Bewateringspompen
!Druckerzeugende Pumpen! De bewateringspompen van Kärcher bieden de ideale omstandigheden om je huis en tuin te voorzien van bronwater, grondwater of regenwater. Iedere huiseigenaar weet dat water steeds duurder wordt. Dus waarom geen goedkoop water uit alternatieve bronnen gebruiken? De hoogwaardige bewateringspompen van Kärcher bieden de oplossing voor elke toepassing. Grondwater, regenwater en bronwater kunnen zo optimaal worden gebruikt voor de wasmachine, om het toilet door te spoelen en om de tuin te besproeien.
Toepassingen
Vind de ideale pomp
Iedereen die een eigen huis bezit en die recent zijn rekening van het waterverbruik heeft bekeken, weet als geen ander dat ons drinkwater alsmaar duurder wordt. Waarom zouden we dan geen goedkoop water gebruiken uit alternatieve bronnen ? Dankzij de Kärcher boosterpompen kan u regen- en bronwater gebruiken voor uw wasmachine, om uw toilet door te spoelen of uw tuin te sproeien. Kärcher heeft de juiste pomp voor elke toepassing.
Boosterpompen in het kort:
Als u een pomp enkel wil gebruiken om uw tuin te sproeien, dan zijn de BP Barrel en BP Garden pompen van Kärcher de ideale toestellen. Met de BP boosterpompen kan u op een heel eenvoudige manier uw tuin sproeien met water dat direct uit de regenton komt. Op deze manier hoeven de plantenliefhebbers niet meer rond te zeulen met zware gieters. Op de krachtige BP Garden pompen kan u bijvoorbeeld ook een gazonsproeier aansluiten.
De booster-bronpompen BP Cistern kunnen gebruikt worden in waterreservoirs, tonnen of in brede schachten. De pompen werken onder water en worden automatisch uitgeschakeld als het waterniveau te laag wordt. Deze pompen worden het meest gebruikt om de tuin te sproeien.
Pompen van de reeks BP Deep Well worden ook direct in het water geïnstalleerd. Dankzij hun compacte afmetingen en hun grotere werkdruk zijn deze pompen de ideale oplossing voor smalle diepe bronnen. Aangezien deze pompen zijn uitgerust met een extra drukschakelaar, kunnen ze ook gebruikt worden voor de aanvoer van huishoudelijk water.
De Home & Garden pompen van de reeks BP Home & Garden bieden nog extra comfort, omdat zij automatisch in- en uitschakelen in functie van de gevraagde hoeveelheid water. Dit maakt hen ideaal om zowel in de tuin als in huis te worden gebruikt. Ze zijn uitermate geschikt om water aan te voeren voor de wasmachine of om het toilet door te spoelen in huis – door ze bijvoorbeeld aan te sluiten aan een waterreservoir. De constante werkdruk van de pompen maakt hen ook tot betrouwbare toestellen om uw tuin te besproeien.
Berekening van de pompcapaciteit
De beslissende factoren zijn de wateropbrengst en de werkdruk (= pomphoogte zoals hierboven) die nodig zijn bij de toepassing. U kan de berekende waardes gebruiken om de meest geschikte dompelpomp te kiezen uit de grafiek met de pompprestaties.
Voorbeeld van een berekening voor de keuze van de correcte pomp BP Home & Garden:
Q* = wateropbrengst
1. Eerst en vooral moet u het totale watervolume bepalen dat nodig is voor alle andere gebruikspunten die op hetzelfde moment water verbruiken. Voor de volgende gebruikspunten zijn de richtlijnen voor verbruik deze : doorspoelen van het toilet = 4 l/min, wasmachine = 10 l/min, sproeien van de tuin = 10 l/min per sproeier, schoonmaaktaken = 8 l/min.
2. De vereiste verbruikswaardes moeten aan het diagram worden toegevoegd.
(Voorbeeld: gebruik van de wasmachine, plus het gebruik van twee sproeiers, terwijl er ook schoonmaaktaken worden uitgevoerd —> 10 l/min + 2 × 10 l/min + 8 l/min = 38 l/min).
3. Echter, aangezien de verbruikspunten niet constant in gebruik zijn, wordt er met slechts 50 % van het totale verbruik rekening gehouden als verbruiksfactor.
