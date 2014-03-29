Dweil-/zuigrobot ​

De dweil-/zuigrobots zijn rond en plat en bewegen zich stilletjes door de woonruimtes. Vastbesloten en obstakels vermijdend vervolgen de robots systematisch hun route. Een hele zorg minder voor de bewoners, want de dweil-/zuigrobots van Kärcher nemen het schoonhouden van de vloer helemaal over. Harde vloeren en laagpolige tapijten worden geheel autonoom gereinigd. Onze dweilrobot is zeer geschikt voor een grondige natte reiniging en dan speciaal op harde vloeren, terwijl de dweil-/zuigrobot met zijn gecombineerde functie bijzonder geschikt is voor huishoudens die ook veel tapijten hebben, omdat hij zowel kan stofzuigen als dweilen.

Onze dweil-/zuigrobots

YOU DO YOU. WHILE THE RCF 3 BRINGS BACK THE WOW FOR YOU.

Kärcher RCF 3

Love is in the air. Dus waarom tijd besteden aan het schoonmaken van de vloer? Want dat is precies wat de RCF 3 te bieden heeft: autonoom met passie harde vloeren dweilen. Hij presteert beter dan vele andere robots dankzij de Kärcher-rolborsteltechniek en een constante aanvoer van schoonwater. Dit betekent dat de RCF 3 alle harde vloeren vlekkeloos schoon houdt. Zo krijg jij meer tijd voor de mooie dingen in het leven.

Kärcher RCF 3

Moeten huisdieren buiten blijven? Absoluut niet, zeker niet bij jou. Want de RCF 3 laat elke pootafdruk van de viervoeters moeiteloos verdwijnen. Dankzij de unieke rolborsteltechniek met een roterende borstel die continu met schoon water wordt bevochtigd, neemt de dweilrobot moeiteloos zowel het natte als droge vuil op. Klinkt spannend. Maar het werkt echt heel goed.

Kärcher RCF 3

Hoeveel belandt er elke dag eigenlijk op de grond in plaats van in de kindermondjes? Heel veel. Maar waarom moeite doen als de RCF 3 het ook voor je kan doen? Welkom bij een stressvrij schoon! Met zijn innovatieve rolborsteltechniek en constante schoonwatertoevoer verwijdert de RCF3 dweilrobot moeiteloos nagenoeg al het vuil - en wordt het opruimen na de kleintjes geen energievreter.

Highlights

Robot, Cloud & App: 3 onderdelen, één uniform systeem

De dweil-/zuigrobots van Kärcher zijn voorzien van talrijke functies en configuratiemogelijkheden - maar tegelijk eenvoudig in gebruik. De combinatie van robot, cloud en bediening via de app op je mobieltje - vormt een optimale basis voor het beste schoonmaakresultaat. Gebruik de instellingsmogelijkheden van de timerfunctie en de reinigingsprogramma's voor het aanpassen aan je eigen schoonmaakbehoeften. En als er beveiligingsupdates of verbeteringen in de functionaliteit van de robot zijn, dan krijg je automatisch een melding in de app. Ontdek nu onze autonome schoonmaakoplossingen voor alle dag en vind tijd voor de mooie dingen in het leven.

Iemand bedient zijn zuigrobot via de mobiele app

De toekomst is nu: autonoom reinigen

Terwijl je onderweg bent, start je onze topklasse dweil-/zuigrobots simpel via de mobiele app - als je dan later thuiskomt is je huis weer schoon. Onze robotserie biedt indrukwekkende prestaties en innovatie technologie. Met behulp van hightech-LiDAR-lasernavigatie maken onze robots eerst een plattegrond van je woning. Daarna, tijdens de reinigingsroute, weten ze dankzij de nauwkeurige sensoren altijd precies waar ze zijn, hoe ze om de objecten in de kamer heen moeten rijden of waar ze een trap moeten vermijden. Onze RCV-serie stofzuigt en dweilt en biedt een allesomvattende schoonmaakoplossing. Tapijten worden grondig schoongemaakt in de stofzuigmodus, terwijl de robot ze vakkundig vermijdt in de dweilstand. Daarnaast hebben we speciaal voor harde vloeren de RCF 3 ontwikkeld, die een grondige natreiniging mogelijk maakt met zijn unieke rolborstel-reinigingsmethode. Met de intelligente Live-Mapping-Function kan je op elk moment de voortgang van het schoonmaken in de gaten houden. Vertrouw op de geweldige reinigingsprestaties en geavanceerde functies van onze robots om je dagelijks leven een stukje makkelijker te maken. Laat je vloeren zorgvuldig stofzuigen en dweilen terwijl jij op hetzelfde moment andere dingen kunt gaan doen.

Robot zuigt en dweilt vlak voor de trap

De keuze is aan jou: verschillende schoonmaakmethoden en -niveaus

De dweil-/zuigrobots van Kärcher zijn echte allrounders. Of het nu gaat om een eenvoudige droge reiniging met stofzuiger en borstel of gecombineerd met extra dweilfunctie met microvezeldoek en schoonwatertank - of enkel om een natreiniging met de innovatieve Kärcher rolborsteltechniek met de RCF 3 - alles is mogelijk. En dankzij de handige bediening via de app heb je alles onder controle. Reinigingsparameters zoals de zuigkracht of de hoeveelheid water die wordt gebruikt bij het dweilen - het kan allemaal naar wens worden aangepast. Gedeeltes die sterker vervuild zijn, kunnen meerdere keren worden behandeld en intensiever worden gereinigd.

Robot dweilt de schoenafdrukken weg

Kärcher FC-rolborsteltechniek: nu ook in robotuitvoering

Ontdek de beproefde en geavanceerde Kärcher-rolborsteltechniek van onze zeer efficiënte Floor Cleaners nu ook verkrijgbaar in onze innovatieve autonome dweilrobot RCF 3 - voor uitstekende reinigingsprestaties op nagenoeg alle harde vloeren. Tijdens het schoonmaken wordt de rolborstel continu bevochtigd met schoon water en een reinigingsmiddel. Dankzij het 2-tanks-systeem wordt het vuilwater met vuildeeltjes betrouwbaar afgevoerd naar de vuilwatertank. Door de constant draaiende rolborstel wordt het vuilwater met de vuildeeltjes continu afgevoerd en blijft de rolborstel langdurig schoon (het vuil hoopt zich niet op in de borstel), waardoor ook op grotere oppervlakken hygiënisch en snel kan worden gereinigd zonder dat het vuile water wordt verspreid.

