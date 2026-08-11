Vol vermogen in een handomdraai: de meegeleverde snellader laadt de 18 V / 2,5 Ah Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten op tot 80 procent. De Kärcher Battery Power 18/25 starterkit is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.