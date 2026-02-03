Accu aangedreven ruitenreiniger WV 5 Plus N Black Edition
De Window Vac-set WV 5 Plus N Black Edition op accu zorgt in een mum van tijd voor druppelvrije, streeploze ramen. Dankzij de uitneembare en verwisselbare accu is schoonmaken zonder onderbreking mogelijk. De speciale zuigmond met instelbare breedte-geleiding staat garant voor streeploos schone resultaten, ook langs kitranden! Tijdelijk beschikbare zwarte variant inclusief smalle zuigmond voor kleine ramen.
Met de WV 5 Plus N Black Edition brengt Kärcher, de uitvinder van de accu-aangedreven Window Vac, een apparaat op de markt dat het moeiteloos, streeploos en druppelvrij wassen van ramen perfectioneert. Langere schoonmaaksessies zijn probleemloos mogelijk dankzij de langere accuduur. Dankzij het praktische accuwisselsysteem maakt de aanschaf van een tweede accu een non-stop ruitenreiniging mogelijk. De zachte handgreep van het apparaat zorgt ervoor dat de WV 5 Plus beter presteert dan de vorige reeks op het gebied van bediening en ergonomie. Het apparaat is ook voorzien van afstandhouders op de zuigmond. Deze functie maakt een betere reiniging van ramen tot aan de (kit)randen mogelijk. Een smalle zuigmond voor kleine ramen is bij de levering inbegrepen. De perfecte combinatie van spuitfles en microvezel oek garandeert een effectieve reiniging en, in combinatie met de accu-aangedreven Window Vac, perfect streeploos schone ramen.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare accuDankzij de vervangbare accu en de optioneel tweede accu kan u ramen schoonmaken zonder onderbreking.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaal je perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met indicatie van accuniveauDoor de zachte handgreep ligt het apparaat aanzienlijk beter in de hand. Drie leds geven de laadstatus van de accu aan.
Verwisselbare zuigmond
- Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Vensterreiniging 3 maal sneller dan met de traditionele methodes dankzij de Window Vac.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|185
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,7
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 5 Plus N Black Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.