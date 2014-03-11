Professional
Op professioneel vlak moeten vele reinigingstaken worden uitgevoerd waarbij uiteenlopende en individuele eisen gelden. Of het nu gaat om industrie, retail, de bouw, horeca, transport- en logistieke sector of agricultuur – Kärcher biedt altijd de juiste oplossing voor duurzaam en milieuvriendelijk reinigen.
Vind razendsnel een breed scala aan technologie – met de Kärcher Professional Product Finder
Gebruik onze nieuwe Product Finder om te bepalen wel product u nodig hebt. Binnen een mum van tijd laten wij u de exacte Kärcher Professional-machine zien die het beste bij uw specifieke reinigingstaak past. Ga nu naar de Product Finder.
Ontvangt u graag een vrijblijvend advies van onze productspecialisten? Laat a.u.b. uw gegevens achter, dan nemen we spoedig contact met u op.
Reinigingsoplossingen per branche
De optimale oplossing van reinigingstaken vormt een belangrijke economische factor in de industrie en handel. Ook milieuaspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom hebben we ons omvangrijke assortiment exact op uw eisen afgestemd.
Industrie
Een ervaren partner op wie u voor al uw industriële reinigingstaken kunt bouwen en vertrouwen.
Transport & Logistiek
Innovatieve reinigingstechnologie voor de transportsector en daar aangeboden diensten.
Bouwsector
Professionele apparaten waarmee oplossingen worden geboden voor uiteenlopende reinigingsproblemen in de bouwsector.
Automotive
Kärcher biedt u reinigingsconcepten die op de speciale eisen van autobedrijven, werkplaatsen en tankstations zijn afgestemd.
Landbouw
Innovatieve apparaten en reinigingsconcepten van Kärcher waarmee u de uiteenlopende eisen in de landbouw het hoofd kunt bieden.
Gezondheidszorg
Professionele en efficiënte reinigingssystemen voor ziekenhuizen die een perfecte hygiëne combineren met doelmatigheid.