Dwarsdoorsnede van de Kärcher FC-rolborsteltechniek​

Nat dweilen en droog vuil opnemen in één stap

Met zijn reinigingsborstel zorgt de RCF 3 voor zeer grondige wisresultaten en is hij uiterst comfortabel. Vergeet het vervelende schrobben - de robot doet dat allemaal uit zichzelf. Een ander pluspunt is dat de RCF 3 tijdens het nat dweilen ook het lichte, droge vuil opneemt. Dit betekent dat als de RCF 3 regelmatig wordt ingezet waar huishoudelijk vuil aanwezig is, de stofzuiger in de kast kan blijven staan. En als het werk eenmaal gedaan is, is het schoonmaken van het apparaat ook een fluitje van een cent: alle afneembare onderdelen zijn eenvoudig onder de kraan af te spoelen en de rolborstel kan op 60°C in de wasmachine.

RCF 3 dweilt en neemt droog vuil op

Zuigrobots en dweilrobots - de verschillen

Zuigrobots met dweilfunctie of dweilrobots met droog vuil opname? RCV of RCF? Een overzicht van de verschillen tussen de twee robotreinigingssystemen.

RCV zuigt de vloer
RCV: zuigrobot met dweilfunctie

Algemeen

  • Primaire toepassing: droge reiniging
  • Toepassingsgebieden: harde vloeren, tapijt
  • Tanks: schoonwatertank, droogvuilcontainer


Zuigen/opnemen van droog vuil

  • Soorten vuil (droog los vuil): talrijke droge, losse vuildeeltjes
  • Droogvuilunit: veegborstel met zuigfunctie ​
  • Opnemen van droog vuil: met veegborstel en extra zuigfunctie zo in de droogvuilcontainer

 

Dweilen

  • Soorten vuil (vastzittend vuil): fijn stof en licht vastzittend vuil ​
  • Dweilunit: wispad (statisch)
  • Dweilfunctie: vochtige reiniging met wispad om fijn stof en een lichte vuilaanslag te verwijderen
RCF dweilt de vloer
RCF: dweilrobot

Algemeen

  • Primaire toepassing: natte reiniging
  • Toepassingsgebieden: harde vloeren.
  • Tanks: schoonwatertank, vuilwatertank


Zuigen/opnemen van droog vuil

  • Soorten vuil (droog los vuil): kleine hoeveelheden los vuil zoals pluizen, kruimels
  • Droogvuil-unit: geen aparte droogvuil-units verkrijgbaar
  • Opnemen van droog vuil: met de microvezel-rolborstel tijdens het dweilen zo in de vuilwatertank


Dweilen

  • Soorten vuil (vastzittend vuil): zelfs hardnekkig vuil zoals vlekken van saus, voetafdrukken, koffievlekken
  • Dweilunit: microvezel-rolborstel (roterend)
  • Dweilfunctie: vochtige reiniging met efficiënte rolborsteltechniek voor een grondige natreiniging in lijn met de beproefde Kärcher Floor Cleaners voor harde vloeren

RCV 3 – het instapmodel

Stofzuigen of vochtig afnemen - ons instapmodel kan het allebei

Win tijd voor de leuke dingen in het leven terwijl één van onze schoonmaakrobots het stofzuigen en dweilen doet. Ons instapmodel RCV 3 reinigt autonoom, systematisch en volledig betrouwbaar alle gangbare huishoudelijke harde vloeren en laagpolige tapijten - natuurlijk ook als je niet thuis bent. Met behulp van de app pas je de reiniging op jouw wensen en jouw woning aan. Jij bepaalt wat en wanneer er schoon gemaakt wordt. Stel voor elke kamer afzonderlijke reinigingsprogramma's in. Definieer no-go zones als je wilt dat de zuigrobot bepaalde ruimtes niet betreedt. Of stuur hem naar plekken die speciale aandacht verdienen met de Spot-Cleaning-Function. Met het in kaart brengen van alle kamers - met de nauwkeurige LiDAR-navigatie in combinatie met de zeer gevoelige sensoren die trappen en hoge afstappen detecteren - zorg je voor veilige reinigingsroutes.


Technische gegevens

  • Zuigkracht: 2500 Pa
  • Accuduur: 120 minuten
  • 2-in-1 vuilcontainer (330 ml) incl. schoonwatertank (170 ml)
  • Droog vuil container: 500 ml

Kenmerken van de RCV 3

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 – de slimme

Even grondig als de RCV 3 - maar met kunstmatige intelligentie (AI)

Wil je voorkomen dat rondslingerende schoenen en snoeren het voer van de zuigrobot wordt? Maak dan gebruik van de kunstmatige intelligentie (AI) van de RCV 5. Ons topmodel biedt je een alles-in-één zorgeloze vloerreiniging. Naast LiDAR navigatie is deze dweil-/zuigrobot uitgerust met een dubbel lasersysteem en een camera. Dit betekent dat elk obstakel betrouwbaar wordt gedetecteerd en vermeden. Zijn stille werking maakt de RCV 5 tot een uiterst aangename huisgenoot. Deze schoonmaakrobot stofzuigt harde vloeren of neemt ze nat af - afhankelijk van het gekozen programma. Voor intensieve tapijtreiniging is er een Auto-Boost functie die bijzonder krachtig het stof uit het textiel haalt. Tapijtvloeren worden niet in de dweilmodus bewerkt. Bedien de RCV 5 gemakkelijk via de app.


