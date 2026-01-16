Accu heggenschaar

Of ze nu een erfgrens markeren, privacy bieden of voor decoratie zijn: het maakt niet uit voor welk doel hagen of struiken dienen, de zeer gemakkelijk te hanteren accu-aangedreven heggenscharen zorgen ervoor dat ze er netjes en precies uitzien zonder gedoe.

LET OP: Alleen de heggenscharen met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.

Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.

De 180° draaibare handgreep ontlast de armen en schouders van gebruikers.

Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers kiezen tussen maximaal vermogen en maximale snelheid (HGE 36).

Gooi gesneden takken eenvoudig op de grond met de handige snoeikam.

Kenmerken heggenscharen

Het 180° draaibare handvat ontlast de armen en schouders van de gebruiker.
Bescherming aan de punt van het zaagblad voorkomt beschadiging van het blad en gebouwen.
Duw afgesneden takjes en bladeren naar de grond met de snoeikam.
Afhankelijk van de toepassing, kan de gebruiker kiezen tussen maximale kracht en maximale snelheid (HGE 36-60).
De zaagfunctie is met name geschikt voor hagen met (hier en daar) dikkere takken.
De 36 V lithium-ion accu maakt deel uit van het Kärcher accuplatform.

Specificaties

De krachtige HGE 36-60 accu heggenschaar is ideaal voor het uitdagende snoeiwerk. Dankzij de twee-delige snijsnelheid, kan je kiezen tussen maximale snelheid en maximale kracht, afhankelijk van de toepassing. Daarnaast maakt de zaagfunctie het afzagen van dikkere takken gemakkelijker.

 

De handige snoeikam is even simpel als doeltreffend, je veegt er zo de bovenop een heg afgesnoeide takjes mee op de grond. Dat bespaart je dus op de tast zoeken.

Kenmerken telescopische heggenschaar

Verlengstuk: voor het eenvoudig knippen van hoge heggen. Met snelkoppeling en ruimtebesparende opslag.

Verstelbare snijkop: met een keuze uit vier kantelhoekopties tot 115 ° voor het knippen van een breed scala aan verschillende haagvormen.

Handige snoeikam: snoeisel landt voor in plaats van in de heg.

Zaagfunctie: kan zelfs door dikkere takken snijden dankzij de geïntegreerde zaagfunctie.
Schouderriem: de optimale gewichtsverdeling om de armen van gebruikers tijdens lange taken te ontlasten.
Mesbeschermer: beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.

18 V Kärcher Accu

HGE hedge trimmer 18-45 18 Volt

HGE 18-45 Battery (Set)

Lichtgewicht voor comfortabel gebruik zonder overbelasting: de HGE 18-45 accu-aangedreven heggenschaar met diamant geslepen lemmet voor een perfecte precisie.

Accu: 18 V
Snijlengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Draaibare handgreep: nee
Tweedelige snelheidsregeling: nee

* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 125 m.

18-50 HGE

HGE 18-50 Battery (Set)

De HGE 18-50 accu heggenschaar: zijn 180° roterende handgreep en snoeikam verzekeren handig snoeiwerk.

Accu: 18 V
Snijlengte: 50 cm
Tandsteek: 22 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 325 m*
Draaibare handgreep: ja


* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 163 m.

PHG Pole hedge trimmer 18-45 18 Volt

PHG 18-45 Battery

De PHG 18-45 accu-aangedreven telescopische heggenschaar maakt ladders overbodig. De verstelbare snijkop maakt het mogelijk om de zij-boven en onderranden van een haag vanaf de grond te bewerken, ideaal voor hoge en brede hagen.

Accu: 18 V
Snijlengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Verstelbare snijkop: ja, 115 °

* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij gebruik 18V 2,5Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 125 m.

36 V Kärcher Accu

HGE 36-60 Battery (Set)

Voor grote hagen, kies je de accu-aangedreven HGE 36-60 met zijn 36 V accu voor snel en draadloze snoeiwerken. Een 180° roterend handvat, snoeikam en twee-delige snelheidsregeling: de krachtige HGE 36-60 accu heggenschaar.

Accu: 36 V
Snijlengte: 60 cm
Tandsteek: 26 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 600 m*
Roterende handgreep: ja
Tweedelige snelheidsregeling: ja

* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze heggenschaar. De maximale capaciteit per accu is dan 300 m.

Kärcher Accuplatform

18 V

36 V

