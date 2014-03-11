Window Vac
Streeploos. Snel. Multifunctioneel. De snoerloze raamreiniger zorgt voor streeploze resultaten - en dat zonder druppelend vuil water. De Window Vac reinigt niet alleen ramen snel en efficiënt, maar ook alle gladde oppervlakken zoals kookplaten, spiegels, deuren en tegels.
Drie keer sneller streeploos schoon. Niet alleen voor ramen.
De accu-aangedreven Window Vac van Kärcher bespaart je tijd en moeite. De zuigfunctie van de ramenreiniger zorgt voor een zeer effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen of achterblijvend vuil. En dat drie keer zo snel als op de 'ouderwetse' ramenwisser.
Bovendien maakt de handige, lichtgewicht en ergonomische Kärcher draadloze Window Vac een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact met het vuile water is. Je hoeft dus ook niet meer te sjouwen met zware emmers. Je pakt gewoon de Window Vac set uit de kast en je kunt aan de slag!
De Window Vac is geschikt voor alle gladde oppervlakken zoals spiegels, kookplaten, deuren, tegels en tafels.
Drie keer sneller
Met een Kärcher Window Vac gaat ramen wassen 3x sneller dan met je "ouderwetse" ramenwisser.
Streeploos
Streeploos schone resultaten dankzij hoogwaardige zuigstrips en innovatieve afzuiging van het vieze water.
Geen druppels
De Window Vac zuigt het water snel op. Door het minimale waterverbruik krijgen vervelende druppels geen kans!
Het origineel
Originele Kärcherkwaliteit van de uitvinder van accu-raamreinigers.
Alle Window Vacs op een rij
Streeploos schoon resultaat met onze Window Vacs in 3 stappen.
Volg de volgende stappen bij het reinigen van je ramen met onze WIndow Vac en ontdek het verschil t.o.v. je "normale" ramenwisser of zeem.
1. Insproeien
Sproei het oppervlak in met reinigingsmiddel.
2. Reinigen
Maak vervolgens het vuil op het oppervlak los met de microvezelwisser of vibrapad.
3. Opzuigen
Tot slot zuig je het vuile water op met de Window Vac. Klaar! Geen streep of druppeltje te zien.
Kärcher accu-aangedreven Window Vac voor alle gladde oppervlakken
Een multifunctionele alleskunner: de snoerloze Window Vac van Kärcher reinigt ramen en vrijwel alle gladde oppervlakken zoals autoruiten, spiegels, douchecabines, kookplaten, glazen tafels en aanrechten.
Ramen wassen
Ramen schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig. Gebruik onze snoerloze Window Vac voor streeploos resultaat in seconden.
Douchecabine reinigen
Droog douchecabines en betegelde wanden in de douche en badkamer snel en eenvoudig. Voorkomt kalkresten!
Vloeistoffen opzuigen
Met de Kärcher Window Vac zuig je eenvoudig gemorste vloeistoffen van oppervlakken op.
Condenswater opzuigen
Zuig overtollig vocht, zoals condens, snel op met de snoerloze Window Vac's van Kärcher
Eenvoudige voorreiniging
Voorbereiding is alles: voor een optimaal reinigingsresultaat moet het raam of het betreffende oppervlak eerst worden voorgereinigd en bevochtigd. Daarna wordt de Window Vac zelf gebruikt en kan hij het vuile water afzuigen. Er zijn 3 mogelijkheden voor een optimale voorreiniging: de standaard sproeifles, de sproeifles 'extra' en de vibrerende snoerloze wisser KV 4.
Sproeifles standaard
Met microvezeldoek. Maakt het dankzij hoge vuilopname eenvoudiger om alle gladde oppervlakken te reinigen.
Sproeifles 'Extra'
Met Microvezeldoek en verstelbare wisserbreedte - ideaal voor kleine ramen.
Back to black. De WV 5 Plus N Black Edition
Nu in een speciaal Black Edition-design: de Kärcher WV 5 draadloze Window Vac maakt het schoonmaken van gladde oppervlakken kinderspel. Hij is aangenaam stil, ligt dankzij de softgrip prettig in de hand en dankzij de verstelbare afstandhouders reinigt hij gemakkelijk tot aan de raamrand . De verwisselbare accu's zorgen voor voldoende power voor elke klus en laten je zonder onderbreking werken. Bij de levering is ook een smalle zuigmond voor kleine ramen inbegrepen.
Accessoires en reinigingsmiddel
De accessoires zijn de perfecte aanvulling voor je Window Vac en zorgen dankzij slimme productideeën voor een nog meer toepassingsgebieden en optimale resultaten.