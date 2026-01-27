Luchtreinigers

Binnen is het nieuwe buiten. Of het nu gaat om thuiswerken, ontspannen of slapen: we brengen een groot deel van onze tijd binnen de muren van ons huis door. Het is dus zeker verstandig om de lucht hier regelmatig te verversen. Maar vaak is het zo dat de buitenlucht meer vervuild is dan de lucht in huis. De krachtige AF-luchtreinigers van Kärcher bieden dan uitkomst. Ze filteren niet alleen pollen en fijnstof uit de lucht bij het openen van het raam, maar verwijderen ook virussen, huisstof en vieze geurtjes efficiënt en fluisterstil uit de binnenlucht. Vooral voor mensen met een allergie is frisse en schone lucht belangrijk. Luchtreinigers maken echt het verschil – en dat merk je bij elke ademhaling.

In de keuken lekker aan het koken naast de luchtreiniger
Waarom is het slim om een luchtreiniger in huis te hebben.

Wie zich afvraagt hoe belangrijk lucht is, moet zijn ademhaling eens een paar seconden inhouden. Maar om je prettig te voelen en goed te kunnen werken, leren of ontspannen, moet de lucht die je inademt ook schoon zijn. Kärcher biedt diverse luchtreinigers voor verschillende woonsituaties, met een intelligente automatische modus die het ventilatieniveau van het apparaat altijd aanpast aan de actuele luchtkwaliteit.

Effectieve luchtreiniging – voor schone lucht.

Kärcher luchtreinigers werken op basis van een zeer effectief HEPA 13-Filter, aangevuld met natuurlijke actieve kool en een antibacteriële coating. Daardoor wordt 99,95% van alle deeltjes groter dan 0,3 µm uit de binnenlucht gefilterd. Onze luchtreinigers helpen zo tegen vieze geurtjes of schimmelsporen en verwijderen bacteriën, aerosolen, chemische dampen, fijnstof, pollen en allergenen.

Fluisterstille werking – voor optimaal comfort tijdens het gebruik.

De AF-luchtreinigers zijn uitgerust met hoogwaardige, stille ventilatoren en motoren, evenals een geluidsgeoptimaliseerde luchtcirculatie. Zo kun jij je concentreren op de belangrijke dingen in het leven, zonder storende geluiden.

Een hoge luchtstroom – voor een snelle luchtreiniging.

Krachtige, zeer efficiënte, maar toch stille motoren zorgen voor een hoge luchtstroom en snelle luchtverversing. Zo kun jij vrij en onbezorgd ademen.

Kenmerken

Waarvoor worden Kärcher luchtreinigers gebruikt?

De Kärcher luchtreinigers kunnen dankzij het HEPA 13- en antibacteriële koolstoffilter in elke binnenruimte een groot aantal verschillende schadelijke stoffen uit de lucht filteren:

Pictogram voor ziekteverwekkers en aerosolen

Ziekteverwekkers en aerosolen

Pictogram voor chemische dampen

Chemische dampen

Pictogram voor fijnstof

Fijnstof

Pictogram voor allergenen

Allergenen

Pictogram voor vieze geurtjes

Vieze geurtjes

Pictogram voor schimmelsporen

Schimmelsporen

Toepassingsgebieden

 

Woon- en slaapkamer
Vooral in ruimtes waar mensen veel tijd doorbrengen, hoopt zich veel stof op. De compacte AF-luchtreinigers filteren fijnstof, pollen en bacteriën effectief uit de lucht, zonder veel ruimte in te nemen.

Keuken
Kookluchtjes die uren later nog in huis hangen, wie kent het niet? Met de luchtreinigers van de AF-serie is dat voorgoed verleden tijd.

Thuiswerkplek
Wie vanuit huis werkt, heeft een aangenaam werkklimaat nodig. Met de Kärcher luchtreiniger ben je verzekerd van schone lucht. Zo kun jij je beter concentreren.

Garage
Een eigen klusplek in de garage is natuurlijk heel fijn, maar stof en chemische dampen zijn hier eerder regel dan uitzondering. Met de AF-luchtreinigers kunnen doe-het-zelvers weer onbezorgd ademen.

Kelder en zolder
In kelders en op zolders is het vaak erg stoffig. De effectieve filters in de luchtreinigers van Kärcher zorgen ervoor dat je hier zonder problemen je was kunt ophangen of etenswaren bewaren.

Veelgestelde vragen

Alle Kärcher luchtreinigers zijn uitgerust met een speciaal ontwikkelde filterstructuur. Deze is opgebouwd uit een voorfilter, een HEPA 13-Filter en een laag actief kool. Daarnaast zijn alle luchtfilters voorzien van een antibacteriële coating waarmee ze schadelijke stoffen en vieze geurtjes uit de lucht verwijderen.

Coronavirussen hebben een diameter van ongeveer 0,1 µm. Ze zijn als onderdeel van grotere deeltjes aanwezig in de binnenlucht. Deeltjes van deze grootte (0,3 µm en groter) worden door de gebruikte filters tot > 99,95% verwijderd.

De luchtreinigers verschillen in het formaat van het apparaat, filterafmetingen, maximale luchtdoorstroming en het energieverbruik.

De luchtreinigers kunnen handmatig worden ingesteld op 3 (AF 20) of 5 ventilatorstanden (AF 30 en AF 50). Alle apparaten beschikken over een intelligente automatische stand die de ventilatorsnelheid efficiënt regelt op basis van de gemeten luchtkwaliteit. In de slaapmodus werkt de ventilator op de laagste snelheid en is de verlichting van het apparaat uitgeschakeld. Bovendien zijn alle luchtreinigers voorzien van een handmatig instelbare timer die de apparaten na een vooraf ingestelde tijd automatisch uitschakelt. De luchtreinigers AF 30 en AF 50 beschikken bovendien over een milieuvriendelijke eco-modus.

De levensduur van het filter is afhankelijk van het dagelijkse gebruik en de luchtkwaliteit. De luchtreiniger toont de resterende levensduur van het filter en geeft aan wanneer het HEPA 13-Filter moet worden vervangen. De gemiddelde levensduur bedraagt ongeveer 1 jaar. Om hygiënische redenen adviseren we om het filter ieder jaar te vervangen.

Welke luchtreiniger de beste keuze is, de AF 20, 30 of 50, hangt af van de grootte van de ruimte en de soort ruimte waar je het apparaat wil gebruiken. Wanneer twee modellen aan je eisen voldoen, kun je het beste de grootste luchtreiniger kiezen, omdat die een hogere luchtstroom heeft en daardoor sneller schadelijke stoffen uit de ruimte verwijdert.

Accessoires

Vervang regelmatig de originele HEPA 13-filters voor constant hoge prestaties en een goede luchtkwaliteit.

Vooraanzicht van de Kärcher AF 100

Professional-luchtreinigers

Voor grotere ruimtes zoals gesloten kantoorruimtes, onderwijsinstellingen, restaurants en cafés, zijn er de Kärcher Professional-luchtreinigers die voor frisse en schone lucht zorgen in ruimtes tot 100 vierkante meter.

