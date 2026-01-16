Floor cleaner voor harde vloeren
Zou u graag een snellere en gemakkelijkere manier hebben om uw vloer schoon te maken? Of zou u de hele vloerreiniging in één keer willen doen, bij voorkeur zonder eerst te hoeven stofzuigen? Wij hebben voor elke klus een indrukwekkende oplossing – en de keuze is aan u. Zoekt u een wendbaar, lichtgewicht model? Dan is de FC 2-4 met verwisselbare accu de beste keuze. Wilt u echter een topmodel met diverse reinigingsmodi? Kies dan voor de FC 8 met zijn aantrekkelijke lcd-scherm en app-verbinding.
De FC 8 Smart Signature Line
De FC 8 Smart Signature Line maakt net zo gemakkelijk korte metten met de oude huisregel "Eerst stofzuigen, dan dweilen" en verwijdert alle soorten droog en nat vuil. De twee tegen elkaar in draaiende rollenparen gaan direct aan de slag en geven uw vloer in de helft van de tijd** weer zijn oude glans terug. Nu met aantrekkelijk lcd-scherm en app-verbinding: draag een selectie van tien reinigingsmodi, geoptimaliseerd voor verschillende vloertypen, over naar het apparaat of configureer aangepaste reinigingsmodi voor perfecte reinigingsresultaten.
Twee standaard reinigingsmodi en boostfunctie
De juiste instelling voor elk soort vuil. Twee standaard reinigingsmodi met verschillende watervolumes en rolsnelheden, en een boostfunctie voor hardnekkig vuil, zijn vooraf ingesteld op het apparaat. Zo kan elke vloer zacht en effectief worden gereinigd.
10 reinigingsmodi voor 10 vloertypen via de app
Pas het reinigingsproces aan uw individuele behoeften aan. Met de app kunt u uw keuze uit tien reinigingsmodi permanent overzetten naar het apparaat – elk met een andere waterhoeveelheid en rolsnelheid voor verschillende vloertypen. Zo behaalt u altijd het beste reinigingsresultaat voor elke vloer.
25 mogelijke combinaties voor aangepaste reinigingsmodi
Stel uw eigen reinigingsmodi in door het watervolume en de rolsnelheid in vijf standen in te stellen en vind zo de optimale combinatie voor uw vloeren.
Stapsgewijze instructies en waarschuwingen
Instructies en waarschuwingen in de app en op het display begeleiden u perfect door het hele schoonmaakproces en geven handige tips.
Individuele instellingen
Personaliseer je gebruikerservaring zoals jij dat wilt. Handige instellingen zoals de batterij-indicator en een keuze uit 36 talen zijn aan te passen via het display op het apparaat zelf. Een gepersonaliseerde begroeting, de leds, de duur van de voorbevochtiging, de boostduur en de weergave van meldingen zijn via de app in te stellen.
Systeem updates
Als er nieuwe systeemupdates voor uw apparaat beschikbaar zijn, verschijnt er een melding in de app. U kunt de update zelfs via de app uitvoeren.
Voordelen die het verschil maken.
Gepatenteerde Kärcher-schraaptechnologie: 500 rolomwentelingen per minuut voor krachtige reiniging
Dankzij het innovatieve, gepatenteerde schrapen hebben Kärcher vloerreinigers helemaal geen zuigunit nodig. De rollen met zelfreinigende functie worden continu bevochtigd met schoon water en reinigen de vloer effectief met een toerental tot 500 toeren per minuut. Het vuile water wordt efficiënt afgeveegd en opgevangen in een aparte tank.
Vloeren schoongemaakt in 50% minder tijd**
Dankzij het gepatenteerde schrapen bereik je perfecte reinigingsresultaten met onze 2-in-1 vloerreinigers. Ze dweilen en nemen alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap op – zelfs in hoeken en randen. Ook haren worden betrouwbaar opgenomen door de geïntegreerde haarkammen.
Moeiteloos schoonmaken met hovertechnologie
Ervaar het gemak van schoonmaken met de hovertechnologie in de FC 7 en FC 8. Vier tegengesteld draaiende rollen glijden soepel over uw vloeren en verwijderen moeiteloos vuil en stof. Door het hovereffect zweven de apparaten letterlijk boven de vloer, waardoor u minder kracht hoeft te zetten.
Het flexibele draaigewricht maakt manoeuvreren rond meubels en hoeken een fluitje van een cent.
Kan 180° worden neergelaten om gemakkelijk onder meubels te komen
Eindelijk een apparaat dat overal kan reinigen! Kärcher vloerreinigers bereiken moeiteloos elke hoek. Dankzij hun slanke ontwerp kunnen ze 180° draaien en glijden ze gemakkelijk onder meubels door, waardoor vuil en vlekken zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden verwijderd.
Zo stil kan schoonmaken zijn
Geen lawaai meer in huis! Dankzij de gepatenteerde schrapertechnologie werken Kärcher vloerreinigers zonder zuigventilator en reinigen ze toch krachtig en stil. Dit betekent dat u kunt schoonmaken terwijl uw kinderen slapen of spelen, en dat uw huisdieren zich niet hoeven te ergeren aan het lawaai van het schoonmaken.
