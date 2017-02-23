hogedrukreinigers tevredenheidsgarantie
Tevredenheidsgarantie
De hogedrukreinigers uit de Full Control (Plus)-serie zijn ware alleskunners en de krachtigste machines uit ons assortiment. Wij willen u graag motiveren en uitnodigen om eens een Kärcher Full Control hogedrukreiniger uit te proberen, u zult verrast zijn over de kracht en mogelijkheden!
Als u nu een hogedrukreiniger, van het type K4, K5 of K7, aanschaft uit de Full Control (Plus)-serie aanschaft dan kunt u zich tijdens de actieperiode (1 maart t/m 30 juni 2017) gratis registreren voor 5 jaar garantie. Bent u onverhoopt toch niet geheel tevreden over de hogedrukreiniger, dan kunt gebruik maken van onze "Tevreden of je geld terug"-actie. U kunt hem dan tot 30 dagen na aankoop terugsturen. We storten het aankoopbedrag dan terug op uw rekening.
Kijk hieronder voor meer informatie over onze tevredenheidsgarantie.
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Tevreden? Registreer je voor 5 jaar garantie op uw hogedrukreiniger
Bent u niet geheel tevreden? Bekijk dan onze Tevreden of je geld terug-actie.