Technische gegevens:

  • Zuigkracht: 5000 Pa
  • Accuduur: 120 minuten
  • Droogvuilcontainer: 330 ml
  • Schoonwatertank: 240 ml

Eigenschappen van de RCV 5

icon_arrow

icon_arrow

RC 3 – de hardevloerenprof

Een nieuwe fase voor robots in de natreiniging!

Ontdek onze innovatieve RCF 3 dweilrobot voor een moeiteloze vloerreiniging. Met de beproefde FC-rolborsteltechniek verwijdert hij hardnekkig vuil en beweegt zich geheel automatisch strak langs de tapijten. Twee tanks zorgen voor een constante aanvoer van schoon water en een efficiënte opvang van het vuile water. Bedien de robot eenvoudig via de APP of met een druk op de knop. Flexibele, instelbare reinigingsmodi - ze zorgen voor een machine die overal inzetbaar is. De RCF 3 is je betrouwbare hulp waar je op kunt rekenen met handige spraak- en APP-instructies. Ontdek de toekomst van het dweilen met de RCF 3 dweilrobot!


Technische gegevens:

  • Oppervlakteprestatie: 80 m² (afhankelijk van de reinigingsparameters)
  • Accuduur: 120 minuten (Sensitiv-Modus)
  • Vuilwatertank: 115 ml
  • Schoon water tank: 430 ml

Kenmerken van de RCF 3

icon_arrow

icon_arrow

Autonoom schoonmaken - de Home Robots-app maakt het mogelijk

Met de Kärcher Home Robots-app heb je toegang tot alle belangrijke functies van je dweil-/zuigrobot. Autonoom schoonmaken biedt vele nieuwe mogelijkheden, waaronder het instellen van schoonmaaktijden en het opstellen van schoonmaakschema's - geheel onafhankelijk van de locatie. Ben je nog onderweg en wil je beginnen met schoonmaken voordat je thuiskomt? Geen probleem, activeer de robot eenvoudig via de app op je smartphone en kijk uit naar een lekker schoon huis. De Kärcher Home Robots app is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store of via Google Play. Eenvoudig downloaden en direct starten met je eerste autonome reiniging.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Al het dataverkeer tussen de Home Robots app op je smartphone en je dweil-/zuigrobot verloopt via de cloud met servers en die bevinden zich uitsluitend in Duitsland. Want als in Duitsland gevestigde fabrikant hecht Kärcher bijzonder veel waarde aan gegevensbescherming en leeft alle wettelijke voorschriften die hiervoor gelden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid na. Er worden regelmatig software- en beveiligingsupdates aangeboden om je app up-to-date te houden en je gegevens veilig te stellen.

Het organiseren van schoon te maken ruimtes

Het organiseren van schoon te maken ruimtes

De dweil-/zuigrobots van Kärcher maken autonoom en systematisch schoon. De app kan worden gebruikt om no-go zones te definiëren waar de robot niet mag schoonmaken of alleen stofzuigen maar niet dweilen. En als hele kamers moeten worden overgeslagen, kan het binnenrijden worden verhinderd met zogenaamde 'virtuele muren'. Alles laat zich met de app eenvoudig en intuïtief bedienen.

Verschillende reinigingsmodi

Verschillende reinigingsmodi

Met zijn uitgebreide programma-aanbod biedt onze Home Robots App veel meer dan alleen het verplichte programma voor autonome reiniging. Stofzuigen, nat afnemen of een combinatie van beide reinigingsprogramma's - met de app heb je alles in de hand om comfortabel de juiste reinigingsmodus te kiezen voor kamers of specifieke ruimtes. Bovendien kan je tal van parameters afzonderlijk instellen - zoals de zuigkracht tijdens het stofzuigen en de waterhoeveelheid tijdens het dweilen.

Schoonmaakplan 2.0

Schoonmaakplan 2.0

Met de timerfunctie van de Home Robots-app kun je je eigen individuele schoonmaakplan voor de Kärcher dweil-/zuigrobot maken. Hier geef je aan op welke dagen en tijden de robot aan het werk moet zijn en welke gebieden hij in die periode met welk reinigingsprogramma moet schoonmaken. Door alle kamers in de plattegrond vast te leggen, kun je de reinigingsinstellingen voor elke kamer afzonderlijk aanpassen.

Spot-Cleaning en plaatselijke reiniging

Spot-Cleaning en plaatselijke reiniging

Mocht er spontaan een kleine vlek ontstaan, dan heb je meteen twee flexibele oplossingen voorhanden. In het geval van een vuile vlek kun je in de app een specifieke plek aanmaken voor Spot-Cleaning, die vervolgens gericht wordt schoongemaakt. En voor grotere vlakken met vervuiling kun je in de app de grootte van het te reinigen gebied aangeven voor een snelle maar gerichte tussentijdse reiniging.

Activering en deactivering van functies

Activering en deactivering van functies

In de app kunnen de verschillende functies afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd: bijvoorbeeld tapijtdetectie en -vermijding met de RCF 3 of AI-functionaliteiten met de RCV 5. Zo kan bij de RCV 5 op tapijt de Auto-Boost worden uitgeschakeld, zodat de robot doorlopend kan reinigen met een constante lage zuigkracht wanneer de vervuiling gering is. Dit bespaart energie en verlengt de reinigingsintervallen zodat de robot niet terug hoeft naar het laadstation.

Accessoires en statistieken

Accessoires en statistieken

De eisen die aan een dweil-/zuigrobot worden gesteld, zijn in elk huishouden anders en hangen onder andere af van de grootte van het te reinigen oppervlak, de mate van vervuiling en de frequentie van de schoonmaakbeurten. Daarom slijten de accessoires niet allemaal even hard. De Home Robots app laat je zien wanneer bepaalde accessoires vervangen moeten worden, dit is op basis van de optimale gebruiksduur voor elk afzonderlijk onderdeel. Dit zorgt ervoor dat de robot altijd goed is uitgerust voor al zijn taken en dat het reinigingsresultaat niets te wensen overlaat.

