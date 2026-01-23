Stofzuigers

Innovatieve stofsensor technologie

De VC 7 Cordless yourMax maakt stofzuigen nog efficiënter en makkelijker. De innovatieve stofsensor zorgt voor automatische stofdetectie en vermogensregeling. Hij past de zuigkracht dus direct en automatisch aan op de mate van vervuiling. Ligt er ergens een hoopje zand, dan zuigt ie op dat stuk van de vloer even wat harder. Zo ben je altijd verzekerd van perfecte resultaten, zonder in te leveren op de accuduur!

Intelligente stroomaanpassing zorgt namelijk voor een efficiënt gebruik van de accuduur tot 60 minuten. Makkelijker of handiger wordt stofzuigen niet!