Merchandising items
Kärcher heeft mooie producten, niet alleen op het vlak van reiniging. Van speelgoed tot gereedschap - hier vindt u van alles wat uw dagelijks leven verrijkt, uw werk vergemakkelijkt - of gewoon leuk is!
Kärcher voor Kids
Niet alleen kleine kinderen zullen zich verheugen: Kärcher speelgoed en spelletjes voor binnen en buiten zorgen voor plezier voor het hele gezin.
Eten & drinken
Het smaakt goed: bij Kärcher vindt u ook kleine snoepjes, koffiekopjes en glazen - voor kantoor en eigen huis.
Kantoorartikelen
Schoon en netjes: Met Kärcher kantoorartikelen bent u perfect uitgerust voor elke taak. Uw werk wordt een genoegen.
Op reis
Altijd populair: de praktische Kärcher reisartikelen. Om ervoor te zorgen dat u alles onder controle heeft - of het nu gaat om korte trips of lange reizen.
Gereedschap
Kleine hulpmiddelen, een goede hulp: gereedschappenvan Kärcher dienen allerlei doeleinden en bieden oplossing bij de kleine klusjes van het dagelijks leven.
Kleding
Geschikt te allen tijde en op alle plaatsen: Met de kleding van Kärcher geniet u van zowel geweldige stijl als hoge functionaliteit.