Schoonmaakhistorie

Schoonmaakhistorie

Elke schoonmaakbeurt wordt geregistreerd en in realtime opgeslagen in de Home Robots-app. Dit biedt spannende inzichten in het leven van de schoonmaakrobot. Wanneer is de robot in welke ruimte gebruikt, welke afstanden zijn er afgelegd en hoeveel vierkante meter vloer is er gestofzuigd of gedweild? Je kan de activiteiten van je dweil-/zuigrobot op elk moment volgen - ook als je niet thuis bent.

Overige functies

Overige functies

De Home Robots app geeft je toegang tot alle belangrijke functies van je schoonmaakrobot. Dit zijn ook meerdere extra functies die in bepaalde specifieke situaties nuttig kunnen zijn. Zo kan de robot via de app op afstand bestuurd worden om hem uit een lastige positie te halen. Ook de taal en het volume van de spraakuitvoer kunnen via de smartphone worden geregeld en er kunnen veelgestelde vragen en antwoorden worden opgezocht.

Logo des Apple App Stores

App Store

Downloaden in de App Store

Logo des Google Play Stores

Google Play

Downloaden op Google Play

Ingebruikname en onderhoud

Accessoires

FAQ RCV – Veel gestelde vragen en antwoorden

Vragen over de zuigrobot:

Alle gangbare harde vloeren en laagpolige tapijten. Zorg er bij gebruik op een houten vloer voor dat je de dweilhouder na het natreinigen van de robot verwijdert - om eventuele schade aan de houten vloer te voorkomen.

Normaal gesproken heeft invallend licht geen invloed op het gedrag van de robot. Bij de RCV 5 kan eventueel door een sterke schaduw objectdetectie geactiveerd worden.

Controleer of het laadstation aangesloten is. Het is aan te raden om het laadstation tegen de muur te plaatsen met 1,5 meter vrije ruimte aan de voorzijde en 0,5 meter aan de linker- en rechterzijde.

Als het laadstation tijdens de reiniging wordt verplaatst, kan de robot moeite hebben om hem terug te vinden na een rondje schoonmaken.

Nee. De maximale spanning - die wordt afgegeven door de laadcontacten van de robot en het laadstation - ligt binnen het veilige spanningsbereik voor het menselijk lichaam.

Controleer of er stroom staat op het stopcontact en de stekker van het laadstation er goed inzit en contact maakt. Controleer ook of de laadcontacten van de robot en de laadcontacten van het laadstation met elkaar in contact zijn. Als de bovenstaande adviezen de problemen niet hebben opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice.

Voordat de robot aan het reinigingsproces begint, draait hij twee keer om zijn eigen as om zijn positie in de ruimte te bepalen. Dit proces wordt standaard uitgevoerd. Als de robot desondanks ongecoördineerd beweegt, voer dan de navolgende controles uit:

  • De val-sensor is bedekt met stof of vuil, wat een foutmelding kan veroorzaken. Reinig de val-sensor in dit geval met een licht vochtige katoenen doek.
  • Het wiel wordt geblokkeerd door een voorwerp, waardoor de robot rondjes gaat draaien. In dat geval het voorwerp bij het wiel verwijderen.
  • De aanrijbeveiligingssensoren zijn defect. Raak de aanrijbeveiligingssensoren van de robot - op de voorkant en de zijkanten - met uw hand aan en druk erop om te controleren of deze automatisch kan terugveren.

Als de bovenstaande adviezen de problemen niet hebben opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice.

  • Laad de accu geheel op - als de robot gedurende lange tijd niet is gebruikt. Plaats dan de robot 3 tot 5 uur op het laadstation.
  • Wanneer de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt, wordt ook de gebruiksduur minder.

Als de bovenstaande adviezen de problemen niet hebben opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice.

  • De accu is niet genoeg opgeladen om de geplande reiniging uit te voeren.
  • De instellingen voor de geplande reiniging zijn niet opgeslagen. Controleer of de reinigingstaak is opgeslagen en of dit de taak is die je wilt dat hij gaat doen.

Als de bovenstaande adviezen de problemen niet hebben opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice.

Controleer of de val-sensor van de robot bedekt is met stof. Als hij na het schoonmaken van de sensor nog steeds niet goed functioneert, is er mogelijk een probleem met de sensor zelf. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice.

  • Controleer het laadniveau van de accu. Als dit te laag is, laad je de robot op en probeer je het opnieuw.
  • De robot zal niet starten als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 35°C.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Wanneer je deze handeling uitvoert, mag de robot niet in het laadstation staan.

  • Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het laadstation is - 1,5 meter vrije ruimte aan de voorzijde en 0,5 meter aan de linker- en rechterzijde - en dat de laadcontacten vrij zijn van stof en dergelijke. ​
  • De omgevingstemperatuur kan te laag (onder 0°C) of te hoog (boven 35°C) zijn.

Ja, de robot kan op het apparaat zelf worden gestart door op de aan/uit-knop te drukken. Sommige van de beschikbare functies kunnen echter alleen worden gebruikt met een actieve wifi-verbinding, via de app.

  1. Open de Google Home-app.
  2. Klik op 'Apparaat instellen' en selecteer 'Google-service'.
  3. Bekijk de verschillende keuzemogelijkheden.
  4. Meld je aan bij je account.
  5. Selecteer het apparaat volgens de instructies.
  1. Open de Alexa-app en klik op 'Meer' om naar 'Skill & Games' te gaan.
  2. Bekijk de verschillende keuzemogelijkheden.
  3. Klik op 'Gebruik Activeren'.
  4. Meld je aan bij je account.
  5. Voltooi de koppeling met je account.
  6. Klik op 'Apparaten zoeken' en selecteer het apparaat volgens de instructies.

RCV3:
Houd de Home-knop 5 seconden ingedrukt. Laat de Home-knop los als je een pieptoon hoort en houd vervolgens de Home-knop opnieuw 5 seconden ingedrukt. Als je een 'Beep'-geluid hoort, is het systeem gereset. De gebruikersinformatie en reinigingsgegevens worden gewist, maar de softwareversie en het beheer van de accessoires blijven ongewijzigd.

