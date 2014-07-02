Stoomreinigers & stoomzuigers
Hygiënische reiniging zonder reinigingsmiddelen De Kärcher stoomreinigers en stoomzuiges reinigen economisch en hygiënisch - zonder chemische producten. Het brede aanbod aan toebehoren maakt deze machines geschikt voor divers gebruik op alle harde vloeren, glas en betegelde oppervlakken. armaturen en textieloppervlakken kunnen ook grondig gereinigd worden.
Stoomreinigers
Hygiënisch, kostenbesparend en milieuvriendelijk: de Kärcher stoomreinigers reinigen alle harde oppervlakken zonder chemische reinigingsmiddelen.
Stoomzuigers
De Kärcher stoomzuigers zijn voorzien van een hoog bedieningscomfort en effectieve reinigingspresentaties op alle harde ondergronden. Het uitgebreide assortiment aan toebehoren zorgt voor een gerichte reiniging.