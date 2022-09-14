Dakgoten reinigen: snel en efficiënt
Veel mensen vinden dakgoten schoonmaken een van de vervelendste klusjes die er zijn. Maar als dakgoten en regenpijpen verstopt zijn of het regenwater niet meer goed kan weglopen, moeten bladeren en vuil er echt uitgehaald worden. De goten kunnen anders bij de eerstvolgende regenbui overlopen en daardoor kan de dakconstructie, de gevel of het terras beschadigen. Maar hoe maak je een dakgoot nou snel, efficiënt en vooral veilig schoon? We geven je een paar praktische tips voor het schoonmaken van dakgoten en regenpijpen.
Tips voor het schoonmaken van dakgoten
Voordat je begint met het schoonmaken van de dakgoten zijn er een paar dingen waarmee je rekening moet houden. Wanneer en hoe vaak moeten dakgoten worden schoongemaakt? Waar kun je dat het beste mee doen? Met wat voor kosten en andere zaken moet je rekening houden? We beantwoorden hieronder de belangrijkste vragen.
Wanneer en hoe vaak moeten dakgoten worden schoongemaakt?
Algemeen wordt aangeraden om de dakgoot ten minste één keer per jaar te schoon te maken, en vaker als er bomen of een bos in de buurt van het huis staan. De beste tijd is aan het eind van de herfst, als alle bladeren zijn gevallen maar de eerste vorst en sneeuwval nog moeten komen.
Hoeveel kost het om de dakgoten te reinigen?
Dat hangt ervan af of je de dakgoten zelf wilt schoonmaken of er een bedrijf voor wilt inhuren. Dat laatste is uiteraard veel duurder en bovendien niet altijd nodig. Met het juiste gereedschap kun je de dakgoten zelf professioneel schoonmaken. De kosten van zo’n actie moet je uiteraard zien als een investering op lange termijn. Huurders mogen zich terecht afvragen of de kosten van het schoonmaken van de dakgoten voor rekening van de verhuurder komen. In de regel is het schoonhouden van de dakgoten de verantwoordelijkheid van de huurder, mits de goten goed bereikbaar zijn. Een en ander moet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.
De dakgoot schoonmaken met of zonder ladder?
Om dakgoten goed en veilig schoon te maken, is het raadzaam te werken met professioneel gereedschap in plaats van met een ladder, een emmer en een borstel. Met een borstel is en blijft het een moeizame en vervelende klus: je moet de ladder op, een deel van de goot schoonmaken, de ladder af, de ladder verplaatsen … en dat moet je een paar keer herhalen. Dat is niet alleen inefficiënt, het is ook gevaarlijk, vooral als de ladder niet altijd even stabiel staat. Je kunt dan ook beter kiezen voor een methode waarmee je de dakgoten en regenpijpen vanaf de grond kunt schoonmaken.
Welke veiligheidsmaatregelen moet je nemen?
Draag bij het schoonmaken van de dakgoten altijd beschermende kleding, d.w.z. schoenen met antislipzolen, handschoenen en een veiligheidsbril. Als je een ladder gebruikt, zorg er dan voor dat hij stabiel staat. Het beste is als iemand anders de ladder voor je vasthoudt. Vóór de feitelijke reiniging moet het belangrijkste vuil, zoals scherfjes van de dakpannen, vuurwerkresten en takken met de hand uit de dakgoot worden verwijderd. Er zijn speciale boldraadroosters verkrijgbaar die voorkomen dat vuil in de regenpijp kan vallen. Als je een hogedrukreiniger gebruikt om de dakgoot schoon te maken, doe dat dan nooit vanaf een ladder. Veel beter is om in dat geval de speciale reinigingsset te gebruiken waarmee je vanaf de grond met de hogedrukreiniger kunt werken. Je hebt de ladder dan alleen nodig voor het plaatsen en weghalen van de set.
Zelf je dakgoten schoonmaken?
Of je nu een bungalow of een huis met meerdere verdiepingen hebt, met een dakgoot- en rioolreinigingsset krijg je de dakgoten, afvoeren en kelderkoekoeken eenvoudig en effectief weer schoon. Overigens is het altijd zinvol om eerst verschillende hulpmiddelen te testen: het gaat immers niet alleen om kosten, maar ook om waar je graag mee werkt. Maar: veiligheid moet in alle gevallen voorrang krijgen.