RCV5:
Houd de resetknop 3 seconden ingedrukt. Als je een 'Beep'-geluid hoort, is het systeem gereset. De gebruikersinformatie en reinigingsgegevens worden gewist, maar de softwareversie en het beheer van de accessoires blijven ongewijzigd.

De dweil-/zuigrobot maakt bij de eerste ingebruikname een verkenningsroute. Zo ontstaat er een plattegrond van de omgeving. Er vindt op dat moment geen schoonmaak plaats. Deze verkenningsroute kan met de app worden herhaald voor nieuwe ruimtes.

Vragen over de schoonmaakresultaten:

Het wordt ten zeerste afgeraden om vloeren met plassen water schoon te maken. De robot kan beschadigd raken, het risico bestaat dat de robot de vloeistof opneemt.

Schakel de robot onmiddellijk uit! Droog de container, de onderdelen van de filtergroep en de aanzuigopening. Nadat alle onderdelen zijn gedroogd, plaats je ze terug en start je de robot opnieuw. Mocht de robot nog steeds niet functioneren, neem dan contact op met onze klantenservice.

Controleer of de vuilcontainer niet te vol is, er kan in dat geval een teveel aan vuil uitstromen. Maak de vuilcontainer tijdig schoon.

Controleer of het laadniveau van de accu hoog genoeg is. Laad de robot op en probeer het opnieuw.

  • Controleer of de robot in de 'niet storen' modus staat, in dat geval zal hij niet verder gaan met schoonmaken en moet deze uitgeschakeld worden.
  • De robot gaat niet verder met schoonmaken als hij - tijdens het schoonmaken - handmatig op het laadstation wordt geplaatst.
  • De vuilcontainer is vol, tijd om te ledigen.
  • Het filter is verstopt. Filter schoonmaken.
  • Er zit een vreemd voorwerp vast in de borstel. Altijd meteen verwijderen.

Verwijder de dweilhouder en selecteer 'stofzuigen' in de app.

De watertank mag alleen met water worden gevuld.

De robot kan alleen onder meubels schoonmaken als er voldoende ruimte is tussen de vloer en de onderkant van de meubels.

Vragen over de app:

De QR-code voor de app 'Kärcher Home Robots' vind je in de handleiding. Scan met je mobiele telefoon de QR-code voor het downloaden van de app.

Controleer of je wifi-netwerk afgestemd is op 2,4 GHz. Als je wifi-netwerk voor zowel 2,4 GHz als 5 GHz geschikt is, schakel dan over naar 2,4 GHz.

Zorg ervoor dat de robot zo dicht mogelijk bij de router staat.

Ja, met de app kunnen afzonderlijke kamers worden ingesteld en deze kun je op de plattegrond selecteren om schoon te maken.

Plaats de robot met het laadstation in een nieuwe ruimte. Open de plattegrondenlijst in de app en selecteer een nieuwe plattegrond aanmaken.

Zorg ervoor dat de robot altijd verbonden is met het netwerk en zich binnen het bereik van wifi bevindt.

Ja, de robot kan op afstand bestuurd worden met de app.

Vragen over onderhoud:

Nee, nadat de robot volledig is opgeladen schakelt hij zelf over op automatisch druppelladen, dit voorkomt overlading. Zorg ervoor dat - ook wanneer de robot volledig is opgeladen - kinderen niet met de robot gaan spelen.

Ja, nadat de schoonmaakrobot volledig is opgeladen, schakelt hij zelf over naar druppelladen met een lage stroomsterkte, waarmee overlading wordt voorkomen. Zorg ervoor dat - ook wanneer de robot volledig is opgeladen - kinderen niet met de robot gaan spelen. Als je de schoonmaakrobot langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden de robot volledig uit te schakelen en op te bergen in de oorspronkelijke verpakking.

Probleemoplossing:

Controleer en verwijder vreemde voorwerpen rondom de radar of verplaats de robot naar een andere plek om hem opnieuw op te starten.

Veeg de val-sensor van de robot schoon en probeer het opnieuw (raadpleeg de handleiding voor de locatie van de sensor).

Verplaats de schoonmaakrobot naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Probeer de aanrijbeveiligingssensor in te drukken en controleer de directe omgeving op vreemde voorwerpen. Start de robot opnieuw nadat je de voorwerpen hebt verwijderd.

De temperatuur van de schoonmaakrobot is te hoog of te laag, gebruik hem niet totdat de temperatuur genormaliseerd is.

Start het apparaat opnieuw of neem contact op met de klantenservice.

Zet de schoonmaakrobot uit en start hem opnieuw.

Er kan een vreemd voorwerp vast zijn gaan zitten in de borstel, de zijborstel of het linker-/rechterwiel. Schakel de schoonmaakrobot uit en verwijder de eventueel aanwezige voorwerpen.

FAQ RCF – Veel gestelde vragen en antwoorden

Vragen over de dweilrobot:

De RCF 3 heeft geen actieve afzuiging, het vuil wordt door de microvezelrol van de vloer opgepikt en naar de vuilwatertank van de robot afgevoerd of meegenomen door de schraaprand van de robot. ​

De rol wordt in het apparaat alleen afgestreken. Vuilresten kunnen zich in de rolborstel ophopen waardoor geurtjes kunnen ontstaan. Het is aan te raden om de rol er regelmatig uit te halen en schoon te maken.

De rol kan tot 60 °C in de wasmachine gewassen worden.

Daarbij is het raadzaam om een wasnetje/-zak te gebruiken.

Het is niet nodig om de robot en het laadstation los te koppelen van het stopcontact, want de robot heeft een intelligente laadtechnologie die het laadproces automatisch stopt zodra het laden voltooid is.

De vuilwatertank heeft een niveausensor. ​ Zodra de vuilwatertank vol is, gaat het LED-lampje van de robot branden en ontvang je een melding via de app.

Ja, geïntegreerde val-sensoren herkennen grote hoogteverschillen en voorkomen dat de robot naar beneden valt.

