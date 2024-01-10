Signature line
De oorsprong van WOW. Alleen de beste en meest innovatieve producten in de indoorcategorieën dragen de handtekening van Alfred Kärcher en maken deel uit van de Signature Line*.
De pionier Alfred Kärcher
Alfred Kärcher, de oprichter van ons bedrijf, was een gepassioneerd visionair en een echte pionier van WOW. Zijn naam staat synoniem voor innovatie en de hoogste kwaliteitsnormen. Ter ere van hem hebben we een nieuwe lijn hoogwaardige apparaten gecreëerd: de Signature Line. De signatuur onderstreept de geest van innovatie en kwaliteit die de apparaten uit de Signature Line tot de beste Kärcher-producten in hun categorie maakt.
Kies het beste
Was het beste maar altijd zo gemakkelijk te vinden. Bij ons herken je de krachtigste, innovatieve indoorproducten aan de hoogwaardige verpakking en uiteraard aan de originele handtekening van Alfred Kärcher. De high-end apparaten uit de Signature Line worden geleverd met een nog uitgebreidere uitrusting dan onze andere producten en bevatten soms exclusieve accessoires die alleen voor deze producten verkrijgbaar zijn.
Garantieverlenging
Als u uw Signature Line-apparaat registreert in de Home & Garden App, profiteert u van een extra jaar garantie. De app helpt niet alleen bij de montage, maar begeleidt u ook bij de eerste inbedrijfstelling, geeft tips voor de beste schoonmaakresultaten en nog veel meer.To Extended Warranty
Onze Signature Line Producten
*Assortiment alleen verkrijgbaar bij geselecteerde retailers.