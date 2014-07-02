Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m
Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Longueur de 20 mètres.
Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Le nettoyeur de gouttières se déplace dans la gouttière par la force de la pression et élimine ainsi rapidement les saletés et accumulations. Le flexible permet aussi de nettoyer les descentes de gouttières ou les canalisations, permettant à la fois une action préventive et curative. Longueur de flexible de 20 mètres. Compatible du K 2 au K 7.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Élimination effective et rapide des blocages dans les tuyaux
Quatre jets à haute pression orientés vers l'arrière
- Avance aisément dans les tuyaux
Protection contre les vrillages
- Protection du flexible contre les nœuds
Connexion en laiton
- Longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|20
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|2,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|250 x 340 x 100
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des canalisations
- Nettoyage des descentes de gouttières
- Nettoyage des gouttières