Om te voorkomen dat er vuil water uitloopt mag je de behuizing niet volledig op zijn kop houden of erg schuin houden zolang de vuilwatertank er nog inzit. Om hem schoon te maken of om e.e.a. te controleren schakel je de robot uit - om zo onbedoeld starten of inschakelen van het apparaat te voorkomen. Verwijder de schoon- en vuilwatertanks en zorg ervoor dat er geen water meer in de robot zit.

Wij raden aan het station op een vlakke en niet vochtgevoelige ondergrond (tegels/beton etc.) tegen de wand te plaatsen. Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 0,5m aan weerszijde, 1,5m vóór het laadstation en 1m erboven.

Op de RCF is een tapijtdetectiesensor geïnstalleerd en die herkent tapijt direct. Afhankelijk van de app-instellingen van de gebruiker, rijdt de robot langs het tapijt of sluit tapijt uit van de schoonmaakroute.

Ø 340 mm / Hoogte: 120 mm

Ja, de schoonwatertank is voorzien van een sensor en die zorgt voor een signaal. Zodra de schoonwatertank leeg is, gaat het LED-lampje van de robot branden en ontvang je een melding via de app.

Om alle functies (live-map volgen, aanpassingen van schoonmaakparameters, enz.) te kunnen gebruiken, moet de robot verbonden zijn met internet. Alleen reinigen kan de robot ook zonder internet.

Er zit in de RCF 3 geen HEPA-Filter.

Als de hellingshoek te steil is voor de robot, dan detecteert de robot een mogelijk valgevaar.

Normaal gesproken heeft invallend licht geen invloed op het gedrag van de robot.

a) Zorg ervoor dat de stekker van het laadstation in het stopcontact zit en dat hij op de juiste manier is geplaatst (afstand van 0,5m weerszijde, 1,5m vóór het laadstation en 1m erboven).

b) Als het laadstation tijdens de reiniging wordt verplaatst, kan de robot na een schoonmaakbeurt moeite hebben om hem terug te vinden.

Nee. De maximale spanning - die wordt afgegeven door de laadcontacten van de robot en het laadstation - ligt binnen het veilige spanningsbereik voor het menselijk lichaam.

a) Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het laadstation is om goed te kunnen docken (ruimte van 0,5m aan weerszijde, 1,5m voor het laadstation en 1m erboven) en dat de laadcontacten vrij zijn van stof en dergelijke.

b) Controleer of er stroom staat op het stopcontact en de stekker van het laadstation er goed inzit en contact maakt.

c) Controleer ook of de laadcontacten van de robot en de laadcontacten van het laadstation met elkaar gekoppeld zijn.

Controleer of de laadcontacten van de robot en het laadstation niet vervuild zijn.

De omgevingstemperatuur kan te laag (onder 0°C) of te hoog (boven 35°C) zijn.

Als de bovenstaande adviezen de problemen niet hebben opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice.

Voordat de robot aan het reinigingsproces begint, draait hij twee keer om zijn eigen as om zijn positie in de ruimte te bepalen en wordt ook de rolborstel gelijktijdig bevochtigd voordat het echte schoonmaakwerk gaat beginnen. Dit proces wordt standaard uitgevoerd. Als de robot desondanks ongecoördineerd beweegt, voer dan de navolgende controles uit:

a) De val-sensor is bedekt met stof of vuil, wat een foutmelding kan veroorzaken. Reinig de val-sensor in dit geval met een droge katoenen doek.

b) Het wiel wordt geblokkeerd door een voorwerp, waardoor de robot rondjes gaat draaien. In dat geval het voorwerp bij het wiel verwijderen.

c) De aanrijbeveiligingssensoren zijn defect. Raak de aanrijbeveiligingssensoren van de robot - op de voorkant en de zijkanten - met uw hand aan en druk erop om te controleren of deze automatisch kan terugveren.

Als de bovenstaande adviezen de problemen niet hebben opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice.

a) De accu is niet genoeg opgeladen om de geplande reiniging uit te voeren.

b) De instellingen voor de geplande reiniging zijn niet opgeslagen. Controleer of de reinigingstaak is opgeslagen en of dit de taak is die je wilt dat hij gaat doen.

c) De vuilwatertank is vol of de schoonwatertank is leeg.

d) Rolborstel of tanks zijn niet geplaatst.

Als de bovenstaande adviezen de problemen niet hebben opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice.

Controleer eerst of de val-sensoren van de robot bedekt zijn met stof of vuil. Als hij na het schoonmaken van de sensoren nog steeds niet goed functioneert, is er mogelijk een probleem met de sensoren zelf. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice.

a) Voor de eerste ingebruikname moet de robot eerst op het laadstation worden geplaatst voordat hij zonder laadstation kan worden ingeschakeld.

b) Controleer het accuniveau. Als dit te laag is, laad je de robot op en probeer je het opnieuw.

De robot zal niet starten als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 35 °C.

Houd de aan/uit/pauzeknop 5 seconden ingedrukt. Wanneer je deze handeling uitvoert, mag de robot niet in het laadstation staan.

De dweilrobot maakt bij de eerste ingebruikname een verkenningsroute. Zo ontstaat er een plattegrond van de omgeving. Er vindt op dat moment geen schoonmaak plaats. Deze verkenningsroute kan met de app worden herhaald voor nieuwe ruimtes.

Vragen over de schoonmaakresultaten:

ja, maar gebruik alleen het Kärcher RM 536 reinigingsmiddel.

Gebruik uitsluitend het reinigingsmiddel RM 536 van Kärcher en voor een optimaal reinigingsresultaat altijd de juiste dosering aanhouden.

Het gebruik van reinigingsproducten van andere fabrikanten of het gebruik van te veel reinigingsmiddel kan leiden tot schade aan het apparaat en het uitsluiten van garantieservice.

Daarnaast kan er een hoge mate van schuimvorming optreden, waardoor er een schuimspoor op de vloer ontstaat of de vuilwatertank zeer snel volloopt met schuim en geleegd moet worden.