De vloer is misschien hard, maar dat betekent niet dat het schoonmaken dat hoeft te zijn. Met een van onze vloerreinigers reinigt u alles moeiteloos. Deze zijn verkrijgbaar in handige alles-in-één-apparaten of in lichtgewicht modellen op accu.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Oppervlakteprestatie van ca. 230 m² per acculading
- Verwijdert alle soorten alledaags droog en nat vuil
- Dweilen + stofzuigen + grof vuil opnemen
- Tot 60 minuten accuduur
- Geschikt voor alle harde vloeren + 2 reinigingsmodi + boostmodus + een willekeurig aantal extra reinigingsmodi via de app
- Perfecte reiniging van hoeken en randen
- Inclusief 4 rollen + 1 multifunctionele vloerreiniger
- Uitzonderlijk glad dankzij tegengesteld draaiende rollen
- Aandrijftechnologie met 4 rollen
- Vloerkop met geïntegreerde leds
- Aantrekkelijk lcd-scherm en app-verbinding
- System!Clean zelfreinigende functie met 400 rolomwentelingen per minuut
FC 7 CORDLESS
Oppervlakteprestatie van ca. 175 m² per acculading
- Verwijdert alle soorten alledaags droog en nat vuil
- Dweilen + stofzuigen + grof vuil
- Tot 45 minuten accuduur
- Geschikt voor alle harde vloeren + 2 reinigingsstanden + booststand
- Perfecte reiniging van hoeken en randen
- Inclusief 4 rollen + 1 multifunctionele vloerreiniger
- Uitzonderlijk soepel dankzij tegengesteld draaiende rollen
- Aandrijftechnologie met 4 rollen
- System!Clean zelfreinigende functie met 400 rolomwentelingen per minuut
FC 4-4 BATTERY SET
Oppervlakteprestatie van ca. 90 m² per batterijlading
- Verwijdert alle soorten alledaags droog en nat vuil
- Dweilen + stofzuigen + grof vuil opnemen
- Tot 30 minuten batterijduur en onbeperkte gebruiksduur bij aankoop van extra verwisselbare batterijen
- Geschikt voor alle harde vloeren + 2 reinigingsmodi
- Perfecte reiniging van hoeken en randen
- Inclusief 2 rollen + 1 multifunctionele vloerreiniger
+ 2 verwisselbare batterijen van 4 V
- System!Clean zelfreinigende functie met 400 rolomwentelingen per minuut
FC 2-4 BATTERY SET
Oppervlakteprestatie van ca. 70 m² per acculading
- Verwijdert alle soorten droog en nat vuil, dagelijks gebruik
- Dweilen + stofzuigen + grof vuil opnemen
- Tot 20 minuten batterijduur en onbeperkte gebruiksduur bij aankoop van extra verwisselbare batterijen
- Geschikt voor alle harde vloeren
- Geoptimaliseerde reiniging van hoeken en randen
- Inclusief 1 rol + 1 multifunctionele vloerreiniger + verwisselbare 4V-batterij
FCV 4
Oppervlakteprestatie van ca. 200 m² per acculading
- Vier reinigingsmodi: Droogmodus, Advanced!Power-modus, Auto-modus met Dynamic!Control vuilsensor, Stair!Assist trapmodus
- Krachtige BLDC-motor
- Effective System!Clean zelfreinigend en Pure!Roll rol wasbaar op 60 °C
FCV 3
Oppervlakteprestatie van ca. 130 m² per acculading
- Drie reinigingsmodi: Standaardmodus, Droogmodus, Geavanceerde modus! Powermodus
- Effectief systeem! Zelfreinigend
FCV 2
Oppervlakteprestatie van ca. 110 m² per acculading
- Twee reinigingsmodi: Standaardmodus, Droogmodus
- Effectief systeem! Schone zelfreiniging
Voordelen van onze nieuwe FCV range
3-in-1 Xtra!Clean: maximaal schoon, minimale inspanning
Met de vloerreiniger bespaar je tijd en moeite – dankzij de 3-in-1 Xtra!Clean-functie. Dweilen, stofzuigen en drogen: de innovatieve 3-in-1-technologie zorgt voor een grondige reiniging van alle soorten vloeren, zelfs tapijten. Hardnekkig vuil en grote hoeveelheden vloeistoffen verdwijnen in een handomdraai terwijl je ook nog eens 50 procent tijd bespaart. Zo hou je meer tijd over voor de dingen die er echt toe doen.
Hygiënische reiniging dankzij Hygienic!Spin-technologie
Geniet van een volledig hygiënisch huis: de ultieme Hygienic!Spin-technologie van de Kärcher FCV vloerreinigers verwijdert met max. 500 roller-rotaties per minuut tot 99 procent van de bacteriën** (in laboratorium getest) en zorgt met het 2-tanksysteem voor een permanente bevochtiging met schoon water. Niet uitsmeren, geen vuil opnieuw verspreiden – alleen stralend schone vloeren.
