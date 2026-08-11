Starterkit Accu 18/25
Accu starter kit 18/25 incl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time-technologie en 18 V snellader. Voor alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.
Vol vermogen in een handomdraai: de meegeleverde snellader laadt de 18 V / 2,5 Ah Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten op tot 80 procent. De Kärcher Battery Power 18/25 starterkit is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time Technology
- Het LCD-display toont te allen tijde de resterende looptijd, resterende laadtijd en laadniveau.
18 V Kärcher accu
- Geschikt voor alle apparaten uit de Kärcher 18-volt accu-serie.
18 V snellader
- Laadt de 18 V / 2,5 Ah Kärcher accu in 44 minuten op tot 80%.
Krachtige lithium-ioncellen
- Garandeert consistente prestaties en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opslagmodus
- Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX5-geclassificeerd - beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen
- Betrouwbare bescherming bij klussen met waterstralen.
Efficiënt temperatuurbeheer
- Topprestaties dankzij efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer.
Intelligente celbewaking
- Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Robuuste behuizing
- De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Wandmontage
- Voor een nette bevestiging van de oplader aan de muur.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Oplaadtijd accu met snellader
|
18V/2,5Ah Battery Power-Accu:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 126
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu snellader (1 stuk)
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Reserveonderdelen Starterkit Accu 18/25
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.