Gebruik uitsluitend het reinigingsmiddel RM 536 van Kärcher en voor een optimaal reinigingsresultaat altijd de juiste dosering aanhouden.

Bij gebruik van reinigingsmiddelen van andere fabrikanten of bij gebruik van een te grote hoeveelheid reinigingsmiddel kan er schuimvorming optreden, er ontstaat dan een spoor van schuim op de vloer of de vuilwatertank loopt zeer snel vol met schuim en moet dan geleegd worden.

Daarnaast kan er schuim ontstaan omdat er nog resten van eerder gebruikte schoonmaakmiddelen van andere fabrikanten op de vloer zijn achtergebleven. Het kan dus voorkomen dat er schuimvorming optreedt tijdens de eerste schoonmaakbeurten van de dweilrobot totdat de resten van andere schoonmaakmiddelen door de dweilrobot zijn verwijderd.

Gebruik uitsluitend het reinigingsmiddel RM 536 van Kärcher en voor een optimaal reinigingsresultaat altijd de juiste dosering aanhouden.

Bij gebruik van reinigingsmiddelen van andere fabrikanten of bij gebruik van een te grote hoeveelheid reinigingsmiddel kan er schuimvorming optreden, er ontstaat dan een spoor van schuim op de vloer of de vuilwatertank loopt zeer snel vol met schuim en moet dan geleegd worden.

Daarnaast kan er schuim ontstaan omdat er nog resten van eerder gebruikte schoonmaakmiddelen van andere fabrikanten op de vloer zijn achtergebleven. Het kan dus voorkomen dat er schuimvorming optreedt tijdens de eerste schoonmaakbeurten van de dweilrobot totdat de resten van andere schoonmaakmiddelen door de dweilrobot zijn verwijderd.

De robot (RCF 3) wordt gebruikt voor het nat afnemen van harde oppervlakken. Hij verwijdert opgedroogd vuil zoals vieze schoenafdrukken, koffie- en sapvlekken, opgedroogde spetters en dergelijke. Tijdens het natreinigen neemt hij ook licht droog vuil en kleinere droge vuildeeltjes op zoals bijv. cornflakes, rijstkorrels, broodkruimels, stof of pluisjes.

Gebruik de robot alleen voor het reinigen van harde vloeren in particuliere huishoudens en alleen op waterbestendige harde vloeren. Geen vochtgevoelige vloerafwerkingen reinigen zoals bijv. onbehandelde kurkvloeren, omdat vocht kan binnendringen en de vloer kan beschadigen. Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, linoleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, laminaat en alle water-/vochtbestendige vloerafwerkingen. In de app kan de waterhoeveelheid geregeld worden. Voor de meer gevoelige vloeren raden wij de laagste stand van de waterhoeveelheid aan.

Als de robot klaar is met schoonmaken de rolborstel verwijderen en reinigen, om zo de vloer onder de robot te ontzien en tegelijkertijd de ontwikkeling van onaangename geurtjes te voorkomen.

Plaats het laadstation van de robot niet op water-/vochtgevoelige oppervlakken zoals bijv. onbehandelde kurkvloeren. Het risico bestaat dat het vocht binnendringt en de vloer beschadigt.

Afhankelijk van hoe vaak en in welke modus je de RCF 3 laat schoonmaken, zul je de tank moeten bijvullen. We raden aan om de schoonwatertank - wanneer je na elke dweilbeurt de vuilwatertank leegmaakt - meteen bij te vullen.

Gebruik uitsluitend het Kärcher reinigingsmiddel RM 536 en let op de juiste dosering voor een optimaal reinigingsresultaat.

Het gebruik van reinigingsmiddelen van andere fabrikanten of het gebruik van te veel reinigingsmiddel kan leiden tot schade aan het apparaat en het uitsluiten van garantieservices.

Bovendien treedt er een hoge schuimvorming op, waardoor er snel een schuimspoor op de vloer ontstaat of de vuilwatertank meteen vol zit met schuim en eerder geleegd moet worden.

Gebruik de robot alleen voor het reinigen van harde vloeren in particuliere huishoudens en alleen op waterbestendige harde vloeren. Geen watergevoelige vloerafwerking zoals bijv. onbehandelde kurkvloeren reinigen, omdat vocht kan binnendringen en de vloer kan beschadigen.
Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, linoleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, laminaat en alle water-/vochtbestendige vloerafwerkingen.
In de app kan de waterhoeveelheid geregeld worden. Voor de meer gevoelige vloeren raden wij de laagste stand van de waterhoeveelheid aan.

De robot kan ingezet worden bij temperaturen van 0-35°C.

In de app kun je de hoeveelheid water aanpassen (3 verschillende waterinstellingen).

Gebruik de robot alleen voor het reinigen van harde vloeren in particuliere huishoudens en alleen op waterbestendige harde vloeren. Geen vochtgevoelige vloerafwerkingen reinigen zoals bijv. onbehandelde kurkvloeren, omdat vocht kan binnendringen en de vloer kan beschadigen. Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, linoleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, laminaat en alle water-/vochtbestendige vloerafwerkingen. In de app kan de waterhoeveelheid geregeld worden. Voor de meer gevoelige vloeren raden wij de laagste stand van de waterhoeveelheid aan.

Bij een nieuw apparaat wordt tapijt-vermijding automatisch geactiveerd, wat inhoudt dat de robot alle tapijten vermijdt en er niet overheen rijdt.

Je kunt dit in de app deactiveren zodat de RCF 3 daarna al het tapijt negeert en er gewoon overheen rijdt. 

De RCF 3 kan plasjes of gemorst water in een beperkte mate opnemen. Zodra de vuilwatertank vol is, stopt de robot en moet de tank eerst geleegd worden.

