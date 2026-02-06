Robotmaaiers
Intelligent. Sterk. Autonoom.
Onze robotmaaiers uit de RCX-serie zijn slimme hulptroepen als je echt een mooi onderhouden gazon wilt. De installatie is eenvoudig en zo voor elkaar dankzij de RTK-antenne. Met de intelligente navigatie rijden de maairobots geheel zelfstandig door je tuin, maaien ze netjes en nauwkeurig het gras en overwinnen ze moeiteloos gazonverhogingen zonder maaikwaliteit in te leveren. Lekker van je vrije tijd genieten terwijl de RCX volledig automatisch voor een perfect gazon zorgt. Dankzij de handige app en de intuïtieve bediening heb je overal en altijd de volledige controle over je robotmaaier.
Highlights
Methodisch maaien
De Kärcher RCX maait je gazon niet zomaar uit de losse pols, maar op basis van een slim gekozen systeem. Baan voor baan glijdt hij als het ware over het oppervlak voor een mooi gelijkmatig maaibeeld. Je hebt de volledige controle: bepaal zelf de mate van overlapping tussen de banen en optimaliseer zo de efficiëntie van het maaiproces. Of kies voor alternatieve maaipatronen, zoals dambord- of diagonaalbanen, zodat de maaibanen niet opvallen. Met de Kärcher robotmaaiers lever je perfect werk af, geheel afgestemd op jouw persoonlijke behoeften.
Navigatie tot op de centimeter nauwkeurig
Dankzij GPS en de krachtige Long-Distance-RTK-Antenne weet de maairobot tot op de centimeter nauwkeurig waar hij zich in de tuin bevindt. Zelfs over afstanden van enkele honderden meters of met objecten ertussen, is een nauwkeurige navigatie gegarandeerd. Er staat dan niets meer in de weg voor een perfect maairesultaat.
Superieure tractie
De RCX kan hellingen tot 70 procent aan dankzij de krachtige aandrijving op alle wielen. Dit zorgt ervoor dat elk stukje gazon probleemloos en nauwkeurig wordt gemaaid, zelfs op uitdagende oppervlakken. Tegelijkertijd beschermt de 'Allrad'-aandrijving (aandrijving op alle wielen) je gazon, omdat hij tijdens het draaien geen schade aan de grasmat toebrengt. Geniet van een indrukwekkend goed onderhouden gazon – zonder compromissen.
Intelligente AI-camera
De RCX robotmaaier navigeert veilig en betrouwbaar door je tuin dankzij kunstmatige intelligentie (AI). De camera kan door AI onderscheid maken tussen verschillende obstakels en bodemsoorten, waardoor hij zelfs in complexe tuinlandschappen de juiste beslissingen kan nemen. De AI ondersteunt je zelfs tijdens de installatie: plaats de RCX simpelweg op het gazon en laat de camera de buitengrenzen van je tuin detecteren. Dit betekent dat het plaatsen van een grensdraad niet meer nodig is. Makkelijker kan het niet!
Regensensor
Door de geïntegreerde regensensor weet de RCX meteen of het regent en keert hij automatisch terug naar het laadstation totdat het weer droog is. Deze instelling kan afzonderlijk worden aangepast of uitgeschakeld.
Afstandsbediening
Via de app heb je direct controle over de RCX. Hiermee kun je specifieke gazongedeeltes maaien of de RCX naar andere locaties manoeuvreren.
Intuïtieve bediening
Met het overzichtelijke LCD-scherm kun je de RCX rechtstreeks op het apparaat bedienen. Je kan eenvoudig instellingen en maaitijden veranderen en bovendien alle belangrijke informatie in één oogopslag aflezen.
Laadstation
Wanneer het maaien is voltooid of de accu bijna leeg is, keert de RCX automatisch terug naar het laadstation om zichzelf weer op te laden. Zodra hij klaar is voor gebruik, gaat hij automatisch verder vanaf het punt waar hij gestopt was.
Maaihoogte aanpassen
Bij de Kärcher RCX 6 kun je met behulp van de app de maaihoogte gemakkelijk tussen 2 en 10 centimeter verstellen. Zo heb je automatisch de optimale maaihoogte voor elk gazongedeelte.
Leun ontspannen achterover en geniet van een perfect gemaaid gazon!
De intelligente RCX 6 robotmaaier doet al het werk voor jou – zonder enige grensbedrading. Uitgerust met GPS, RTK-antenne en AI-camera navigeert hij nauwkeurig en efficiënt, zelfs over hele grote oppervlakken tot wel 3.000 vierkante meter. Geniet van de vrijheid en pas de maaihoogte (2–10 cm)persoonlijk aan via de app. De RCX 6 detecteert en ontwijkt obstakels op intelligente wijze, beschermt dieren en overwint hellingen met stijgingen tot wel 70 procent dankzij de aandrijving op alle wielen. Definieer via de app afzonderlijke gazongedeeltes en No-Go-zones en pas het maaischema, rijgedrag en nog veel meer op jouw wensen aan. Ervaar een geheel nieuw comfortniveau met de RCX 6!
DE OUTDOOR ROBOTS APP
Je kunt je RCX eenvoudig via Wi-Fi en Bluetooth koppelen met de Outdoor Robots-app op je smartphone. Profiteer van de diverse functies en deskundige tips. De Kärcher Outdoor Robots app is de ideale oplossing om je RCX robotmaaier eenvoudig en comfortabel in te stellen. Hij is essentieel voor een snelle installatie en begeleidt je stap voor stap door het proces. Download de app, maak verbinding met je RCX en je kunt meteen aan de slag!
Een plattegrond aanmaken
Met de Kärcher RCX maak je in een handomdraai een plattegrond van je tuin. Om dit te doen bedien je de RCX eenvoudig via de app en rijd je langs de buitengrenzen terwijl de robot de plattegrond aanmaakt. Als alternatief kan de RCX het gazon met zijn camera detecteren om zelfstandig een plattegrond aan te maken.
Optimaal maairesultaat voor je gazon
Pas het maaigedrag eenvoudig aan je wensen aan. Stel bijvoorbeeld in hoeveel de maaibanen elkaar moeten overlappen, bepaal de maaihoogte en -richting of activeer de kantmaaifunctie. Ook de regenstop kan eenvoudig worden aangepast.
Flexibiliteit in je maaischema
Zet de maaitijden voor de Kärcher RCX volledig naar je eigen hand. Stel vaste maaidagen in of pas de tijden dat er gemaaid wordt aan op jouw wensen. Met maximaal 2 tijdslots per dag maait de RCX je gazon precies dan wanneer het jou het beste uitkomt.
Gemeenschappelijk gebruik van apparaten
Via de app kun je de robotmaaier eenvoudig delen met andere mensen. Dit betekent dat ieder gezinslid de RCX kan bedienen en de instellingen kan aanpassen.
Doelgericht maaien met afstandsbediening
Verander je smartphone in een afstandsbediening voor je gazon! Met de Kärcher RCX kun je de robotmaaier handmatig bedienen en specifieke gazongedeeltes maaien.