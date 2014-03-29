Dweil-/zuigrobot
De dweil-/zuigrobots zijn rond en plat en bewegen zich stilletjes door de woonruimtes. Vastbesloten en obstakels vermijdend vervolgen de robots systematisch hun route. Een hele zorg minder voor de bewoners, want de dweil-/zuigrobots van Kärcher nemen het schoonhouden van de vloer helemaal over. Harde vloeren en laagpolige tapijten worden geheel autonoom gereinigd. Onze dweilrobot is zeer geschikt voor een grondige natte reiniging en dan speciaal op harde vloeren, terwijl de dweil-/zuigrobot met zijn gecombineerde functie bijzonder geschikt is voor huishoudens die ook veel tapijten hebben, omdat hij zowel kan stofzuigen als dweilen.
Onze dweil-/zuigrobots
YOU DO YOU. WHILE THE RCF 3 BRINGS BACK THE WOW FOR YOU.
Love is in the air. Dus waarom tijd besteden aan het schoonmaken van de vloer? Want dat is precies wat de RCF 3 te bieden heeft: autonoom met passie harde vloeren dweilen. Hij presteert beter dan vele andere robots dankzij de Kärcher-rolborsteltechniek en een constante aanvoer van schoonwater. Dit betekent dat de RCF 3 alle harde vloeren vlekkeloos schoon houdt. Zo krijg jij meer tijd voor de mooie dingen in het leven.
Moeten huisdieren buiten blijven? Absoluut niet, zeker niet bij jou. Want de RCF 3 laat elke pootafdruk van de viervoeters moeiteloos verdwijnen. Dankzij de unieke rolborsteltechniek met een roterende borstel die continu met schoon water wordt bevochtigd, neemt de dweilrobot moeiteloos zowel het natte als droge vuil op. Klinkt spannend. Maar het werkt echt heel goed.
Hoeveel belandt er elke dag eigenlijk op de grond in plaats van in de kindermondjes? Heel veel. Maar waarom moeite doen als de RCF 3 het ook voor je kan doen? Welkom bij een stressvrij schoon! Met zijn innovatieve rolborsteltechniek en constante schoonwatertoevoer verwijdert de RCF3 dweilrobot moeiteloos nagenoeg al het vuil - en wordt het opruimen na de kleintjes geen energievreter.
Highlights
Robot, Cloud & App: 3 onderdelen, één uniform systeem
De dweil-/zuigrobots van Kärcher zijn voorzien van talrijke functies en configuratiemogelijkheden - maar tegelijk eenvoudig in gebruik. De combinatie van robot, cloud en bediening via de app op je mobieltje - vormt een optimale basis voor het beste schoonmaakresultaat. Gebruik de instellingsmogelijkheden van de timerfunctie en de reinigingsprogramma's voor het aanpassen aan je eigen schoonmaakbehoeften. En als er beveiligingsupdates of verbeteringen in de functionaliteit van de robot zijn, dan krijg je automatisch een melding in de app. Ontdek nu onze autonome schoonmaakoplossingen voor alle dag en vind tijd voor de mooie dingen in het leven.
De toekomst is nu: autonoom reinigen
Terwijl je onderweg bent, start je onze topklasse dweil-/zuigrobots simpel via de mobiele app - als je dan later thuiskomt is je huis weer schoon. Onze robotserie biedt indrukwekkende prestaties en innovatie technologie. Met behulp van hightech-LiDAR-lasernavigatie maken onze robots eerst een plattegrond van je woning. Daarna, tijdens de reinigingsroute, weten ze dankzij de nauwkeurige sensoren altijd precies waar ze zijn, hoe ze om de objecten in de kamer heen moeten rijden of waar ze een trap moeten vermijden. Onze RCV-serie stofzuigt en dweilt en biedt een allesomvattende schoonmaakoplossing. Tapijten worden grondig schoongemaakt in de stofzuigmodus, terwijl de robot ze vakkundig vermijdt in de dweilstand. Daarnaast hebben we speciaal voor harde vloeren de RCF 3 ontwikkeld, die een grondige natreiniging mogelijk maakt met zijn unieke rolborstel-reinigingsmethode. Met de intelligente Live-Mapping-Function kan je op elk moment de voortgang van het schoonmaken in de gaten houden. Vertrouw op de geweldige reinigingsprestaties en geavanceerde functies van onze robots om je dagelijks leven een stukje makkelijker te maken. Laat je vloeren zorgvuldig stofzuigen en dweilen terwijl jij op hetzelfde moment andere dingen kunt gaan doen.