Schakel de robot onmiddellijk uit! Haal de onderdelen die losgenomen kunnen worden van het apparaat en laat ze drogen. Nadat alle onderdelen zijn gedroogd, plaats je ze terug en start je de robot opnieuw. Mocht de robot nog steeds niet functioneren, neem dan contact op met onze klantenservice.

a) De accu is niet genoeg opgeladen om de geplande reiniging uit te voeren. Laad de robot op.

c) De vuilwatertank is vol of de schoonwatertank is leeg.

c) Rolborstel of een van de tanks zitten er niet in.

a) Controleer of de robot in de 'niet storen' modus staat, in dat geval zal hij niet verder gaan met schoonmaken en moet deze uitgeschakeld worden.

b) De robot gaat niet verder met schoonmaken als hij tijdens het schoonmaken wordt onderbroken en handmatig op het laadstation wordt geplaatst.

a) De vuilwatertank is vol, tijd om te ledigen.

b) De schoonwatertank is leeg.

c) Er zit een vreemd voorwerp vast in de rolborstel. Altijd meteen verwijderen.

d) De rolborstel is versleten of sterk vervuild. Maak de rolborstel schoon of plaats een nieuwe.

Het is aan te raden om de rolborstel vóór elke schoonmaakronde te wassen.

De robot kan alleen onder meubels schoonmaken als er voldoende ruimte is tussen de vloer en de onderkant van de meubels.

Vragen over de app:

De QR-code voor de app 'Kärcher Home Robots' vind je in de handleiding of in de Quick Start Guide. Scan met je mobiele telefoon de QR-code voor het downloaden van de app.

Controleer of je wifi-netwerk afgestemd is op 2,4 GHz. Als je wifi-netwerk voor zowel 2,4 GHz als 5 GHz geschikt is, schakel het dan over naar 2,4 GHz. Zorg ervoor dat de robot zo dicht mogelijk bij de router staat.

Met deze functie is de robot zo geprogrammeerd dat hij niet gaat reinigen in de periode die de gebruiker heeft ingesteld. In deze stand zijn alle LED's uitgeschakeld.

De app beschikt over de functie ‘Zoek de robot’. Wanneer deze geactiveerd wordt, geeft de robot een geluidssignaal, zodat hij kan worden gevonden door de gebruiker. Deze functie kan op elk moment geactiveerd worden.

Ja, de robot kan op afstand bestuurd worden met de app.

Ja, de robot is op afstand te bedienen. Het vereist een internetverbinding met de robot en het eindtoestel. Is dit het geval dan kan de robot, ook als u zich ergens anders bevindt, probleemloos bestuurd worden.

Nee, want voor de besturingsfunctie op afstand moet de robot zich in hetzelfde WiFi-netwerk (WLAN) bevinden als het eindtoestel.

Je kunt de app downloaden met behulp van de QR-code op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing of snelstartgids of direct in de Apple Store zoeken met de zoekterm 'Kärcher Home Robots'. ​ Volg daarna de instructies in de app.

Je kunt de app downloaden met behulp van de QR-code op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing of snelstartgids of direct in de Play Store zoeken met de zoekterm 'Kärcher Home Robots'. ​ Volg daarna de instructies in de app.

Ja, je kunt je apparaat onder ‘ik’ in de app met elkaar delen.

Download de app op je toestel en volg de instructies om te koppelen in de app.

Je kunt de robot in de app terugzetten naar de fabrieksinstellingen onder 'robotinstellingen'.

Je kunt de Wi-Fi resetten door de aan/uit-/pauzeknop en de Home-knop tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt te houden.

In het tijdschema kun je verschillende schoonmaakperiodes aanmaken waarin de robot steeds op de vooraf ingestelde wijze schoonmaakt.

Je kunt maximaal 5 plattegronden aanmaken.

De software kan via de app worden bijgewerkt.

De robot moet door de gebruiker samen met het laadstation naar de betreffende verdieping worden verplaatst. In de daaropvolgende reinigingscycli is het aan te raden om op de betreffende plattegrond de robot altijd op dezelfde plaats te starten, zodat de robot zijn positie eenvoudig opnieuw kan bepalen. In de app moet de plattegrond op de bijbehorende verdieping worden ingesteld voordat het schoonmaken begint.

De robot kan niet aan Alexa worden gekoppeld.

De robot kan niet worden gekoppeld aan Google Home.

In de app onder 'Instellingen' kun je de ruimtes samenvoegen, splitsen of hernoemen door erop te klikken.

In de app onder 'Instellingen' kun je virtuele muren en no-go-zones toevoegen, bewerken of verwijderen.

Ja, met de app kunnen afzonderlijke kamers worden ingesteld en deze kun je op de plattegrond selecteren om schoon te maken.

Zorg ervoor dat de robot altijd verbonden is met het netwerk en zich binnen het bereik van wifi bevindt.

Vragen over onderhoud:

In de app kun je zien hoeveel van de rolborstel 'opgebruikt' is en wanneer vervanging nodig is. Dit gebeurt op basis van 'runtime tracking' (tijdgestuurd). Controleer de rol visueel op slijtage en vuil en vervang deze indien nodig of als de rolborstel niet goed meer functioneert. Het is sterk gebruiksafhankelijk hoe snel de rolborstel verslijt (bijv. de soort ondergrond en vuil)

De volgende onderdelen kunnen met water onder de kraan worden afgespoeld:

  • Schoonwatertank
  • Vuilwatertank
  • Rolborstelhouder
  • Rolborstel

Nee, het is niet aan te raden om onderdelen in de vaatwasser te schoon te maken. Alleen de rolborstel kan in de wasmachine op max. 60 °C gewassen worden.

Daarbij is het raadzaam om een wasnetje/-zak te gebruiken.

Het is niet nodig om de robot en het laadstation los te koppelen van het stopcontact, want de robot heeft een intelligente laadtechnologie die het laadproces automatisch stopt zodra het laden voltooid is.

Het is niet nodig om de robot en het laadstation los te koppelen van het stopcontact, want de robot heeft een intelligente laadtechnologie die het laadproces automatisch stopt zodra het laden voltooid is. Zorg ervoor dat - ook wanneer de robot volledig is opgeladen - kinderen niet met de robot gaan spelen. Als je de schoonmaakrobot langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden de robot volledig uit te schakelen en op te bergen in de oorspronkelijke verpakking.