (corridor) voor de RCX-maairobot aanmaken, die de robotmaaier alleen zal gebruiken als hij tussen de zones wisselt.