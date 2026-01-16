Floor cleaner voor harde vloeren

Moeiteloos schoonmaken met hovertechnologie

Ervaar het gemak van schoonmaken met de hovertechnologie in de FC 7 en FC 8. Vier tegengesteld draaiende rollen glijden soepel over uw vloeren en verwijderen moeiteloos vuil en stof. Door het hovereffect zweven de apparaten letterlijk boven de vloer, waardoor u minder kracht hoeft te zetten.

Het flexibele draaigewricht maakt manoeuvreren rond meubels en hoeken een fluitje van een cent.