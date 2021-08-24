Schoonmaak- en onderhoudstips voor huis en tuin

Over de gehele wereld maken mensen gemiddeld 3:20 uur per week schoon - volgens een wereldwijd onderzoek naar schoonmaakgedrag, in opdracht van Kärcher. Voor een schoon huis grijpt men naar allerlei reinigingsapparaten of huismiddeltjes. Of het nu binnen of buiten is: met tips over een juist gebruik ervan is het werk sneller gedaan en heb je meer tijd voor de fijnere dingen in het leven.
 

Kärcher schoonmaaktips voor een schoon huis

IN HUIS

Tips tegen vuil binnen je eigen vier muren

De keuken schoonmaken, de badkamer schoonmaken, de woonkamer schoonmaken - er is veel te doen in en om het huis en niet alleen tijdens de voorjaarsschoonmaak. Omdat er na verloop van tijd wat vuil binnen uw eigen vier muren komt: vlekken op de vloer, vloerkleden en stoffering. Pollen, stof en afdrukken op de ramen. Etensresten en vetresten in de keuken. Kalkaanslag en zeepresten in de badkamer. Maar met een paar tips & tricks, de juiste schoonmaakapparaten, reinigingsmiddelen en huismiddeltjes kan vuil snel worden verwijderd en wordt de woning weer hygiënisch schoon.

Badkamer schoonmaken met tips van Kärcher
Keuken schoonmaken met tips van Kärcher
Schone woonkamer met tips van Kärcher
Ramen zemen met tips van Kärcher
Parket en laminaat schoonmaken met tips van Kärcher
Tapijten reinigen met tips van Kärcher
Tegels reinigen met tips van Kärcher
PVC en linoleum reinigen met tips van Kärcher
Stoffering reinigen met tips van Kärcher
Kärcher cleaning and maintenance tips for the outside area

ROND JE HUIS

Schoonmaak- en onderhoudstips om het huis

Er is veel te doen rond het huis. In het voorjaar moeten de sporen van de winter op het terras, in de oprit en op de paden worden verwijderd. In de zomer moeten de planten worden bewaterd, moet het gazon regelmatig worden gemaaid en moeten heggen, bomen en struiken worden gesnoeid. In de herfst moet de tuin winterklaar worden gemaakt, bladeren worden verwijderd en tuinmeubelen worden opgeborgen. Overigens hebben uw eigen voertuigen ook regelmatig onderhoud nodig – of dit nu een fiets, motor, auto of caravan is.

Met deze praktische tips wordt het werk gemakkelijk.

Kärcher Tips: cleaning wooden terrace
Kärcher Tips: bin cleaning with WBS 3
Kärcher Tips: cleaning patio slabs
Kärcher Tips: Garage cleaning
Kärcher Tips: cleaning pavers
Kärcher Tips: cleaning conservatory
Kärcher Tips for DIY
Kärcher Tips: cleaning camping-equipment
Kärcher Tips: cleaning gutters
Kärcher Tips: removing moss
Kärcher Tips: cleaning a barbecue
Kärcher Tips: removing weeds

Reinigen en onderhoud voertuigen

Kärcher Tips: Car care
Kärcher Tips: Rim cleaning
Kärcher Tips: Car washing
Kärcher Tips: Bike cleaning
Kärcher Tips: Caravan cleaning
Kärcher Tips: Motorcycle cleaning