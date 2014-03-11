Voertuig reinigingssystemen
Reinigt auto's en vrachtwagens op een rendabele manier Kärcher biedt een compleet gamma aan van systemen voor een binnen- en buitenreiniging van auto's en bedrijfsvoertuigen: de portaal- en zelfbedieniningswasinstallaties zijn duurzaam en leveren een perfect schoon resultaat. Ze hebben een laag waterverbruik en zijn milieuvriendelijk. Ons flexibel concept is perfect aangepast aan uw specifieke eisen - van het plannen tot het individueel ontwerp. Kärcher is al decennia lang een succesvolle fabrikant van wasinstallaties. Onze ervaring als fabrikant van wasplaatsen en duizenden geïnstalleerde systemen biedt de zekerheid dat Kärcher een ervaren partner is. Ons wasinstallatie-team zal u graag adviseren.
Zelfbedieningsstofzuigers
De zelfbedieningsstofzuigers en andere machines van Kärcher zorgen voor extra omzet.
Wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen
Met een systeemprogramma voor het commercieel reinigen van voertuigen, Kärcher biedt het aan voor alle verschillende types voertuigen en eisen.
Personenauto's en vrachtwagens effectief reinigen.
Ons flexibele concept is volledig afgestemd op uw behoeften - van de planning tot en met de individuele vormgeving. Kärcher is al tientallen jaren een succesvolle fabrikant van wasinstallaties. Onze ervaringen als fabrikant van wasinstallaties en duizenden geïnstalleerde installaties verschaffen u de zekerheid, dat u met Kärcher beschikt over een ervaren partner.
Laat u vandaag nog door ons Wasinstallatie-team adviseren!
Tevredenheid vanaf het begin: de systeemoplossingen van Kärcher.
Autobedrijven, benzinestations, investeringsmaatschappijen of wascentra – Kärcher zorgt vanaf het begin voor tevredenheid. Kärcher biedt voor elke toepassing en voor iedere gebruiker geavanceerde systeemoplossingen, die overtuigen door kwaliteit en efficiency. Daar kunt u altijd van op aan – en dat al meer dan 75 jaar.
De aanschaf van de Kärcher wasinstallatie is een investering die zichzelf terugbetaalt.
Het bouwproces van een nieuwe Kärcher wasinstallatie resp. wasstraat begint met een intensieve klantadvisering, waarbij zowel een beoordeling van de locatie als een inschatting van de rendabiliteit voor het bepalen van de optimale installatiegrootte en/of uitvoering plaatsvinden. Vervolgens wordt de nieuwe wasinstallatie op basis van uw informatie geconfigureerd en gepland. Of u nu een wasportaal, SB-wasinstallatie of wasinstallatie voor bedrijfswagens wilt aanschaffen – wij ondersteunen u graag bij uw vooraanvraag alsook bij de bouwaanvraag en bij watervergunningen en realiseren uw wasinstallatie. Hiertoe behoort ook het complete planningsproces en de uitvoering. Wij leveren uw installatie desgewenst zo te aanvaarden aan. Om u een installatie van optimale kwaliteit te kunnen aanbieden werken wij samen met ervaren partners. Verder ondersteunen wij u desgewenst bij de financiering van uw Kärcher wasinstallatie.
Ondersteuning ook na de inbedrijfstelling
Ook na de feitelijke planning en bouw van de Kärcher wasinstallatie ondersteunen wij onze klanten met de exploitatie en het gebruik van de installatie, technische instructies en trainingen, klantenservice en marketing, om een rendabel gebruik van uw wasinstallatie te waarborgen.
Meer weten over onze reinigingsoplossingen voor uw wagenpark?
Of download de brochure
Wij staan voor u klaar!
Wij beantwoorden al uw vragen over het onderwerp wasinstallaties en voertuigreinigingssystemen vriendelijk, deskundig en oplossingsgericht. Alle medewerkers zijn volkomen vertrouwd met de installaties, apparaten en reinigingsmiddelen, waardoor zij u al aan de telefoon deskundig kunnen ondersteunen. Uiteraard kunt u ook een persoonlijke afspraak maken.
Telefonisch contact:
Tel.: +31 (0) 76 750 1790
E-mailcontact:
washsystems@nl.kaercher.com