5 jaar garantie hogedrukreinigers

Nu 5 jaar garantie op onze hogedrukreinigers!

5 jaar garantie is immers 5 jaar onbezorgd werken met jouw Kärcher hogedrukreiniger. Wie wil dat nu niet?

Om je te overtuigen van de betere prestaties, hogere kracht en lange levensduur van de Kärcher hogedrukreinigers, biedt Kärcher je nu 5 jaar garantie op deze toestellen.

De actie is geldig op alle hogedrukreinigers die tussen 1 januari en 31 december 2026 in Nederland zijn gekocht. Je kunt jouw 5 jaar garantie-aanvraag, van apparaten gekocht in Q4 2025, indienen tot 15 januari 2026. Alleen geldig op nieuw aangekochte machines, niet op 2e hands/2e kans modellen.

Let op: De garantieverlening is niet van toepassing op accessoires.

Je kunt je toestel tot max. 3 maanden na de aankoopdatum registreren. Mocht je in de toekomst bij problemen met jouw toestel gebruik willen maken van de 5 jaar garantie, dan moet je een kopie van je garantiebewijs (bevestigingsmail na registratie) meenemen samen met jouw aankoopbewijs. Bewaar dus ook de kassabon goed.

Om je toestel te registreren hoef je enkel onderstaand formulier in te vullen. Velden die zijn gemarkeerd met een * zijn verplicht. Na het versturen van het formulier ontvang je het garantiebewijs direct in je mailbox (Check ook de spambox).

Dit aanbod is alléén geldig wanneer je woonachtig bent in Nederland en de machine in Nederland hebt gekocht.