Drie keer sneller streeploos schoon. Niet alleen voor ramen.

De accu-aangedreven Window Vac van Kärcher bespaart je tijd en moeite. De zuigfunctie van de ramenreiniger zorgt voor een zeer effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen of achterblijvend vuil. En dat drie keer zo snel als op de 'ouderwetse' ramenwisser.

Bovendien maakt de handige, lichtgewicht en ergonomische Kärcher draadloze Window Vac een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact met het vuile water is. Je hoeft dus ook niet meer te sjouwen met zware emmers. Je pakt gewoon de Window Vac set uit de kast en je kunt aan de slag!

De Window Vac is geschikt voor alle gladde oppervlakken zoals spiegels, kookplaten, deuren, tegels en tafels.