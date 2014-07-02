Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Le nettoyeur de gouttières se déplace dans la gouttière par la force de la pression et élimine ainsi rapidement les saletés et accumulations. Le flexible permet aussi de nettoyer les descentes de gouttières ou les canalisations, permettant à la fois une action préventive et curative. Longueur de flexible de 20 mètres. Compatible du K 2 au K 7.