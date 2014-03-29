Dweil-/zuigrobot ​

Controleer of het laadstation aangesloten is. Het is aan te raden om het laadstation tegen de muur te plaatsen met 1,5 meter vrije ruimte aan de voorzijde en 0,5 meter aan de linker- en rechterzijde.

Als het laadstation tijdens de reiniging wordt verplaatst, kan de robot moeite hebben om hem terug te vinden na een rondje schoonmaken.