Bewateringspompen

Vind de ideale pomp

Iedereen die een eigen huis bezit en die recent zijn rekening van het waterverbruik heeft bekeken, weet als geen ander dat ons drinkwater alsmaar duurder wordt. Waarom zouden we dan geen goedkoop water gebruiken uit alternatieve bronnen ? Dankzij de Kärcher boosterpompen kan u regen- en bronwater gebruiken voor uw wasmachine, om uw toilet door te spoelen of uw tuin te sproeien. Kärcher heeft de juiste pomp voor elke toepassing.



Boosterpompen in het kort:

Als u een pomp enkel wil gebruiken om uw tuin te sproeien, dan zijn de BP Barrel en BP Garden pompen van Kärcher de ideale toestellen. Met de BP boosterpompen kan u op een heel eenvoudige manier uw tuin sproeien met water dat direct uit de regenton komt. Op deze manier hoeven de plantenliefhebbers niet meer rond te zeulen met zware gieters. Op de krachtige BP Garden pompen kan u bijvoorbeeld ook een gazonsproeier aansluiten.



De booster-bronpompen BP Cistern kunnen gebruikt worden in waterreservoirs, tonnen of in brede schachten. De pompen werken onder water en worden automatisch uitgeschakeld als het waterniveau te laag wordt. Deze pompen worden het meest gebruikt om de tuin te sproeien.



Pompen van de reeks BP Deep Well worden ook direct in het water geïnstalleerd. Dankzij hun compacte afmetingen en hun grotere werkdruk zijn deze pompen de ideale oplossing voor smalle diepe bronnen. Aangezien deze pompen zijn uitgerust met een extra drukschakelaar, kunnen ze ook gebruikt worden voor de aanvoer van huishoudelijk water.



De Home & Garden pompen van de reeks BP Home & Garden bieden nog extra comfort, omdat zij automatisch in- en uitschakelen in functie van de gevraagde hoeveelheid water. Dit maakt hen ideaal om zowel in de tuin als in huis te worden gebruikt. Ze zijn uitermate geschikt om water aan te voeren voor de wasmachine of om het toilet door te spoelen in huis – door ze bijvoorbeeld aan te sluiten aan een waterreservoir. De constante werkdruk van de pompen maakt hen ook tot betrouwbare toestellen om uw tuin te besproeien.