De keuze is aan jou: verschillende schoonmaakmethoden en -niveaus
De dweil-/zuigrobots van Kärcher zijn echte allrounders. Of het nu gaat om een eenvoudige droge reiniging met stofzuiger en borstel of gecombineerd met extra dweilfunctie met microvezeldoek en schoonwatertank - of enkel om een natreiniging met de innovatieve Kärcher rolborsteltechniek met de RCF 3 - alles is mogelijk. En dankzij de handige bediening via de app heb je alles onder controle. Reinigingsparameters zoals de zuigkracht of de hoeveelheid water die wordt gebruikt bij het dweilen - het kan allemaal naar wens worden aangepast. Gedeeltes die sterker vervuild zijn, kunnen meerdere keren worden behandeld en intensiever worden gereinigd.
Kärcher FC-rolborsteltechniek: nu ook in robotuitvoering
Ontdek de beproefde en geavanceerde Kärcher-rolborsteltechniek van onze zeer efficiënte Floor Cleaners nu ook verkrijgbaar in onze innovatieve autonome dweilrobot RCF 3 - voor uitstekende reinigingsprestaties op nagenoeg alle harde vloeren. Tijdens het schoonmaken wordt de rolborstel continu bevochtigd met schoon water en een reinigingsmiddel. Dankzij het 2-tanks-systeem wordt het vuilwater met vuildeeltjes betrouwbaar afgevoerd naar de vuilwatertank. Door de constant draaiende rolborstel wordt het vuilwater met de vuildeeltjes continu afgevoerd en blijft de rolborstel langdurig schoon (het vuil hoopt zich niet op in de borstel), waardoor ook op grotere oppervlakken hygiënisch en snel kan worden gereinigd zonder dat het vuile water wordt verspreid.
Nat dweilen en droog vuil opnemen in één stap
Met zijn reinigingsborstel zorgt de RCF 3 voor zeer grondige wisresultaten en is hij uiterst comfortabel. Vergeet het vervelende schrobben - de robot doet dat allemaal uit zichzelf. Een ander pluspunt is dat de RCF 3 tijdens het nat dweilen ook het lichte, droge vuil opneemt. Dit betekent dat als de RCF 3 regelmatig wordt ingezet waar huishoudelijk vuil aanwezig is, de stofzuiger in de kast kan blijven staan. En als het werk eenmaal gedaan is, is het schoonmaken van het apparaat ook een fluitje van een cent: alle afneembare onderdelen zijn eenvoudig onder de kraan af te spoelen en de rolborstel kan op 60°C in de wasmachine.
Zuigrobots en dweilrobots - de verschillen
Zuigrobots met dweilfunctie of dweilrobots met droog vuil opname? RCV of RCF? Een overzicht van de verschillen tussen de twee robotreinigingssystemen.
RCV: zuigrobot met dweilfunctie
Algemeen
- Primaire toepassing: droge reiniging
- Toepassingsgebieden: harde vloeren, tapijt
- Tanks: schoonwatertank, droogvuilcontainer
Zuigen/opnemen van droog vuil
- Soorten vuil (droog los vuil): talrijke droge, losse vuildeeltjes
- Droogvuilunit: veegborstel met zuigfunctie
- Opnemen van droog vuil: met veegborstel en extra zuigfunctie zo in de droogvuilcontainer
Dweilen
- Soorten vuil (vastzittend vuil): fijn stof en licht vastzittend vuil
- Dweilunit: wispad (statisch)
- Dweilfunctie: vochtige reiniging met wispad om fijn stof en een lichte vuilaanslag te verwijderen
RCF: dweilrobot
Algemeen
- Primaire toepassing: natte reiniging
- Toepassingsgebieden: harde vloeren.