** Op basis van tests door een onafhankelijk testlaboratorium.
Dynamic!Control – de intelligente vuilsensor
Onze FCV 4 vloerreiniger denkt met je mee: de slimme vuilsensor detecteert automatisch de mate van vervuiling en past zowel de zuigkracht als de hoeveelheid water optimaal aan. Zo krijg je altijd een perfect reinigingsresultaat – zonder handmatige aanpassingen. En middels het grote 3,2-inch Vision!Clean-display hou je altijd overzicht: of het nu gaat om de resterende looptijd, de reinigingsmodus of de status van het systeem – alle belangrijke informatie is in één oogopslag zichtbaar.
Universeel inzetbaar voor alle vloeren – ook tapijt
Van kwetsbaar parket en natuurstenen vloertegels tot tapijt (in tegenstelling tot onze FC modellen) – onze FCV vloerreinigers zijn geschikt voor alle soorten vloeren en nemen ook grote hoeveelheden vloeistoffen moeiteloos op. Of het nu gaat om gemorste koffie of opgedroogde vlekken, je vloer is ineens weer brandschoon.
Advanced!Power-modus – maximale reinigingsprestaties
Met een tot 100 procent hogere zuigkracht en 20 procent meer waterafgifte dan in de automatische modus of de standaardmodus verwijdert de Advanced!Power-modus moeiteloos zelfs hardnekkig, opgedroogd vuil. Dankzij deze krachtige technologie drogen de vloeren in een handomdraai en zijn ze snel weer beloopbaar.
Slimme Stair!Assist trappenmodus
Met de slimme Stair!Assist-trappenmodus wordt het schoonmaken van trappen en moeilijk bereikbare plaatsen kinderspel. Dankzij optimale voorinstellingen reinigt de FCV 4 met de intelligente Auto-Start-Stop-functie zonder enige moeite, ongeachte in welke positie je hem houdt en zelfs onder een hoek van 90°. Voor maximale flexibiliteit en hygiëne daar waar dat het hardst nodig is.
System!Clean zelfreiniging
De effectieve zelfreinigingsfunctie met maximaal 550 roller-rotaties per minuut, zorgt voor een snelle en comfortabele reiniging – zonder in contact te komen met het vuil. Tegelijkertijd zorgt de praktische opbergmogelijkheid van het apparaat en de accessoires voor een ruimtebesparende opslag, terwijl de accu handig opgeladen wordt.
Pure!Roll: hygiëne ontmoet duurzaamheid
Maximaal schoon met minimale inspanning: de FCV 4 Pure!Roll-rolborstel kan eenvoudig in de wasmachine op 60 °C gewassen worden. Zo zorg je voor langdurige hygiënische frisheid en denk je aan het milieu én je portemonnee.
Duo!Pure filtersysteem: schone lucht, perfecte prestaties
Het meerfasige filtersysteem van de Kärcher FCV vloerreiniger biedt een betrouwbare bescherming van de motor tegen vocht en de uitstekende filtering - met zeer efficiënt vlakfilter - vangt ook de kleinste deeltjes in de lucht effectief af. Vooral in de droogmodus zorgt dit systeem voor een optimale 'luchtfiltratie' en een gezond binnenklimaat.
BLDC-motor: krachtig, stil en duurzaam
Dankzij de nieuwste borstelloze motortechnologie biedt de FCV 4 vloerreiniger een bijzonder lange levensduur, een hogere energie-efficiëntie en een aangenaam stille werking – perfect voor dagelijks gebruik.
Efficiënte Comfort!Cell Li-Ion accu: langere gebruiksduur, duurzame performance
Met een gebruiksduur van max. 45 min. kun je zelfs grote oppervlakken moeiteloos schoonmaken. En als er onderhoud uitgevoerd moet worden, dan is de accu van onze vloerreiniger eenvoudig te vervangen. Dit zorgt voor een langere levensduur en minder elektronisch afval.
Reinigingsmiddel en toebehoren
Met het accessoires-programma voor Kärcher Floor Cleaners kan je de reiniging en verzorging van je vloeren perfect afstemmen op wat op dat moment nodig is. De vloerreiniger Universeel is uitstekend geschikt voor elke harde vloer, terwijl speciale reinigingsmiddelen voor bijvoorbeeld houten en natuurstenen vloeren voor extra onderhoud en bescherming zorgen.
*De Kärcher Floor Cleaners behalen een tot wel 20% betere reinigingsprestatie in vergelijking met een gewone vloerwisser met overtrek in de testcategorie 'wissen'. Op basis van de gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilopname en reiniging langs de randen.
**De FC 7 Cordless levert tot wel 50% tijdsbesparing, omdat harde vloeren, bij gewoon vuil in het huishouden, in één stap gereinigd kunnen worden en stofzuigen voor het dweilen kan vervallen.
***De FC 7 Cordless (verbruik 0,4 l) bespaart tot 90 procent water tijdens het schoonmaken van een vloeroppervlak van 60 m², in vergelijking met een gewone mop en emmer gevuld met 5 liter water (verbruik: 5,0 l).