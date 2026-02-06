Raamreinigingsrobots

Omhoog, omlaag, links, rechts – de raamreinigingsrobots van Kärcher doen het allemaal. Automatisch, tot aan de randen op moeilijk bereikbare plaatsen, houden ze je ramen schoon en zorgen ze keer op keer voor meer WOW. De RCW 2 is supersnel met zijn 2 roterende schijven en zorgt voor een schoon resultaat met zijn fijne ultrasone sproeikoppen. De RCW 4 detecteert dankzij sensortechnologie ook kozijnloze ruiten. De autonome raamreiniging wordt gegarandeerd door een extra grote reinigingsdoek die constant wordt bevochtigd door 6 sproeikoppen.