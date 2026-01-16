De krachtige HGE 36-60 accu heggenschaar is ideaal voor het uitdagende snoeiwerk. Dankzij de twee-delige snijsnelheid, kan je kiezen tussen maximale snelheid en maximale kracht, afhankelijk van de toepassing. Daarnaast maakt de zaagfunctie het afzagen van dikkere takken gemakkelijker.

De handige snoeikam is even simpel als doeltreffend, je veegt er zo de bovenop een heg afgesnoeide takjes mee op de grond. Dat bespaart je dus op de tast zoeken.