ACCU WEED REMOVER WRE 18-55 BATTERY
Voor het verwijderen van mos en onkruid op harde oppervlakken: de accu-aangedreven Kärcher Weed Remover WRE 18-55 onkruidverwijderaar met een innovatieve opzetborstel, geleider en een gereedschapsloos wisselsysteem voor de borstel.
LET OP: Deze Weed Remover wordt zonder accu en lader geleverd. De accu en lader zijn eventueel los te bestellen. Uiteraard kan ook gekozen worden voor het bestellen van de "WRE 18-55 Battery Set" waar de accu en lader zijn inbegrepen.
De accu-aangedreven onkruidverwijderaar WRE 18-55 maakt een innovatieve en rugvriendelijke manier van onkruid verwijderen mogelijk. De in hoek verstelbare borstelkop met krachtige nylon borstelharen, gecombineerd met een krachtige motor en hoge borstelsnelheid, zorgt ervoor dat droog mos en onkruid, zoals paardenbloemen en weegbree, gemakkelijk van harde oppervlakken kunnen worden verwijderd. Bovendien kan de borstelkrans eenvoudig en zonder gereedschap worden verwisseld dankzij het innovatieve vergrendelingssysteem. Het ergonomische ontwerp van de accu-onkruidverwijderaar garandeert comfortabel werken zonder enige moeite - en zonder over de vloer te hoeven kruipen. De accu en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve nylonborstelSpeciaal uitgelijnde nylon borstelharen en een hoge rotatiesnelheid van de borstel voor het oppervlakkig verwijderen van droog mos en onkruid.
OndersteuningDe 360 ° draaibare bol bij de dop bevordert de optimale, moeiteloze werkhouding.
Borstels kunnen gewisseld worden zonder gereedschap.Voor het eenvoudig wisselen van de versleten borstelstrip.
Zwenkbare reinigingskop
- De hoeken kunnen individueel worden aangepast aan verschillende reinigingssituaties en mensen van verschillende lengtes.
Aluminium telescoopsteel
- Maakt een rechtopstaande werkhouding mogelijk, zelfs voor mensen van verschillende hoogtes.
Ergonomisch ontworpen greep
- Comfortabele en rugvriendelijke werkhouding.
Lus om het apparaat in de handgreep op te hangen
- Voor eenvoudig opbergen / ophangen.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Garandeert maximale mobiliteit en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Borstelsnelheid (tpm)
|2300 - 2800
|Diameter borstel (mm)
|180
|Borstelmateriaal
|Nylon
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 15 (2,5 Ah) / circa 30 (5,0 Ah)
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Borstelstrip: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Spatbescherming
- Parkeerpositie
- Aluminium telescoopsteel
- Ophangoog
- Veiligheidsschakelaar
Toepassingen
- Mos
- Onkruid
- Stenen oppervlakken
