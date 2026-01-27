STOOMZUIGERS
De Kärcher stoomzuigers zijn voorzien van een hoog bedieningscomfort en effectieve reinigingspresentaties op alle harde ondergronden. Het uitgebreide assortiment aan toebehoren zorgt voor een gerichte reiniging.
Grondige en hygiënische reiniging met professionele stoomreinigers en stoomzuigers
Bij het reinigen van muren, vloeren of meubels kunnen ziektekiemen, bacteriën en virussen effectief worden bestreden met professionele stoomreinigers. De stoom komt in zeer fijne druppels uit het mondstuk en, afhankelijk van het type apparaat, bij een temperatuur van ongeveer 100 ° C en een maximale druk tot 8 bar. De snelheid is ongeveer 170 km/u. Daarom bereikt de stoom alle scheuren of rubberen plooien waar borstels of doeken nauwelijks kunnen komen. Op deze manier kunnen moeilijk bereikbare plekken hygiënisch en grondig worden gereinigd.
Bij correct gebruik verwijderen professionele Kärcher stoomreinigers SV(G) tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of influenza, en 99,999% van de gewone huishoudelijke bacteriën** van harde oppervlakken. Doordat ontsmettingsmiddelen tegenwoordig voornamelijk voorbehouden zijn voor poliklinische en intramurale zorg, kunnen stoomreinigers een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene hygiëne bij commercieel en industrieel gebruik.
*Tests hebben aangetoond dat bij intensieve reiniging op een bepaalde plek (spot cleaning) van 30 sec., op het maximale stoomniveau en direct contact met het te reinigen oppervlak, met de Kärcher stoomreiniger 99,999% van de omhulde virussen zoals coronavirus of influenza (exclusief het hepatitis-B-virus) kunnen worden verwijderd van veelvoorkomende, gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus)
**Bij grondige reiniging met een professionele Kärcher stoomreiniger SG (V) worden 99,999% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën gedood op gladde harde huishoudoppervlakken en bij een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij een max. stoomniveau en direct contact met het te reinigen stoomniveau (volgens EN 16615: 2015-06, PVC-vloer, testkiemen: Enterococcus hirae ATCC 10541).
Voldoen aan de strengste normen en eisen
Kärcher SGV stoomzuigers zijn perfect voor het grondig en hygienisch verwijderen van hardnekkig vuil. In veel gevallen kunnen ze zelfs zonder reinigingsmiddelen eersteklas reinigingsresultaten behalen. Op harde vloeren, RVS oppervlakken, armaturen, keukenapparatuur, industriële systemen en bij glasreiniging. Als het op duurzaamheid aankomt, slaat de SGV 8/5 een nieuwe weg in. Innovatieve zelfreiniging verwijdert op betrouwbare wijze afzettingen in de machine zelf, waardoor de levensduur van de stoomstofzuiger wordt verlengd.
- Eenvoudige bediening
De stoomzuigers zijn eenvoudig te bedienen. Het gebruik van een SGV stoomzuiger is intuïtief, zonder noodzaak voor speciale training.
- Alles bij de hand en beschermd
De hoogwaardige accessoires zijn in of op de machine geïntegreerd, beschermd tegen verlies en vuil, goed georganiseerd en altijd binnen handbereik. Ventilatiesleuven in de kap zorgen ervoor dat de accessoires na gebruik goed kunnen drogen.
- Alle programma's overzichtelijk weergegeven
De ergonomische duwbeugel en het perfect geplaatste EASY bedieningspaneel maken het werken met Kärcher SGV stoomzuigers eenvoudig en comfortabel. De programma's kunnen voor elke toepassing afzonderlijk worden geselecteerd.
- Snel gevuld, eenvoudig geleegd
De tanks voor vers water en reinigingsmiddel zijn zeer toegankelijk en daardoor te bereiken voor het vullen en legen.
- Vuilwatertank
De vuilwatertank is in de zijkant van de machine geïntegreerd en kan heel gemakkelijk en snel met slechts één hand worden verwijderd.
- Eenvoudig te verplaatsen
Met hun grote wielen zijn Kärcher SGV-stoomstofzuigers makkelijk te verplaatsen en zijn eventuele hindernissen, zoals drempels of tredes, geen probleem.
- Zelfreinigend? Natuurlijk!
De zelfreinigende functie spoelt automatisch de binnenkant van de stoomzuiger na elk gebruik, wat de levensduur van de machine aanzienlijk kan verlengen.