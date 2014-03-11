Professional

Op professioneel vlak moeten vele reinigingstaken worden uitgevoerd waarbij uiteenlopende en individuele eisen gelden. Of het nu gaat om industrie, retail, de bouw, horeca, transport- en logistieke sector of agricultuur – Kärcher biedt altijd de juiste oplossing voor duurzaam en milieuvriendelijk reinigen. 

    Gebruik onze nieuwe Product Finder om te bepalen wel product u nodig hebt. Binnen een mum van tijd laten wij u de exacte Kärcher Professional-machine zien die het beste bij uw specifieke reinigingstaak past. Ga nu naar de Product Finder.

      Reinigingsoplossingen per branche

      De optimale oplossing van reinigingstaken vormt een belangrijke economische factor in de industrie en handel. Ook milieuaspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom hebben we ons omvangrijke assortiment exact op uw eisen afgestemd.

      Industrie

      Een ervaren partner op wie u voor al uw industriële reinigingstaken kunt bouwen en vertrouwen.

      Transport & Logistiek

      Innovatieve reinigingstechnologie voor de transportsector en daar aangeboden diensten.

      Bouwsector

      Professionele apparaten waarmee oplossingen worden geboden voor uiteenlopende reinigingsproblemen in de bouwsector.

      Schoonmaakbedrijven

      Innovatieve producten die een optimale zuiverheid, efficiency en gebruiksvriendelijkheid bij de reiniging van gebouwen en gevels garanderen.

      Automotive

      Kärcher biedt u reinigingsconcepten die op de speciale eisen van autobedrijven, werkplaatsen en tankstations zijn afgestemd.

      Landbouw

      Innovatieve apparaten en reinigingsconcepten van Kärcher waarmee u de uiteenlopende eisen in de landbouw het hoofd kunt bieden.

      Gezondheidszorg

      Professionele en efficiënte reinigingssystemen voor ziekenhuizen die een perfecte hygiëne combineren met doelmatigheid.

      Horeca

      Professionele reinigingssystemen voor duurzaam hygiënemanagement in hotels en gastronomie.

      Gemeente & Openbare Diensten

      Reinigingsmachines die in openbare dienst en voor gemeentewerken een efficiënte werkwijze mogelijk maken en een optimale hygiëne garanderen.

      Retail

      Onze oplossingen op het gebied van hygiëne en orde voor inkoopmarkten, de detail- en groothandel.

