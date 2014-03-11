Voertuig reinigingssystemen

De aanschaf van de Kärcher wasinstallatie is een investering die zichzelf terugbetaalt.

Het bouwproces van een nieuwe Kärcher wasinstallatie resp. wasstraat begint met een intensieve klantadvisering, waarbij zowel een beoordeling van de locatie als een inschatting van de rendabiliteit voor het bepalen van de optimale installatiegrootte en/of uitvoering plaatsvinden. Vervolgens wordt de nieuwe wasinstallatie op basis van uw informatie geconfigureerd en gepland. Of u nu een wasportaal, SB-wasinstallatie of wasinstallatie voor bedrijfswagens wilt aanschaffen – wij ondersteunen u graag bij uw vooraanvraag alsook bij de bouwaanvraag en bij watervergunningen en realiseren uw wasinstallatie. Hiertoe behoort ook het complete planningsproces en de uitvoering. Wij leveren uw installatie desgewenst zo te aanvaarden aan. Om u een installatie van optimale kwaliteit te kunnen aanbieden werken wij samen met ervaren partners. Verder ondersteunen wij u desgewenst bij de financiering van uw Kärcher wasinstallatie.