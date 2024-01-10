EEN JAAR GARANTIEVERLENGING VOOR SIGNATURE LINE-APPARATEN

Signature Line FC 7

Garantieverlenging

Als speciaal voordeel bieden wij een garantieverlenging van één jaar op alle Signature Line-producten zodra je ze hebt geregistreerd. Je ontvangt een certificaat per e-mail. Bewaar dit document samen met je originele aankoopbewijs voor het geval van een eventueel garantiegeval. Let op: je kunt je product eenvoudig via de app registreren. Scan gewoon de QR-code op de verpakking of de verpakking of welkomstbrief van jouw product.

+1 year warranty

Let op: Om de garantieverlenging geldig te maken, moet de registratie binnen 4 weken na de aankoopdatum zijn voltooid.

    U treft het artikelnummer aan op het plaatje op uw apparaat. U kunt het nummer herkennen aan de volgende samenstelling: 1.xxx-xxx.0

    Dit kunt u vinden op het typeplaatje achter "S/N:"

    * verplicht veld