Accu heggenschaar HGE 2-18
De HGE 2-18 heggenschaar met een snijlengte van 45 cm maakt snoerloos en flexibel werken mogelijk dankzij het lichte en accu-aangedreven ontwerp.
Prachtige heggen snoeien is moeiteloos met de 18V-heggenschaar HGE 2-18. Dankzij het lichte gewicht en het ergonomische ontwerp van de handgreep ligt de HGE 2-18 perfect in de hand, waardoor je zelfs de meest uitgebreide klussen met gemak kunt klaren. Het diamantgeslepen mes met een snijlengte van 45 centimeter en een tandafstand van 18 millimeter zorgt voor nauwkeurige en zuivere sneden. De robuuste mespuntbeschermer voorkomt schade aan het mes bij het snoeien dicht langs muren of schuttingen. Na het tuinieren biedt het praktische ophangoog in de behuizing een slimme oplossing voor ruimtebesparende opslag. En de eenvoudig te bevestigen beschermhoes voor het mes zorgt ervoor dat het apparaat veilig kan worden vervoerd en beschermd is tijdens het opbergen.
Kenmerken en voordelen
lichtgewichtSchouders en armen worden niet moe, zelfs niet na langdurig werken.
Diamantgeslepen mesHet mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
ControlebeschermingBeschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Ophangoog
- Het apparaat heeft een geïntegreerde ophanglus in de handgreep voor ruimtebesparende opslag.
Mesbeschermer
- Eenvoudig te bevestigen om de heggenschaar veilig te vervoeren naar waar hij nodig is en om hem na gebruik veilig op te bergen.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- Het apparaat kan worden gevoed door elke 18 V Kärcher accu.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Blade snelheid (snedes/min)
|2450
|Type snijblad
|Lasergesneden, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|878 x 193 x 185
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mesbeschermer
Uitvoering
- Controlebescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen HGE 2-18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.