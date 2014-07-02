Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m

Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Longueur de 20 mètres.

Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Le nettoyeur de gouttières se déplace dans la gouttière par la force de la pression et élimine ainsi rapidement les saletés et accumulations. Le flexible permet aussi de nettoyer les descentes de gouttières ou les canalisations, permettant à la fois une action préventive et curative. Longueur de flexible de 20 mètres. Compatible du K 2 au K 7.

Caractéristiques et avantages
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Élimination effective et rapide des blocages dans les tuyaux
Quatre jets à haute pression orientés vers l'arrière
  • Avance aisément dans les tuyaux
Protection contre les vrillages
  • Protection du flexible contre les nœuds
Connexion en laiton
  • Longue durée de vie
Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 20
Couleur Noir
Poids (kg) 0,3
Poids avec emballage (kg) 2,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 250 x 340 x 100

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)

Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des canalisations
  • Nettoyage des descentes de gouttières
  • Nettoyage des gouttières
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.