Nu 3 jaar garantie

Indoor-apparaten: Niet Tevreden Geld Terug.

Als je in de actieperiode 1 januari 2026 t/m 31 december 2026, bij één van de deelnemende winkels, een deelnemend Kärcher indoor product aanschaft, dan kan je hem nu 30 dagen uitproberen. Voldoet het product niet helemaal aan de verwachtingen? Dan krijg je van ons gewoon het aankoopbedrag terug!