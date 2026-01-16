ACCU WEED REMOVER WRE 18-55 BATTERY

Voor het verwijderen van mos en onkruid op harde oppervlakken: de accu-aangedreven Kärcher Weed Remover WRE 18-55 onkruidverwijderaar met een innovatieve opzetborstel, geleider en een gereedschapsloos wisselsysteem voor de borstel.

LET OP: Deze Weed Remover wordt zonder accu en lader geleverd. De accu en lader zijn eventueel los te bestellen. Uiteraard kan ook gekozen worden voor het bestellen van de "WRE 18-55 Battery Set" waar de accu en lader zijn inbegrepen.