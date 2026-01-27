Grondige en hygiënische reiniging met professionele stoomreinigers en stoomzuigers

Bij het reinigen van muren, vloeren of meubels kunnen ziektekiemen, bacteriën en virussen effectief worden bestreden met professionele stoomreinigers. De stoom komt in zeer fijne druppels uit het mondstuk en, afhankelijk van het type apparaat, bij een temperatuur van ongeveer 100 ° C en een maximale druk tot 8 bar. De snelheid is ongeveer 170 km/u. Daarom bereikt de stoom alle scheuren of rubberen plooien waar borstels of doeken nauwelijks kunnen komen. Op deze manier kunnen moeilijk bereikbare plekken hygiënisch en grondig worden gereinigd.

Bij correct gebruik verwijderen professionele Kärcher stoomreinigers SV(G) tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of influenza, en 99,999% van de gewone huishoudelijke bacteriën** van harde oppervlakken. Doordat ontsmettingsmiddelen tegenwoordig voornamelijk voorbehouden zijn voor poliklinische en intramurale zorg, kunnen stoomreinigers een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene hygiëne bij commercieel en industrieel gebruik.

*Tests hebben aangetoond dat bij intensieve reiniging op een bepaalde plek (spot cleaning) van 30 sec., op het maximale stoomniveau en direct contact met het te reinigen oppervlak, met de Kärcher stoomreiniger 99,999% van de omhulde virussen zoals coronavirus of influenza (exclusief het hepatitis-B-virus) kunnen worden verwijderd van veelvoorkomende, gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus)