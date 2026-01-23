Stofzuigers
Kärcher stofzuigers combineren een hoge zuigkracht met wendbaarheid en flexibiliteit. Of het nu gaat om mensen met een allergie, alleenstaanden, huisdierenbezitters of gezinnen: Kärcher heeft voor elke behoefte de juiste stofzuiger. met of zonder snoer, met of zonder zak. Zelfs met waterfilter voor mensen die gevoelig zijn voor allergieën.
De accu-stofzuigers VC 7 Cordless yourMax, VC 6 Cordless ourFamily en VC 4 Cordless myHome
Innovatieve stofsensor technologie
De VC 7 Cordless yourMax maakt stofzuigen nog efficiënter en makkelijker. De innovatieve stofsensor zorgt voor automatische stofdetectie en vermogensregeling. Hij past de zuigkracht dus direct en automatisch aan op de mate van vervuiling. Ligt er ergens een hoopje zand, dan zuigt ie op dat stuk van de vloer even wat harder. Zo ben je altijd verzekerd van perfecte resultaten, zonder in te leveren op de accuduur!
Intelligente stroomaanpassing zorgt namelijk voor een efficiënt gebruik van de accuduur tot 60 minuten. Makkelijker of handiger wordt stofzuigen niet!
Draadloze vrijheid met een lithium-ion accu
De draadloze accustofzuigers scoren met maximale bewegingsvrijheid, krachtige zuigkracht en een comfortabel gewicht. De krachtige accu's garanderen een grondige reiniging tot in de laatste hoek. En met het brede pakket aan accessoires zijn de draadloze stofzuigers nog veelzijdiger.
Eenvoudig in gebruik
Afhankelijk van de toepassing kunnen de prestaties snel en eenvoudig worden aangepast aan de eisen. Dankzij de praktische vergrendelknop hoeft de aan/uit-knop niet permanent ingedrukt te worden en is de boost-modus ideaal voor intensief schoonmaken.
Actief vloermondstuk
Optimale vuilopname door een gemotoriseerde borstel, hoge wendbaarheid en zeer flexibel voor het zuigen onder meubels. Met een actieve vloerzuigmond, geschikt voor zowel harde vloeren als tapijten.
Met de extra LED-verlichting op het vloermondstuk van de VC 7 Cordless yourMax en de VC 6 Cordless wordt het vuil zichtbaar gemaakt en is een betrouwbare vuilopname gegarandeerd. Zelfs in donkere hoekjes.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
Slimme aansluitmogelijkheden voor een groot aantal accessoires die de accu-stofzuigers nog veelzijdiger maken.
Doordacht filtersysteem
Het 3-traps filtersysteem, bestaande uit cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters* (VC 7 Cordless yourMax en VC 6 Cordless), zorgt voor een bijzonder schone afvoerlucht.
De filters zijn eenvoudig te reinigen en te vervangen, waardoor de levensduur van de stofzuiger wordt verlengd.
* EN 1822:1998
Stofcontainer met 1 klik legen
Met een druk op de knop kan het vuil eenvoudig en hygiënisch worden afgevoerd zonder in contact te komen met vuil.
Praktische muurbeugel
Dankzij de wandhouder kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen en is het altijd klaar voor gebruik. De wandhouder van de VC 7 Cordless yourMax en VC 6 Cordless ourFamily kan ook worden gebruikt voor comfortabel opladen.
VC 7 Cordless yourMax
Maak van stofzuigen een geweldige schoonmaakervaring: de VC 7 Cordless yourMax overtuigt door zijn geavanceerde technologie en uitgebreide uitrusting en is ook nog eens zeer gebruiksvriendelijk. De innovatieve stofsensor detecteert het vuil, past de zuigkracht daarop aan en zorgt voor een efficiënt gebruik van de accuduur tot 60 minuten.
De krachtige BLDC-motor van 350 watt en de accuspanning van 25,2 V maken het stofzuigen een stuk gemakkelijker. De boost-functie garandeert maximale zuigkracht met één druk op de knop. Andere voordelen zijn onder meer het gemakkelijke in 1-klik-legen van de stofcontainer, het ergonomische ontwerp voor het reinigen van zelfs moeilijk bereikbare plaatsen en de LED-lampjes op de actieve (met roterende borstel) vloermond, die het stof beter zichtbaar maken. Het schoonmaken van het filter kan niet eenvoudiger dankzij de meegeleverde tool en vervangfilter. Dankzij de verschillende mondstukken is schoonmaken op elke locatie een fluitje van een cent: het kierenmondstuk verwijdert vuil uit hoeken en gaten, het 2-in-1 mondstuk is het perfecte hulpmiddel voor het reinigen van meubels en stoffering en de zachte borstel is geschikt voor het reinigen van zelfs delicate oppervlakken. Andere handige features zijn de accustatusindicator en de muurbeugel met oplaadfunctie.
VC 6 Cordless ourFamily
Zo eenvoudig kan schoonmaken zijn: met de VC 6 Cordless ourFamily draadloze stofzuiger wordt stofzuigen een echte schoonmaakervaring. 1-klik legen van het stofreservoir, boost-functie, ergonomisch ontwerp voor reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk, die het stof beter zichtbaar maakt en een betrouwbare vuilopname garandeert, behoren tot de vele intelligente functies.
Verdere voordelen zijn de lange accuduur van 50 minuten, het aangename volume, de aparte filterreinigingstool en een duidelijke accustatusweergave die op elk moment de accustatus en bijbehorende berichten laat zien.
VC 4 Corldess myHome
Maximale bewegingsvrijheid ontmoet maximaal comfort: de accustofzuiger VC 4 Cordless myHome met een looptijd tot 30 minuten bespaart je het gesleep met een grote stofzuiger. Met de vele intelligente functies wordt stofzuigen een belevenis: 1-klik legen van de stofbak, boost-functie, comfortabel volume, ergonomisch design en een actief vloermondstuk dat een betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten garandeert.
Zakstofzuiger
VC 2
De compacte sledestofzuiger VC 2 van Kärcher is ideaal voor gebruik in appartementen of kleinere huizen. Het kan ruimtebesparend worden opgeborgen en biedt uiterst betrouwbare reinigingsresultaten. Bovendien overtuigt de VC 2 met talrijke comfortfuncties zoals de automatische kabelopwikkeling, die de kabel na gebruik snel oprolt, de inklapbare handgreep, die zorgt voor comfortabel transport (bijv. wanneer je meerdere keren de trap moet nemen), de traploze vermogensregeling op het apparaat en het opbergvak voor accessoires. En de premium-versie bevat ook een parketmondstuk voor een zachte reiniging van parket en harde vloeren.
Zaktechnologie
Kärcher stofzuigers met stofzak zijn bijzonder hygiënisch, omdat het opgezogen vuil en stof betrouwbaar in de zak wordt opgevangen. Als de zak vol is, kan deze snel van het apparaat worden verwijderd en worden weggegooid zonder in contact te komen met het vuil. Een groot voordeel dat niet alleen door mensen met een allergie wordt gewaardeerd.
Automatisch oprollen van de kabel
Na gebruik, kan de kabel snel en eenvoudig worden opgerold.
Inklapbare draagbreugel
Door de inklapbare draagbeugel is de stofzuiger gemakkelijk mee te nemen, zelfs trappen op en af.
Traploos instelbare vermogensregeling op het apparaat
Adaptief vermogen: de zuigkracht van het apparaat is naar wens in te stellen op elk gewenst niveau.
Opbergvak voor accessoires
De accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen, zodat ze altijd binnen handbereik zijn.
Stofzuigers zonder zak
VC 3
De nieuwe VC 3 zakloze multicycloon stofzuiger van Kärcher is door zijn compacte formaat perfect voor appartementen en kleinere woningen. Hij maakt niet alleen harde vloeren en tapijten schoon, maar dankzij het spleetmondstuk en de zachte afstofborstel produceert hij zelfs in nauwe spleten en op delicate oppervlakken geweldige resultaten.
Andere voordelen zijn het HEPA-hygiënefilter, dat het fijnste vuil zoals pollen of andere allergieveroorzakende deeltjes betrouwbaar filtert, en de praktische parkeerstand. Voor de zachte reiniging van parket en harde vloeren wordt bij het Premium-model ook een parketmondstuk meegeleverd.
Multi-cycloontechnologie
De stofzuigers van Kärcher met multi-cycloontechnologie vangen het vuil niet op in filterzakken maar in een transparante afvalcontainer. Dit bespaart niet alleen het ongemak van het kopen en plaatsen van stofzakken, maar je ziet ook in één oogopslag wanneer de container geleegd moet worden.
Parkeerstand
Door de handige parkeerstand parkeer je het apparaat snel en veilig tijdens werkonderbrekingen.
Transparente afvalcontainer
De afvalcontainer laat niet alleen zien wanneer hij geleegd moet worden, de inhoud is ook in een mum van tijd weggegooid.
Automatische kabeloproller
Na gebruik kan de kabel snel en eenvoudig worden opgerold.
Afneembaar vloermondstuk
Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een optimale reiniging in elk deel van het huis.
Handzame kruimeldief
Klein maar krachtig. Voor de alledaagse klusjes.
Vuil maakt geen schijn van kans tegen onze krachtige kruimeldief: de CVH 2 is licht, compact, gemakkelijk te hanteren en bijzonder geschikt als uw betrouwbare hulpmiddel voor de dagelijkse reiniging in uw keuken, woonkamer, slaapkamer en auto.
Muesli onder de tafel? Kattenbakvulling in de badkamer? Hardnekkig vuil op tapijten? HJe hebt het zo verwijderd met deze kleine krachtpatser. De oplaadbare kruimeldief combineert een compact ontwerp en krachtige prestaties, waardoor grotere kruimels kunnen worden opgezogen - overal, altijd en met maximale mobiliteit.
Efficient filtersysteem
Perfecte vuilvanger: dankzij het voorfilter, een fijn metalen gaas, houdt het tweetraps filtersysteem grotere stofdeeltjes effectief vast. Een bijzonder kenmerk is het HEPA 12-hygiënefilter (EN 1822:1998), dat voor schone afvoerlucht zorgt, zelfs de fijnste deeltjes met succes opvangt en bovendien eenvoudig kan worden gereinigd en vervangen. Dit verlengt de levensduur van de kruimelzuiger nog verder.
Interieur van je auto schoonmaken
Eenvoudige bediening ontmoet sterke zuigkracht: de batterij-aangedreven handstofzuiger reinigt oppervlakken, dashboards, autostoelen en tapijten, evenals moeilijk bereikbare plaatsen in een mum van tijd - herstelt het interieur van uw auto in zijn oude glorie.
2-in-1 spleetmondstuk
Van boekenplanken en computertoetsenborden tot voegen en spleten: het spleetmondstuk is bijzonder geschikt voor gevoelige oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Eenvoudig te reinigen
Afdraaien, filter verwijderen en leegmaken: de kunststof afvalbak kan eenvoudig worden verwijderd en in schoon water worden afgespoeld.
Premium functie: Praktisch laadstation*
Stijlvol opbergen, efficiënt opladen. Gebruik het compacte, moderne station om de kruimelzuiger ruimtebesparend op te bergen en op te laden. Hierdoor is het apparaat binnen handbereik en op elk moment klaar voor gebruik.
* Verkrijgbaar in wit op de premium-versie.
Stofzuiger met waterfilter
DS 6
De DS 6 stofzuiger met waterfilter garandeert niet alleen schone vloeren, maar zorgt ook voor frissere afvoerlucht die tot 99,5% stofvrij is. Dit verbetert merkbaar de lucht en daarmee het binnenklimaat. Goed voor iedereen - niet alleen voor mensen met allergieën.
Hoe de stofzuiger met een waterfilter werkt
In tegenstelling tot conventionele stofzuigers met filterzakken, werkt de DS 6 Waterfilter met de natuurlijke kracht van water. Door de sterke zuigkracht wordt het water in het filter met hoge snelheid rondgewerveld. Het aangezogen vuil wordt met deze watervortex zeer efficiënt uit de lucht gefilterd en direct in het waterbad gebonden. Het resultaat is een extreem frisse en ongebruikelijke afvoerlucht die ook geschikt is voor mensen met allergieën. Omdat er geen filterzak meer is waarin allergenen zich kunnen vermenigvuldigen, en de mijtenuitscheidingen na gebruik met het water worden geleegd. Een ander voordeel voor mensen met een allergie is dat er geen stof meer opdwarrelt bij het legen.
- Effectieve hoofdfiltratie in het transparante waterfilter. Al het grove vuil wordt er veilig in opgevangen. Niets kan meer ontsnappen en de zuigkracht blijft behouden.
- Het tussenfilter is uitwasbaar en daardoor duurzaam. Het filtert de kleine zwevende deeltjes uit de gecondenseerde vochtige lucht.
- Het speciale HEPA 12-Filter houdt 99,5% van de pollen, schimmelsporen, bacteriën en de uitscheidingen van mijten tegen.
Krachtige waterfilter
Het waterfilter zorgt er niet alleen voor dat de uitgeblazen lucht bijzonder schoon is, maar is dankzij het praktische ontwerp ook gemakkelijk te legen en schoon te houden.
Variabele telescopische zuigbuis
De variabele telescopische zuigbuis kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker, voor extra comfort tijdens het stofzuigen.
Automatische kabelopwinder
Na gebruik kan het snoer snel en eenvoudig worden opgerold.
Praktische parkeerpositie
Het apparaat kan snel en gemakkelijk worden geparkeerd tijdens een pauze van het werk.
Eenvoudige reiniging
Het uitneembare waterfilter is eenvoudig te vullen en schoon te maken.
Parkeerpositie voor verticale opslag
De DS 6 kan ook verticaal worden opgeborgen om ruimte te besparen.
Praktische opbergruimte voor accessoires
Alle accessoires kunnen netjes binnen handbereik worden opgeborgen in het accessoirevak.
Ergonomische draagbeugel
De ergonomische draagbeugel van de DS 6 maakt het gemakkelijk om van de ene plaats naar de andere te transporteren.
Wasbaar tussenfilter
Uitwasbaar tussenfilter voor een lange levensduur en optimale reinigingsresultaten.