- Tanks: schoonwatertank, vuilwatertank
Zuigen/opnemen van droog vuil
- Soorten vuil (droog los vuil): kleine hoeveelheden los vuil zoals pluizen, kruimels
- Droogvuil-unit: geen aparte droogvuil-units verkrijgbaar
- Opnemen van droog vuil: met de microvezel-rolborstel tijdens het dweilen zo in de vuilwatertank
Dweilen
- Soorten vuil (vastzittend vuil): zelfs hardnekkig vuil zoals vlekken van saus, voetafdrukken, koffievlekken
- Dweilunit: microvezel-rolborstel (roterend)
- Dweilfunctie: vochtige reiniging met efficiënte rolborsteltechniek voor een grondige natreiniging in lijn met de beproefde Kärcher Floor Cleaners voor harde vloeren
RCV 3 – het instapmodel
Stofzuigen of vochtig afnemen - ons instapmodel kan het allebei
Win tijd voor de leuke dingen in het leven terwijl één van onze schoonmaakrobots het stofzuigen en dweilen doet. Ons instapmodel RCV 3 reinigt autonoom, systematisch en volledig betrouwbaar alle gangbare huishoudelijke harde vloeren en laagpolige tapijten - natuurlijk ook als je niet thuis bent. Met behulp van de app pas je de reiniging op jouw wensen en jouw woning aan. Jij bepaalt wat en wanneer er schoon gemaakt wordt. Stel voor elke kamer afzonderlijke reinigingsprogramma's in. Definieer no-go zones als je wilt dat de zuigrobot bepaalde ruimtes niet betreedt. Of stuur hem naar plekken die speciale aandacht verdienen met de Spot-Cleaning-Function. Met het in kaart brengen van alle kamers - met de nauwkeurige LiDAR-navigatie in combinatie met de zeer gevoelige sensoren die trappen en hoge afstappen detecteren - zorg je voor veilige reinigingsroutes.
Technische gegevens
- Zuigkracht: 2500 Pa
- Accuduur: 120 minuten
- 2-in-1 vuilcontainer (330 ml) incl. schoonwatertank (170 ml)
- Droog vuil container: 500 ml
Kenmerken van de RCV 3
RCV 5 – de slimme
Even grondig als de RCV 3 - maar met kunstmatige intelligentie (AI)
Wil je voorkomen dat rondslingerende schoenen en snoeren het voer van de zuigrobot wordt? Maak dan gebruik van de kunstmatige intelligentie (AI) van de RCV 5. Ons topmodel biedt je een alles-in-één zorgeloze vloerreiniging. Naast LiDAR navigatie is deze dweil-/zuigrobot uitgerust met een dubbel lasersysteem en een camera. Dit betekent dat elk obstakel betrouwbaar wordt gedetecteerd en vermeden. Zijn stille werking maakt de RCV 5 tot een uiterst aangename huisgenoot. Deze schoonmaakrobot stofzuigt harde vloeren of neemt ze nat af - afhankelijk van het gekozen programma. Voor intensieve tapijtreiniging is er een Auto-Boost functie die bijzonder krachtig het stof uit het textiel haalt. Tapijtvloeren worden niet in de dweilmodus bewerkt. Bedien de RCV 5 gemakkelijk via de app.
Technische gegevens:
- Zuigkracht: 5000 Pa
- Accuduur: 120 minuten
- Droogvuilcontainer: 330 ml
- Schoonwatertank: 240 ml
Eigenschappen van de RCV 5
RC 3 – de hardevloerenprof
Een nieuwe fase voor robots in de natreiniging!
Ontdek onze innovatieve RCF 3 dweilrobot voor een moeiteloze vloerreiniging. Met de beproefde FC-rolborsteltechniek verwijdert hij hardnekkig vuil en beweegt zich geheel automatisch strak langs de tapijten. Twee tanks zorgen voor een constante aanvoer van schoon water en een efficiënte opvang van het vuile water. Bedien de robot eenvoudig via de APP of met een druk op de knop. Flexibele, instelbare reinigingsmodi - ze zorgen voor een machine die overal inzetbaar is. De RCF 3 is je betrouwbare hulp waar je op kunt rekenen met handige spraak- en APP-instructies. Ontdek de toekomst van het dweilen met de RCF 3 dweilrobot!
Technische gegevens:
- Oppervlakteprestatie: 80 m² (afhankelijk van de reinigingsparameters)
- Accuduur: 120 minuten (Sensitiv-Modus)
- Vuilwatertank: 115 ml
- Schoon water tank: 430 ml
Kenmerken van de RCF 3
Autonoom schoonmaken - de Home Robots-app maakt het mogelijk
Met de Kärcher Home Robots-app heb je toegang tot alle belangrijke functies van je dweil-/zuigrobot. Autonoom schoonmaken biedt vele nieuwe mogelijkheden, waaronder het instellen van schoonmaaktijden en het opstellen van schoonmaakschema's - geheel onafhankelijk van de locatie. Ben je nog onderweg en wil je beginnen met schoonmaken voordat je thuiskomt? Geen probleem, activeer de robot eenvoudig via de app op je smartphone en kijk uit naar een lekker schoon huis. De Kärcher Home Robots app is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store of via Google Play. Eenvoudig downloaden en direct starten met je eerste autonome reiniging.
