Acties Home & Garden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele acties met producten uit het Kärcher Home & Garden assortiment voor consumenten. 

Hogedrukreinigers

hp

5 JAAR GARANTIE.

Nu 5 jaar garantie op alle hogedrukreinigers! 5 jaar garantie is immers 5 jaar onbezorgd werken met je Kärcher hogedrukreiniger. Wie wil dat nu niet?

Acties algemeen

webshop 3 jaar

Nu 3 jaar garantie

Op Home & Garden producten gekocht in onze webshop.

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WEBSHOP DEALS

Regelmatig ruimen we ons magazijn op, bijvoorbeeld met apparaten die niet langer in het huidige assortiment zitten. Deze apparaten kun je voor een mooi prijsje in onze outlet corner kopen. De korting kan wel oplopen tot 60%!

indoor

Indoor-apparaten: Niet Tevreden Geld Terug.

Als je in de actieperiode 1 januari 2026 t/m 31 december 2026, bij één van de deelnemende winkels, een deelnemend Kärcher indoor product aanschaft, dan kan je hem nu 30 dagen uitproberen. Voldoet het product niet helemaal aan de verwachtingen? Dan krijg je van ons gewoon het aankoopbedrag terug!

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2jaar gratis

2 Jaar gratis schoonmaken

Registreer de aankoop van je nieuwe FC(V) en ontvang een gratis accessoire-pakket waarmee je tot wel 2 jaar kunt schoonmaken.*

Ga snel naar de actiepagina voor de voorwaarden.

*Bij gemiddeld gebruik.

NAAR VOORWAARDEN

Nat- & droogzuigers

Signature Line

SC 5 SL

Signature Line garantieverlenging

Als speciaal voordeel bieden wij een garantieverlenging van één jaar op alle Signature Line-producten zodra u ze heeft geregistreerd.

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POMPEN

5 jaar garantie pompen 2016

5 jaar garantie pompen

Onbetwiste kwaliteit: 5 jaar garantie. Alleen bij Kärcher