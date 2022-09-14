Straatstenen reinigen: praktische tips

Waar moet je op letten bij het schoonmaken van straatstenen?

Het is heel normaal dat een verharde oprit of een terras er na verloop van tijd niet meer als nieuw uitziet en begint te verkleuren, bijvoorbeeld als gevolg van het weer of na het snoeien van de bomen in de tuin. Voor het reinigen van straatstenen kun je kiezen uit verschillende handige apparaten zoals voegenkrabbers, veegmachines en hogedrukreinigers. Je kunt ook gaan voor een schoffel, een bezem of een tuinslang. Qua schoonmaakmiddelen heb je de keus uit speciale stoeptegelreinigers en huishoudelijke producten zoals zuiveringszout, azijn en zelfgemaakte zeepmengsels.

Maar wat helpt er nou echt? En wat moet je vermijden bij het schoonmaken van straatstenen? Er zijn verschillende manieren om zwart geworden, vieze bestrating schoon te maken of het onkruid te verwijderen. Aangezien er verschillende reinigingstools en -middelen beschikbaar zijn, hangt de methode voor het schoonmaken van je terrassen en straatstenen af van materiaal waarvan ze zijn gemaakt (bijvoorbeeld natuursteen, beton of klei) en van de weersomstandigheden waaraan ze worden blootgesteld.