Werkbeschermingskleding

Veiligheid in een nieuw jasje Veilig werken is nog nooit zo aantrekkelijk geweest! De nieuwe reeks van werkkleding en beschermingsmiddelen van Kärcher zet nieuwe maatstaven qua veiligheid en stijl. Het biedt niet alleen een betrouwbare bescherming tegen vuil, vocht, geluid en verwondingen, maar ook stijlvolle accenten.