EEN JAAR GARANTIEVERLENGING VOOR SIGNATURE LINE-APPARATEN

Garantieverlenging

Als speciaal voordeel bieden wij een garantieverlenging van één jaar op alle Signature Line-producten zodra je ze hebt geregistreerd. Je ontvangt een certificaat per e-mail. Bewaar dit document samen met je originele aankoopbewijs voor het geval van een eventueel garantiegeval. Let op: je kunt je product eenvoudig via de app registreren. Scan gewoon de QR-code op de verpakking of de verpakking of welkomstbrief van jouw product.