Gebruik

Ongeacht waar onkruid ook probeert te groeien, tegen de Weed Remover WRE heeft het geen schijn van kans. De onkruidverwijderaar is uiterst handig in gebruik. Beweeg het apparaat eenvoudig van links naar rechts, in een staande positie en het verwijderen van onkruid is zo gepiept.

Het onkruid wordt puur verwijdert door de mechanische werking van de ronddraaiende nylonborstel. Je hoeft dus niet langer gebruik te maken van chemische middelen zoals gif of azijn, die gevaarlijk zijn voor zowel mens als milieu.

En vergeleken met de oude manier van op je knieën met een aardappelschilmesje onkruid verwijderen, is werken met de Weed Remover natuurlijk veel sneller, makkelijker en minder intensief.

Er is gekozen voor een nylon borstel, omdat deze garant staat voor het effectief verwijderen van onkruid, zonder dat (gevoelige) tegels zouden beschadigen. Iets wat bij een metalen borstel wel kan gebeuren.