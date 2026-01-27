Vatpomp BP 2.000-18 BARREL
De accu regentonpomp BP 2.000-18 Barrel maakt het mogelijk om ook in tuinen zonder stroomaansluiting kostbaar regenwater uit een vat te gebruiken. Dit bespaart niet alleen drinkwater, maar ook geld.
Duurzaam en voordelig: De accu-aangedreven regentonpomp BP 2.000-18 Barrel is de perfecte oplossing voor tuinen zonder stroomaansluiting en de perfecte gietervervanger. Duur drinkwater wordt bespaard dankzij gratis, voedselrijk regenwater uit de regenton. De vatmontageklem zorgt niet alleen voor een perfecte bevestiging voor verschillende vaten, maar ook voor een rugvriendelijke bediening dankzij een aan/uit-schakelaar en de mogelijkheid tot accumontage. Dankzij de transparante klep heeft de gebruiker perfect zicht op de realtime accuweergave. Om ervoor te zorgen dat de slang niet knikt tijdens het water geven uit het vat, is er een slanggeleider om een constante waterstroom te garanderen. Afhankelijk van de eisen en het toepassingsgebied kan deze slanggeleider in 3 standen worden geplaatst: ofwel vastgeklikt aan de linker- of rechterkant van de accuhouderbevestiging, of los op een vrije ruimte aan de rand van de buis. Dankzij zijn kleine formaat past de lichte pomp ook in smalle openingen van vaten, bijvoorbeeld IBC-containers. Het geïntegreerde voorfilter beschermt de pomp tegen vervuiling.
Kenmerken en voordelen
Variabele positie van de slanguitlaat in 3 standenPerfecte aanpassing aan elke toepassing.
18 V Kärcher Battery Power accuplatformRealtime-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. De verwisselbare accu kan in alle andere 18 V Kärcher accuplatformapparaten worden gebruikt.
Flexibel klemapparaatPerfecte grip op elke loop dankzij de zeer hoge pasnauwkeurigheid.
lichtgewicht
- Pomp past in nauwe openingen (bijv. IBC-container).
Instelbare slanglengte
- Perfecte aanpassing aan verschillende vatdieptes.
Accuhouder op vat
- Stabiele accumontage.
Geïntegreerde aan/uit-schakelaar in accuhouder
- Rugvriendelijke, ergonomische bediening zonder bukken.
Slanggeleider
- Voorkoming van knikken in de slang en dus een constante waterstroom.
Geïntegreerd voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt zo de levensduur en functionele betrouwbaarheid.
Transparante hoes
- Ideaal zicht op het realtime-technologie LCD-accudisplay.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|80
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 2000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 20
|Werkdruk (bar)
|max. 2
|Pompdiepte (m)
|max. 1,8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|173 x 135 x 316
Verpakkingsinhoud
- Accuhouder op vat
- Slang, aanpasbare lengte
- Slanggeleider
Uitvoering
- Bevestigingsmogelijkheid
- Inclusief voorfilter
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Overstroom stroomonderbreker
Videos
Toepassingen
- Tuinbesproeiing uit regentonnen