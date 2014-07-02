Tapijtreinigers
De Kärcher tapijtreinigers zijn stevig, krachtig en veelzijdig voor een effectieve en diepe tussentijdse reiniging van tapijten en het verwijderen van vlekken uit textiel. Met het juiste toebehoren kunnen deze tapijtreinigers ook bekledingen en autostoelen diep reinigen.
Sproei- extractieapparaten
Vloerbedekkingen, bekledingen, bureaustoelen en autostoelen - de krachtige en handige Kärcher sproei-extractie-apparaten reinigen alle textieloppervlakken en ontbinden en verwijderen vuil in een enkele beweging. De krachtige zuigturbines zorgen voor een ongekend laag rest-vochtgehalte.
Tapijtreinigers
De economische tapijtreinigers van Kärcher reinigen grote tapijtoppervlakken tot diep in de kern. Ze zijn ook geschikt voor zowel een traditionele sproei-extractie als voor een nieuw tussentijds reinigingsproces.