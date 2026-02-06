Accu onkruidverwijderaar WRE 18-55 Battery Set
Inclusief accu en acculader: de WRE 18 -55 Battery Set onkruidverwijderaar voor het verwijderen van mos en onkruid. Ideaal voor paden, terrassen en ingangen. Niet langer aan de slag met gif of op je knieën met een mesje!
Eindelijk dat vervelende mos en onkruid verwijderen zonder pijn aan rug en knieën: met de ergonomische accu-aangedreven onkruidverwijderaar WRE 18-55 Battery Set. De set bevat al de accu en oplader. Dankzij het innovatieve borstelconcept met gereedschapsloos wisselsysteem maken oppervlaktemos en onkruid zoals paardenbloemen en weegbree op verharde paden en terrassen rondom het huis geen schijn van kans meer en kunnen ze moeiteloos worden verwijderd. Bovendien kan de borstelkrans eenvoudig en zonder gereedschap worden verwisseld dankzij het innovatieve vergrendelingssysteem. Het ergonomische ontwerp van de accu-onkruidverwijderaar garandeert comfortabel werken zonder enige moeite - en zonder over de grond te hoeven kruipen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve nylonborstelSpeciaal uitgelijnde nylon borstelharen en een hoge rotatiesnelheid van de borstel voor het oppervlakkig verwijderen van droog mos en onkruid.
OndersteuningDe 360 ° draaibare bol bij de dop bevordert de optimale, moeiteloze werkhouding.
Borstels kunnen gewisseld worden zonder gereedschap.Voor het eenvoudig wisselen van de versleten borstelstrip.
Zwenkbare reinigingskop
- De hoeken kunnen individueel worden aangepast aan verschillende reinigingssituaties en de lengte van de gebruiker
Aluminium telescoopsteel
- Maakt een rechtopstaande werkhouding mogelijk, zelfs voor mensen van verschillende hoogtes.
Ergonomisch ontworpen greep
- Comfortabele en rugvriendelijke werkhouding.
Lus om het apparaat in de handgreep op te hangen
- Voor eenvoudig opbergen / ophangen.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Garandeert maximale mobiliteit en flexibiliteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Borstelsnelheid (tpm)
|2300 - 2800
|Diameter borstel (mm)
|180
|Borstelmateriaal
|Nylon
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 15 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Borstelstrip: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Spatbescherming
- Parkeerpositie
- Aluminium telescoopsteel
- Ophangoog
- Veiligheidsschakelaar
Toepassingen
- Mos
- Onkruid
- Stenen oppervlakken
