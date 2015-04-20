Acties Home & Garden
Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele acties met producten uit het Kärcher Home & Garden assortiment voor consumenten.
Hogedrukreinigers
Acties algemeen
Nu 3 jaar garantie
Op Home & Garden producten gekocht in onze webshop.
WEBSHOP DEALS
Regelmatig ruimen we ons magazijn op, bijvoorbeeld met apparaten die niet langer in het huidige assortiment zitten. Deze apparaten kun je voor een mooi prijsje in onze outlet corner kopen. De korting kan wel oplopen tot 60%!
Indoor-apparaten: Niet Tevreden Geld Terug.
Als je in de actieperiode 1 januari 2026 t/m 31 december 2026, bij één van de deelnemende winkels, een deelnemend Kärcher indoor product aanschaft, dan kan je hem nu 30 dagen uitproberen. Voldoet het product niet helemaal aan de verwachtingen? Dan krijg je van ons gewoon het aankoopbedrag terug!
2 Jaar gratis schoonmaken
Registreer de aankoop van je nieuwe FC(V) en ontvang een gratis accessoire-pakket waarmee je tot wel 2 jaar kunt schoonmaken.*
Ga snel naar de actiepagina voor de voorwaarden.
*Bij gemiddeld gebruik.
Nat- & droogzuigers
Signature Line
Signature Line garantieverlenging
Als speciaal voordeel bieden wij een garantieverlenging van één jaar op alle Signature Line-producten zodra u ze heeft geregistreerd.