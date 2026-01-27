Toepassingsgebieden

Woon- en slaapkamer

Vooral in ruimtes waar mensen veel tijd doorbrengen, hoopt zich veel stof op. De compacte AF-luchtreinigers filteren fijnstof, pollen en bacteriën effectief uit de lucht, zonder veel ruimte in te nemen.

Keuken

Kookluchtjes die uren later nog in huis hangen, wie kent het niet? Met de luchtreinigers van de AF-serie is dat voorgoed verleden tijd.

Thuiswerkplek

Wie vanuit huis werkt, heeft een aangenaam werkklimaat nodig. Met de Kärcher luchtreiniger ben je verzekerd van schone lucht. Zo kun jij je beter concentreren.

Garage

Een eigen klusplek in de garage is natuurlijk heel fijn, maar stof en chemische dampen zijn hier eerder regel dan uitzondering. Met de AF-luchtreinigers kunnen doe-het-zelvers weer onbezorgd ademen.

Kelder en zolder

In kelders en op zolders is het vaak erg stoffig. De effectieve filters in de luchtreinigers van Kärcher zorgen ervoor dat je hier zonder problemen je was kunt ophangen of etenswaren bewaren.