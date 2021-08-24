Schoonmaak- en onderhoudstips voor huis en tuin
Over de gehele wereld maken mensen gemiddeld 3:20 uur per week schoon - volgens een wereldwijd onderzoek naar schoonmaakgedrag, in opdracht van Kärcher. Voor een schoon huis grijpt men naar allerlei reinigingsapparaten of huismiddeltjes. Of het nu binnen of buiten is: met tips over een juist gebruik ervan is het werk sneller gedaan en heb je meer tijd voor de fijnere dingen in het leven.
IN HUIS
Tips tegen vuil binnen je eigen vier muren
De keuken schoonmaken, de badkamer schoonmaken, de woonkamer schoonmaken - er is veel te doen in en om het huis en niet alleen tijdens de voorjaarsschoonmaak. Omdat er na verloop van tijd wat vuil binnen uw eigen vier muren komt: vlekken op de vloer, vloerkleden en stoffering. Pollen, stof en afdrukken op de ramen. Etensresten en vetresten in de keuken. Kalkaanslag en zeepresten in de badkamer. Maar met een paar tips & tricks, de juiste schoonmaakapparaten, reinigingsmiddelen en huismiddeltjes kan vuil snel worden verwijderd en wordt de woning weer hygiënisch schoon.
ROND JE HUIS
Schoonmaak- en onderhoudstips om het huis
Er is veel te doen rond het huis. In het voorjaar moeten de sporen van de winter op het terras, in de oprit en op de paden worden verwijderd. In de zomer moeten de planten worden bewaterd, moet het gazon regelmatig worden gemaaid en moeten heggen, bomen en struiken worden gesnoeid. In de herfst moet de tuin winterklaar worden gemaakt, bladeren worden verwijderd en tuinmeubelen worden opgeborgen. Overigens hebben uw eigen voertuigen ook regelmatig onderhoud nodig – of dit nu een fiets, motor, auto of caravan is.
Met deze praktische tips wordt het werk gemakkelijk.