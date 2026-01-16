Onkruidverwijderaar WRE (weed remover)

Onkruid is vaak moeilijk te verwijderen. Of je nu bukt of knielt, onkruid wieden is een lastige, pijnlijke en vervelende klus. Tegen de ongewenste wildgroei lijkt geen kruid gewassen. Maar nu bindt de Kärcher Weed Remover WRE onkruidverwijderaar de strijd aan met het onkruid. Het accu-aangedreven apparaat verwijdert onkruid en mos snel en efficiënt uit voegen en randen – en maakt zonder pijn een einde aan onkruid.

WEEDNEW

4

d

d

Snel en makkelijk onkruid verwijderen!

Win het gevecht tegen onkruid gemakkelijk, snel en moeiteloos met de Kärcher accu-aangedreven onkruidverwijderaar Weed Remover WRE. De innovatieve roterende borstelkop en de verwisselbare 18 V lithium-ion accu verslaan al het mos en onkruid. En dankzij de telescopisch verstelbare steel sta je altijd in een ergonomische werkhouding. Dus nooit meer op je knieën over de tegels!

De accu van de Weed Remover is onderdeel van het Kärcher accuplatform. Deze accu kun je dus nog met tal van producten uit het platform gebruiken! 

Beschikbare modellen

De Kärcher onkruidverwijderaar is beschikbaar in twee varianten. Een kale versie zonder accu & oplader, voor als je al een Kärcher accu in huis hebt. En een complete versie inclusief accu en oplader. Onkruid verwijderen was nog nooit zo makkelijk. 

LET OP: Alleen het model met "SET" in de omschrijving wordt geleverd met een lader en accu. Het andere model wordt los (zonder accu en lader) geleverd.

 

Bestel je nu bij aankoop van de 'kale' Weed Remover ook direct je starter kit (met accu & snellader)? Dan bespaar je €50,-! 

d

Kärcher Weed Remover: Efficiënt en moeiteloos onkruid verwijderen.

Kärcher heeft aan alles gedacht om ervoor te zorgen dat droog mos en onkruid gemakkelijk te verwijderen zijn. Deze intelligente functies maken het werk kinderlijk eenvoudig. De accu-aangedreven onkruidverwijderaar WRE kent veel handige kenmerken, van de steel tot aan de borstel. 

Bovendien is de borstel, ten opzichte van de eerste versie uit 2019, volledig vernieuwd. De borstelstrip is nu nog eenvoudiger te bevestigen én zorgt, dankzij het hardere materiaal, voor betere verwijdering van (groter) onkruid!

De nieuwe borstelstrip past zowel op de nieuwe Weed Remover WRE 18-55 als op het vorige model WRE 4. 

a

Gebruik
Ongeacht waar onkruid ook probeert te groeien, tegen de Weed Remover WRE heeft het geen schijn van kans. De onkruidverwijderaar is uiterst handig in gebruik. Beweeg het apparaat eenvoudig van links naar rechts, in een staande positie en het verwijderen van onkruid is zo gepiept.

Het onkruid wordt puur verwijdert door de mechanische werking van de ronddraaiende nylonborstel. Je hoeft dus niet langer gebruik te maken van chemische middelen zoals gif of azijn, die gevaarlijk zijn voor zowel mens als milieu.

En vergeleken met de oude manier van op je knieën met een aardappelschilmesje onkruid verwijderen, is werken met de Weed Remover natuurlijk veel sneller, makkelijker en minder intensief. 

Er is gekozen voor een nylon borstel, omdat deze  garant staat voor het effectief verwijderen van onkruid, zonder dat (gevoelige) tegels zouden beschadigen. Iets wat bij een metalen borstel wel kan gebeuren.

Voordelen van de Kärcher onkruidverwijderaar

Onkruid verwijderen gaat nu nog gemakkelijker en sneller  - dankzij de accu-aangedreven Kärcher Weed Remover WRE  hoef je je rug en knieën niet meer te belasten. Of het nu gaat om de innovatieve borstelkop met het gereedschapvrije borstelwisselsysteem of de ergonomische telescoophandgreep - alles is erop gericht om het werken met de WRE eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken.

De nylonborstel met een diameter van 18 cm is speciaal ontwikkeld voor de onkruidverwijderaar WRE, om onkruid snel te verwijderen, maar uiteraard zonder het oppervlak te beschadigen.

Dankzij de real time technology, waarmee Kärcher uniek is, kun je exact op het display van de accu aflezen hoeveel minuten je nog kunt werken met het apparaat. Ook tijdens het opladen geeft de accu dankzij de real time technology aan hoe lang het duurt voordat de accu weer helemaal opgeladen is. 

Bovendien kun je de accu gebruiken in alle andere producten uit het Kärcher accuplatform, wel zo handig. 

wre-nieuw1
Voor het snel en krachtig verwijderen van onkruid en droog mos.
wre-nieuw2
Kan worden ingesteld op verschillende reinigingssituaties en lichaamslengtes.
Teleskopgriff
Aluminium telescoopgreep: Zorgt voor een rechte werkhouding bij verschillende lichaamslengtes.
wre-nieuw-3
Borstels wisselen zonder gereedschap
wre-nieuw4
Parkeerstand: tijdens werkonderbrekingen kan hij makkelijk weggezet worden.
WRE 4
Real Time Technology: incl. LCD-display voor weergave van laadniveau/resterende werktijd.
Kompatibel mit allen 18 V Kärcher Wechselakkus
18 V verwisselbare accu.: voor maximale bewegingsvrijheid en flexibiliteit
WRE 4
Ruimtebesparend opbergen: Dankzij het geïntegreerde ophangoog kan je hem eenvoudig opbergen

De borstelstrip van de onkruidverwijderaar vervangen is heel eenvoudig:

stap1
 
stap2
 
stap3
 
stap4
 
stap5
 
r

Nylon borstelstrip voor je Weed Remover.

Bestel hier je borstelstrip!
d

  

d

Schouderriem voor comfortabel werken.

Bestel hier je schouderriem!
g

  

Toepassingstips

wre1
Randen vrijmaken: voor het beste resultaat, druk het onkruid tegen de stenen.
wre-nieuw1
Mos verwijderen: probeer de borstelkop onder het mos te manoeuvreren (indien mogelijk).
wre2
De borstelkop is het meest effectief wanneer deze aan de linkerkant wordt gebruikt, omdat de borstel tegen de klok indraait.
wre3
Zet de borstelkop in een hoek en beweeg hem geleidelijk heen en weer zonder kracht te zetten.
wre4
Onkruid verwijderen: ideaal voor het verwijderen van al het veelvoorkomende onkruid
wre5
De borstelkop verwijdert het onkruid aan de oppervlakte, niet de wortel.
wre7
De geleider verhoogt het gebruiksgemak en zorgt ervoor dat de borstel in de juiste hoek wordt gebruikt voor optimaal resultaat.
wre6
Resultaten kunnen verschillen en zijn o.a. afhankelijk van externe factoren (temperatuur, luchtvochtigheid, etc.)

Voorbeelden van geschikte oppervlakken en types onkruid

Plastersteine
Straatstenen
Randsteine
Kinderkopjes
Treppen
Trappen
paardenbloem
Dankzij de verbeterde borstel zelfs voor groter onkruid
Komplexe Steinstrukturen
Mosbedekte voegen
Moos
Mosbedekte oppervlakken