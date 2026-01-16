Accu heggenschaar
Of ze nu een erfgrens markeren, privacy bieden of voor decoratie zijn: het maakt niet uit voor welk doel hagen of struiken dienen, de zeer gemakkelijk te hanteren accu-aangedreven heggenscharen zorgen ervoor dat ze er netjes en precies uitzien zonder gedoe.
LET OP: Alleen de heggenscharen met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.
BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.
You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild.
Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.
De 180° draaibare handgreep ontlast de armen en schouders van gebruikers.
Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers kiezen tussen maximaal vermogen en maximale snelheid (HGE 36).
Gooi gesneden takken eenvoudig op de grond met de handige snoeikam.
Kenmerken heggenscharen
Specificaties
Kenmerken telescopische heggenschaar
Verlengstuk: voor het eenvoudig knippen van hoge heggen. Met snelkoppeling en ruimtebesparende opslag.
Verstelbare snijkop: met een keuze uit vier kantelhoekopties tot 115 ° voor het knippen van een breed scala aan verschillende haagvormen.
Handige snoeikam: snoeisel landt voor in plaats van in de heg.
18 V Kärcher Accu
HGE 18-45 Battery (Set)
Lichtgewicht voor comfortabel gebruik zonder overbelasting: de HGE 18-45 accu-aangedreven heggenschaar met diamant geslepen lemmet voor een perfecte precisie.
Accu: 18 V
Snijlengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Draaibare handgreep: nee
Tweedelige snelheidsregeling: nee
* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 125 m.
HGE 18-50 Battery (Set)
De HGE 18-50 accu heggenschaar: zijn 180° roterende handgreep en snoeikam verzekeren handig snoeiwerk.
Accu: 18 V
Snijlengte: 50 cm
Tandsteek: 22 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 325 m*
Draaibare handgreep: ja
* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 163 m.
PHG 18-45 Battery
De PHG 18-45 accu-aangedreven telescopische heggenschaar maakt ladders overbodig. De verstelbare snijkop maakt het mogelijk om de zij-boven en onderranden van een haag vanaf de grond te bewerken, ideaal voor hoge en brede hagen.
Accu: 18 V
Snijlengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Verstelbare snijkop: ja, 115 °
* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij gebruik 18V 2,5Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 125 m.
36 V Kärcher Accu
HGE 36-60 Battery (Set)
Voor grote hagen, kies je de accu-aangedreven HGE 36-60 met zijn 36 V accu voor snel en draadloze snoeiwerken. Een 180° roterend handvat, snoeikam en twee-delige snelheidsregeling: de krachtige HGE 36-60 accu heggenschaar.
Accu: 36 V
Snijlengte: 60 cm
Tandsteek: 26 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 600 m*
Roterende handgreep: ja
Tweedelige snelheidsregeling: ja
* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 300 m.