Gegevensbescherming
Al het dataverkeer tussen de Home Robots app op je smartphone en je dweil-/zuigrobot verloopt via de cloud met servers en die bevinden zich uitsluitend in Duitsland. Want als in Duitsland gevestigde fabrikant hecht Kärcher bijzonder veel waarde aan gegevensbescherming en leeft alle wettelijke voorschriften die hiervoor gelden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid na. Er worden regelmatig software- en beveiligingsupdates aangeboden om je app up-to-date te houden en je gegevens veilig te stellen.
Het organiseren van schoon te maken ruimtes
De dweil-/zuigrobots van Kärcher maken autonoom en systematisch schoon. De app kan worden gebruikt om no-go zones te definiëren waar de robot niet mag schoonmaken of alleen stofzuigen maar niet dweilen. En als hele kamers moeten worden overgeslagen, kan het binnenrijden worden verhinderd met zogenaamde 'virtuele muren'. Alles laat zich met de app eenvoudig en intuïtief bedienen.
Verschillende reinigingsmodi
Met zijn uitgebreide programma-aanbod biedt onze Home Robots App veel meer dan alleen het verplichte programma voor autonome reiniging. Stofzuigen, nat afnemen of een combinatie van beide reinigingsprogramma's - met de app heb je alles in de hand om comfortabel de juiste reinigingsmodus te kiezen voor kamers of specifieke ruimtes. Bovendien kan je tal van parameters afzonderlijk instellen - zoals de zuigkracht tijdens het stofzuigen en de waterhoeveelheid tijdens het dweilen.
Schoonmaakplan 2.0
Met de timerfunctie van de Home Robots-app kun je je eigen individuele schoonmaakplan voor de Kärcher dweil-/zuigrobot maken. Hier geef je aan op welke dagen en tijden de robot aan het werk moet zijn en welke gebieden hij in die periode met welk reinigingsprogramma moet schoonmaken. Door alle kamers in de plattegrond vast te leggen, kun je de reinigingsinstellingen voor elke kamer afzonderlijk aanpassen.
Spot-Cleaning en plaatselijke reiniging
Mocht er spontaan een kleine vlek ontstaan, dan heb je meteen twee flexibele oplossingen voorhanden. In het geval van een vuile vlek kun je in de app een specifieke plek aanmaken voor Spot-Cleaning, die vervolgens gericht wordt schoongemaakt. En voor grotere vlakken met vervuiling kun je in de app de grootte van het te reinigen gebied aangeven voor een snelle maar gerichte tussentijdse reiniging.
Activering en deactivering van functies
In de app kunnen de verschillende functies afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd: bijvoorbeeld tapijtdetectie en -vermijding met de RCF 3 of AI-functionaliteiten met de RCV 5. Zo kan bij de RCV 5 op tapijt de Auto-Boost worden uitgeschakeld, zodat de robot doorlopend kan reinigen met een constante lage zuigkracht wanneer de vervuiling gering is. Dit bespaart energie en verlengt de reinigingsintervallen zodat de robot niet terug hoeft naar het laadstation.
Accessoires en statistieken
De eisen die aan een dweil-/zuigrobot worden gesteld, zijn in elk huishouden anders en hangen onder andere af van de grootte van het te reinigen oppervlak, de mate van vervuiling en de frequentie van de schoonmaakbeurten. Daarom slijten de accessoires niet allemaal even hard. De Home Robots app laat je zien wanneer bepaalde accessoires vervangen moeten worden, dit is op basis van de optimale gebruiksduur voor elk afzonderlijk onderdeel. Dit zorgt ervoor dat de robot altijd goed is uitgerust voor al zijn taken en dat het reinigingsresultaat niets te wensen overlaat.
Schoonmaakhistorie
Elke schoonmaakbeurt wordt geregistreerd en in realtime opgeslagen in de Home Robots-app. Dit biedt spannende inzichten in het leven van de schoonmaakrobot. Wanneer is de robot in welke ruimte gebruikt, welke afstanden zijn er afgelegd en hoeveel vierkante meter vloer is er gestofzuigd of gedweild? Je kan de activiteiten van je dweil-/zuigrobot op elk moment volgen - ook als je niet thuis bent.
Overige functies
De Home Robots app geeft je toegang tot alle belangrijke functies van je schoonmaakrobot. Dit zijn ook meerdere extra functies die in bepaalde specifieke situaties nuttig kunnen zijn. Zo kan de robot via de app op afstand bestuurd worden om hem uit een lastige positie te halen. Ook de taal en het volume van de spraakuitvoer kunnen via de smartphone worden geregeld en er kunnen veelgestelde vragen en antwoorden worden opgezocht.