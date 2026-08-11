Merchandising items

Kärcher heeft mooie producten, niet alleen op het vlak van reiniging. Van speelgoed tot gereedschap - hier vindt u van alles wat uw dagelijks leven verrijkt, uw werk vergemakkelijkt - of gewoon leuk is!

Kärcher Kärcher voor Kids

Kärcher voor Kids

Niet alleen kleine kinderen zullen zich verheugen: Kärcher speelgoed en spelletjes voor binnen en buiten zorgen voor plezier voor het hele gezin.

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Kärcher Eten & drinken

Eten & drinken

Het smaakt goed: bij Kärcher vindt u ook kleine snoepjes, koffiekopjes en glazen - voor kantoor en eigen huis.

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Kärcher Kantoorartikelen

Kantoorartikelen

Schoon en netjes: Met Kärcher kantoorartikelen bent u perfect uitgerust voor elke taak. Uw werk wordt een genoegen.

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Kärcher Op reis

Op reis

Altijd populair: de praktische Kärcher reisartikelen. Om ervoor te zorgen dat u alles onder controle heeft - of het nu gaat om korte trips of lange reizen.

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Kärcher Gereedschap

Gereedschap

Kleine hulpmiddelen, een goede hulp: gereedschappenvan Kärcher dienen allerlei doeleinden en bieden oplossing bij de kleine klusjes van het dagelijks leven.

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Kärcher Kleding

Kleding

Geschikt te allen tijde en op alle plaatsen: Met de kleding van Kärcher geniet u van zowel geweldige stijl als hoge functionaliteit.

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Kärcher