Luchtreinigers
Binnen is het nieuwe buiten. Of het nu gaat om thuiswerken, ontspannen of slapen: we brengen een groot deel van onze tijd binnen de muren van ons huis door. Het is dus zeker verstandig om de lucht hier regelmatig te verversen. Maar vaak is het zo dat de buitenlucht meer vervuild is dan de lucht in huis. De krachtige AF-luchtreinigers van Kärcher bieden dan uitkomst. Ze filteren niet alleen pollen en fijnstof uit de lucht bij het openen van het raam, maar verwijderen ook virussen, huisstof en vieze geurtjes efficiënt en fluisterstil uit de binnenlucht. Vooral voor mensen met een allergie is frisse en schone lucht belangrijk. Luchtreinigers maken echt het verschil – en dat merk je bij elke ademhaling.
Waarom is het slim om een luchtreiniger in huis te hebben.
Wie zich afvraagt hoe belangrijk lucht is, moet zijn ademhaling eens een paar seconden inhouden. Maar om je prettig te voelen en goed te kunnen werken, leren of ontspannen, moet de lucht die je inademt ook schoon zijn. Kärcher biedt diverse luchtreinigers voor verschillende woonsituaties, met een intelligente automatische modus die het ventilatieniveau van het apparaat altijd aanpast aan de actuele luchtkwaliteit.
Effectieve luchtreiniging – voor schone lucht.
Kärcher luchtreinigers werken op basis van een zeer effectief HEPA 13-Filter, aangevuld met natuurlijke actieve kool en een antibacteriële coating. Daardoor wordt 99,95% van alle deeltjes groter dan 0,3 µm uit de binnenlucht gefilterd. Onze luchtreinigers helpen zo tegen vieze geurtjes of schimmelsporen en verwijderen bacteriën, aerosolen, chemische dampen, fijnstof, pollen en allergenen.
Fluisterstille werking – voor optimaal comfort tijdens het gebruik.
De AF-luchtreinigers zijn uitgerust met hoogwaardige, stille ventilatoren en motoren, evenals een geluidsgeoptimaliseerde luchtcirculatie. Zo kun jij je concentreren op de belangrijke dingen in het leven, zonder storende geluiden.
Een hoge luchtstroom – voor een snelle luchtreiniging.
Krachtige, zeer efficiënte, maar toch stille motoren zorgen voor een hoge luchtstroom en snelle luchtverversing. Zo kun jij vrij en onbezorgd ademen.
Kenmerken
Waarvoor worden Kärcher luchtreinigers gebruikt?
De Kärcher luchtreinigers kunnen dankzij het HEPA 13- en antibacteriële koolstoffilter in elke binnenruimte een groot aantal verschillende schadelijke stoffen uit de lucht filteren:
Ziekteverwekkers en aerosolen
Chemische dampen
Fijnstof
Allergenen
Vieze geurtjes
Schimmelsporen
Toepassingsgebieden
Woon- en slaapkamer
Vooral in ruimtes waar mensen veel tijd doorbrengen, hoopt zich veel stof op. De compacte AF-luchtreinigers filteren fijnstof, pollen en bacteriën effectief uit de lucht, zonder veel ruimte in te nemen.
Keuken
Kookluchtjes die uren later nog in huis hangen, wie kent het niet? Met de luchtreinigers van de AF-serie is dat voorgoed verleden tijd.
Thuiswerkplek
Wie vanuit huis werkt, heeft een aangenaam werkklimaat nodig. Met de Kärcher luchtreiniger ben je verzekerd van schone lucht. Zo kun jij je beter concentreren.
Garage
Een eigen klusplek in de garage is natuurlijk heel fijn, maar stof en chemische dampen zijn hier eerder regel dan uitzondering. Met de AF-luchtreinigers kunnen doe-het-zelvers weer onbezorgd ademen.
Kelder en zolder
In kelders en op zolders is het vaak erg stoffig. De effectieve filters in de luchtreinigers van Kärcher zorgen ervoor dat je hier zonder problemen je was kunt ophangen of etenswaren bewaren.
Veelgestelde vragen
Accessoires
Vervang regelmatig de originele HEPA 13-filters voor constant hoge prestaties en een goede luchtkwaliteit.
Professional-luchtreinigers
Voor grotere ruimtes zoals gesloten kantoorruimtes, onderwijsinstellingen, restaurants en cafés, zijn er de Kärcher Professional-luchtreinigers die voor frisse en schone lucht zorgen in ruimtes tot 100 vierkante meter.