Met ons goed doordachte hulpmiddel kun je zelf de dakgoten professioneel reinigen, zonder jezelf in gevaar te brengen en zonder veel geld te moeten betalen aan een extern bedrijf. Het belangrijkste onderdeel van de set is een reinigingsslede die in de goot wordt geplaatst en via de bijbehorende 20 meter lange hogedrukslang is verbonden met het pistool van de hogedrukreiniger. Aan de onderkant van de slede zitten twee hogedruksproeiers die water naar achteren spuiten. Het terugslageffect van de sproeiers zorgt dat de slede vooruit beweegt en tegelijkertijd al het vuil naar achteren sproeit. Om de slede te starten, klim je één keer op de ladder om de slang aan de dakgoot vast te maken. Het hogedrukpistool wordt verder vanaf de grond bediend.
Stapsgewijze instructies
1. Begin met het vastschroeven van de hogedruksproeiers – dit is afhankelijk van de gebruikte hogedrukreiniger. Als de voorgemonteerde sproeiers niet de juiste zijn voor jouw hogedrukreiniger, maak je de veiligheidsclips los en plaats je de juiste sproeiers. Die zet je vervolgens weer vast met de veiligheidsclips. Welke sproeiers geschikt zijn voor je hogedrukreiniger vind je in de gebruiksaanwijzing.
2. Zet de adapter volgens de gebruiksaanwijzing op de hogedrukslang, trek deze door de slanggeleider van de klem en verbind hem dan met de slede en de clip.
3. Nadat het belangrijkste vuil is verwijderd, plaats je het meegeleverde boldraadrooster in de opening boven in de regenpijp.
4. Bevestig de klem met de slanggeleider aan de zijkant van de goot, zet de slede in de goot en voer de slang tenminste door tot aan de rode markering.
5. Koppel vervolgens het systeem aan de pistoolaansluiting van de hogedrukreiniger en zet deze aan. Geleid de hogedrukslang met de hand. Zodra je het hogedrukpistool in werking stelt, begint de slede zich automatisch door de goot te bewegen en spoelt deze schoon met de waterstralen van de twee naar achteren gerichte sproeiers.
6. Om het spoeleffect te verbeteren, kun je de slede af en toe iets terugtrekken met de hogedrukslang. Herhaal het reinigingsproces als dat nodig blijkt en bij hardnekkig vuil meerdere malen.
7. Schakel na de reiniging de hogedrukreiniger uit, verwijder het verzamelde vuil uit het boldraadrooster en haal dit uit de regenpijp als het daar niet vast gemonteerd zat. Verwijder tot slot de klem.
Zo kun je de regenpijp en de kelderkoekoek tegelijkertijd schoonmaken.
De dakgoot- en rioolreinigingsset kan ook worden gebruikt voor het effectief reinigen van regenpijpen en afvoeren in en om het huis. Dakgoten en regenpijpen moeten ten minste eenmaal per jaar worden schoongemaakt om te zorgen dat ze goed blijven werken. Het is dan ook een goed idee om ze direct na elkaar schoon te maken.
Om de pijpen van binnen schoon te spoelen, koppel je de reinigingsslang aan de hogedrukreiniger en voer je deze vervolgens stukje bij beetje door de regenpijp. Voor het reinigen gebruik je de meegeleverde hogedruksproeier in plaats van de reinigingsslede. Schroef deze op de reinigingsslang. Op de reinigingsslang zit een rode markering: de slang moet minstens tot aan deze markering in de regenpijp worden geschoven. Pas dan mag je het hogedrukpistool in werking stellen. Het reinigingsproces moet worden gestopt zodra de rode markering weer zichtbaar is wanneer de slang wordt teruggetrokken uit de regenpijp. Deze stap is zeer belangrijk om jezelf te beschermen tegen krachtig spattend water en te voorkomen dat de reinigingsslang ongecontroleerd heen en weer gaat slaan. Nadat het hogedrukpistool is ingeschakeld, wordt de regenpijp gereinigd door de reinigingsslang handmatig door de pijp naar boven te duwen. De hoge waterdruk kan zelfs het hardnekkigste vuil losmaken. Dat doe je door de hendel meerdere malen achter elkaar in te drukken en los te laten, zo vaak als nodig is. Om vervuiling van gevels en terrassen te voorkomen, doe je er goed aan een opvangbak onder het uiteinde van de regenpijp te plaatsen.
Ook de kelderkoekoek kan effectief worden gereinigd met een hogedrukreiniger of middendrukreiniger. Kwetsbare oppervlakken zoals kunststof roosters kunnen effectief en behoedzaam worden schoongemaakt met een middendrukreiniger. Als de kelderkoekoek van steen is gemaakt, kun je zonder problemen een hogedrukreiniger gebruiken om mos en andere aanslag te verwijderen.