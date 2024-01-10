De pionier Alfred Kärcher

Alfred Kärcher, de oprichter van ons bedrijf, was een gepassioneerd visionair en een echte pionier van WOW. Zijn naam staat synoniem voor innovatie en de hoogste kwaliteitsnormen. Ter ere van hem hebben we een nieuwe lijn hoogwaardige apparaten gecreëerd: de Signature Line. De signatuur onderstreept de geest van innovatie en kwaliteit die de apparaten uit de Signature Line tot de beste Kärcher-producten in hun categorie maakt.