4. (Voorbeeld: —> 38 l/min × 0.5 = 19 l/min. Dit betekent een vereiste van ruwweg 1.150 liter per uur; 19 l/min × 60 min).
H** = vereiste pompdruk of pomphoogte
De pomphoogte die nodig is voor de pomp is een combinatie van de aanzuighoogte (HS) + de pomphoogte (HF) + de vereiste werkdruk in waterkolom meters (HW). Aan het einde wordt er 15% extra bijgeteld om het verlies in de leidingen te compenseren.
1. De aanzuighoogte (HS) is het hoogteverschil tussen het laagste waterpeil en de pomp (Voorbeeld: het waterpeil in het reservoir is 4 m lager dan de pomp).
2. De maximale pomphoogte (HF) is het hoogteverschil tussen de pomp en het hoogste punt van wateraanvoer (Voorbeeld: 1 × het waterreservoir om het toilet door te spoelen bevindt zich op de tweede verdieping op een hoogte van 5 m boven de pomp).
3. Een waarde als 1,5 bar is meestal voldoende voor de minimale werkdruk (HW). Deze waarde moet worden omgezet in waterkolom meters (0.1 bar = 1 m) (Voorbeeld: 1.5 bar × 10 = 15 m).
4. Het verlies ten gevolge van wrijving en weerstand in de leidingen wordt uitgedrukt met een waarde van 15% (lijnweerstand). (Voorbeeld van een berekening: vereiste pomphoogte van de pompen (H) = 4 m + 5 m + 15 m = 24 m + 15 % = 27.6 m).
*/** Zie diagram bovenaan de rechterpagina
Voorbeeld van de uitkomst van de berekening:
Voor het voorbeeld hierboven, moet u een pomp kiezen met een wateropbrengst van minimaal 1.150 l/u en een pomphoogte van 27,6 m. Deze waarde kan gecontroleerd worden in de grafiek van de capaciteitseigenschappen (zie de grafiekoverzichten aan de linkerzijde).
H = (HS + HF + HW) + 15 %
H = vereiste pomphoogte van de pompen
HS = aanzuighoogte
HF = pomphoogte
HW = werkdruk in waterkolom meters (WCm)
15% = weerstand in de leidingen, aansluitigen, enz.
Q = V1+ V2 + V… × 50 %
Q = vereiste wateropbrengst van de pomp
V1, V2, V… = verbruikspunten
50 % = verbruiksfactor
Grafiek van de pompprestatie
• Als de wateropbrengst stijgt, daalt de pomphoogte
• En omgekeerd geldt, de wateropbrengst daalt, als de pomphoogte stijgt
Als u naar de grafiek van de pompprestaties kijkt, ziet u dat voor het gekozen voorbeeld de kracht van de pomp BP 3 Home & Garden nodig is . Als het systeem in een later stadium moet worden uitgebreid, raden wij aan om een krachtige pomp te kiezen om er zeker van te zijn dat u genoeg capaciteit in reserve hebt.
Toebehoren
Dankzij de combinatie van de pompen met de correcte toebehoren van Kärcher, kunnen deze toestellen snel en eenvoudig in gebruik worden genomen. Vacuümbestendige spiraalslangen, aanzuigkits, voorfilters, adapters, droogloopbeveiliging, elektronische drukschakelaars – met het uitgebreide aanbod aan toebehoren bent u zeker dat elke taak in uw huis en tuin op de best mogelijke manier kan worden uitgevoerd. Zo kan u water uit alternatieve bronnen op de best mogelijke, efficiënte en bronsparende manier gebruiken.
Veilig en past perfect
De vacuümdichte spiraalslang voor de aansluiting aan de Kärcher pompen is beschikbaar als set of als slang die naar wens op lengte kan worden afgeknipt.
Perfecte bescherming
De filters beschermen de pompen tegen vuil en blokkeringen en zorgen zo voor onbeperkte prestaties. Kärcher heeft de juiste filter voor elke toepassing.
Eenvoudige aansluiting
Met de Kärcher adapters en aansluitstukken kunnen de slangen eenvoudig en betrouwbaar worden aangesloten aan de respectievelijke pompen.
Perfect uitgerust
De afneembare voorfilter verhoogt de functionele betrouwbaarheid van uw dompelpomp en beschermt de rotor tegen verstoppingen.
