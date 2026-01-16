Onkruidverwijderaar WRE (weed remover)
Onkruid is vaak moeilijk te verwijderen. Of je nu bukt of knielt, onkruid wieden is een lastige, pijnlijke en vervelende klus. Tegen de ongewenste wildgroei lijkt geen kruid gewassen. Maar nu bindt de Kärcher Weed Remover WRE onkruidverwijderaar de strijd aan met het onkruid. Het accu-aangedreven apparaat verwijdert onkruid en mos snel en efficiënt uit voegen en randen – en maakt zonder pijn een einde aan onkruid.
Snel en makkelijk onkruid verwijderen!
Win het gevecht tegen onkruid gemakkelijk, snel en moeiteloos met de Kärcher accu-aangedreven onkruidverwijderaar Weed Remover WRE. De innovatieve roterende borstelkop en de verwisselbare 18 V lithium-ion accu verslaan al het mos en onkruid. En dankzij de telescopisch verstelbare steel sta je altijd in een ergonomische werkhouding. Dus nooit meer op je knieën over de tegels!
De accu van de Weed Remover is onderdeel van het Kärcher accuplatform. Deze accu kun je dus nog met tal van producten uit het platform gebruiken!
Beschikbare modellen
De Kärcher onkruidverwijderaar is beschikbaar in twee varianten. Een kale versie zonder accu & oplader, voor als je al een Kärcher accu in huis hebt. En een complete versie inclusief accu en oplader. Onkruid verwijderen was nog nooit zo makkelijk.
LET OP: Alleen het model met "SET" in de omschrijving wordt geleverd met een lader en accu. Het andere model wordt los (zonder accu en lader) geleverd.
Kärcher Weed Remover: Efficiënt en moeiteloos onkruid verwijderen.
Kärcher heeft aan alles gedacht om ervoor te zorgen dat droog mos en onkruid gemakkelijk te verwijderen zijn. Deze intelligente functies maken het werk kinderlijk eenvoudig. De accu-aangedreven onkruidverwijderaar WRE kent veel handige kenmerken, van de steel tot aan de borstel.
Bovendien is de borstel, ten opzichte van de eerste versie uit 2019, volledig vernieuwd. De borstelstrip is nu nog eenvoudiger te bevestigen én zorgt, dankzij het hardere materiaal, voor betere verwijdering van (groter) onkruid!
De nieuwe borstelstrip past zowel op de nieuwe Weed Remover WRE 18-55 als op het vorige model WRE 4.
Gebruik
Ongeacht waar onkruid ook probeert te groeien, tegen de Weed Remover WRE heeft het geen schijn van kans. De onkruidverwijderaar is uiterst handig in gebruik. Beweeg het apparaat eenvoudig van links naar rechts, in een staande positie en het verwijderen van onkruid is zo gepiept.
Het onkruid wordt puur verwijdert door de mechanische werking van de ronddraaiende nylonborstel. Je hoeft dus niet langer gebruik te maken van chemische middelen zoals gif of azijn, die gevaarlijk zijn voor zowel mens als milieu.
En vergeleken met de oude manier van op je knieën met een aardappelschilmesje onkruid verwijderen, is werken met de Weed Remover natuurlijk veel sneller, makkelijker en minder intensief.
Er is gekozen voor een nylon borstel, omdat deze garant staat voor het effectief verwijderen van onkruid, zonder dat (gevoelige) tegels zouden beschadigen. Iets wat bij een metalen borstel wel kan gebeuren.
Voordelen van de Kärcher onkruidverwijderaar
Onkruid verwijderen gaat nu nog gemakkelijker en sneller - dankzij de accu-aangedreven Kärcher Weed Remover WRE hoef je je rug en knieën niet meer te belasten. Of het nu gaat om de innovatieve borstelkop met het gereedschapvrije borstelwisselsysteem of de ergonomische telescoophandgreep - alles is erop gericht om het werken met de WRE eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken.
De nylonborstel met een diameter van 18 cm is speciaal ontwikkeld voor de onkruidverwijderaar WRE, om onkruid snel te verwijderen, maar uiteraard zonder het oppervlak te beschadigen.
Dankzij de real time technology, waarmee Kärcher uniek is, kun je exact op het display van de accu aflezen hoeveel minuten je nog kunt werken met het apparaat. Ook tijdens het opladen geeft de accu dankzij de real time technology aan hoe lang het duurt voordat de accu weer helemaal opgeladen is.
Bovendien kun je de accu gebruiken in alle andere producten uit het Kärcher accuplatform, wel zo handig.